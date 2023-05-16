СМИ: бывший глава Audi признал вину по делу о «Дизельгейте» — когда VW уличили в подделке показателей по выбросам Статьи редакции
Руперт Штадлер рассказал суду, что мог вмешаться, но не стал и теперь жалеет.
- Об этом сообщило немецкое издание Focus Online. По его словам, Штадлер — первый топ-менеджер Volkswagen Group Management, кто согласился с выдвинутыми обвинениями. В случае добровольного признания и выплаты штрафа в размере €1,1 млн регулятор обещал осудить бывшего руководителя условно и не отправлять его в тюрьму.
- По данным издания, до этого в причастности к схеме сознались также глава отдела по разработке двигателей и двое его старших инженеров, которые проектировали ПО. Последние получили условные сроки, на который может надеяться и руководитель.
- Расследование «Дизельгейта» началось в 2015 году: тогда Агентство по охране окружающей среды США обвинило Volkswagen в том, что группа занижала показатели выбросов вредных газов у дизельных автомобилей. Обвинения затрагивали около 500 тысяч машин моделей Volkswagen Jetta, Beetle, Golf, Passat и Audi A3.
- Экоповестка была одним из главных пунктов рекламной кампании VW. Занизить показатель она хотела только на тестах: когда автомобиль стоит неподвижно на специальном стенде, а колёса вращаются на специальных роликах. По этим признакам ПО считывало, что машину «проверяют», и выбирало режим плавной езды, при котором уровень выбросов меньше.
- Скандал привёл к потере трети капитализации Volkswagen за два дня и отставке главы автоконцерна Мартина Винтеркорна. Руперта Штадлера задержали в 2018 году — из-за опасений, что он может скрывать улики по делу. После ареста топ-менеджера отстранили от должности, а позже разорвали с ним все соглашения. В том же году его выпустили под залог, но продолжали считать подозреваемым.
- Сам Штадлер годами отрицал причастность и пересмотрел свою позицию лишь в конце марта 2023 года, пишет Focus Online. По мнению суда, он должен был признать наличие манипуляций как минимум после начала расследований, но позволил продавать машины вплоть до начала 2018 года. Тогда стало ясно, что без признания его ждёт тюрьма.
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Пошёл на сделку, а там и остальные подтянутся.когда автомобиль стоит неподвижно на специальном стенде, а колёса вращаются на специальных роликах
Идея хороша, но не нова, думаю, автоваз вообще все тесты так проводит (-: