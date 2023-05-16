Минцифры запустило бота для проверки согласий на раскрытие данных ФНС — без них ИТ-компании могут лишиться аккредитации Статьи редакции
Потерять аккредитацию могут 2000 компаний.
- Чат-бот позволяет проверить, есть ли у ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны от компании, рассказало ведомство в своём Telegram-канале. Для этого пользователю нужно ввести ИНН организации.
- Если согласие не подано или подано с ошибками, компания может направить его повторно.
- ИТ-компании, которые этого не сделали, могут лишиться аккредитации — сейчас таких около 2000, говорил в мае 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев. Всего в реестре ведомства аккредитовано больше 22 тысяч компаний. Подтвердить статус они должны до 1 июня 2023 года.
- Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний осенью 2022 года. Главное условие — минимум 30% выручки от деятельности в ИТ-сфере. Также компании нужно соответствовать одному из двух вариантов дополнительных условий.
- Аккредитация, в частности, позволяет получить льготы по налогам, временное освобождение от проверок, отсрочку от армии для сотрудников.
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Автоматическое лишение аккредитации, потом сразу автоматическая рассылка "уведомлений" сотрудникам о необходимости подойти в военкомат для сверки данных.
Сказал бы, что это уже скучный комментарий, одни и те же якобы серьезные шутки. Но интересней не придумаю. Пусть такой будет
Стабильность во всём
И от банка. С требованием погасить ипотеку.
А потом автоматическая продажа квартиры
а кто сказал, что аккредитованная компания - это возможность уйти от мобилизации? Там же не бронь в чистом виде, а просто рекомендация для военкоматов кого лучше не брать
Там и по зряплате было требование, вроде примерно такое же количество меньше нормы платили. Так что кандидатов на вылет хватает) Это кстати вообще гениальная вещь. Или поднимайте зарплату(где правда деньги взять) или лишитесь аккредитации и все сотрудники разбегутся.
Ловко они это придумали в военкомате.
Готовились. Даже электронные повестки до этого момента подготовить успели
Хорошее дело, не только сами организации могут проверять себя (?!), как заявлено в описании, но и те, кто собирается устроиться, если этот момент принципиален.
А на госуслугах чего бы не сделать то же самое? Запрос — ответ.
просто скоро срок продления аккредитаций, и продлят их далеко не все учитывая условия
Короче срок до 1 июня. Значит после 1 июня будут рассылать?
Ну не волнуйтесь сильно, я не понаслышке знаю, как работают в госухе, срок запуска реестра повесток всё сдвигают и сдвигают. Я слабо верю, что они даже до зимы успеют доделать такую сложную интеграцию с кучей гос. контор, у которых документооборот до этого в основном был на бумаге. Плюс железо купить, которое теперь в дефиците, как и хорошие спецы. Но "чудеса" конечно случаются.
Обычный поиск по базе данных уже не работает? 🙂
Ручками надо работать - не царское это дело
Обычный поиск по базе данных уже не работает? 🙂
Телеграм боты зашли слишком далеко
Надо же, работает.