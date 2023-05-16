Право
Таня Боброва

Минцифры запустило бота для проверки согласий на раскрытие данных ФНС — без них ИТ-компании могут лишиться аккредитации Статьи редакции

Потерять аккредитацию могут 2000 компаний.

  • Чат-бот позволяет проверить, есть ли у ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны от компании, рассказало ведомство в своём Telegram-канале. Для этого пользователю нужно ввести ИНН организации.
  • Если согласие не подано или подано с ошибками, компания может направить его повторно.
  • ИТ-компании, которые этого не сделали, могут лишиться аккредитации — сейчас таких около 2000, говорил в мае 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев. Всего в реестре ведомства аккредитовано больше 22 тысяч компаний. Подтвердить статус они должны до 1 июня 2023 года.
  • Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний осенью 2022 года. Главное условие — минимум 30% выручки от деятельности в ИТ-сфере. Также компании нужно соответствовать одному из двух вариантов дополнительных условий.
  • Аккредитация, в частности, позволяет получить льготы по налогам, временное освобождение от проверок, отсрочку от армии для сотрудников.

#новость #минцифры

1007 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 ЯжПрограммист

Автоматическое лишение аккредитации, потом сразу автоматическая рассылка "уведомлений" сотрудникам о необходимости подойти в военкомат для сверки данных.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Сказал бы, что это уже скучный комментарий, одни и те же якобы серьезные шутки. Но интересней не придумаю. Пусть такой будет

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Стабильность во всём

Ответить
Развернуть ветку
Edward
Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

И от банка. С требованием погасить ипотеку.
А потом автоматическая продажа квартиры

Ответить
Развернуть ветку
DmitriyS

а кто сказал, что аккредитованная компания - это возможность уйти от мобилизации? Там же не бронь в чистом виде, а просто рекомендация для военкоматов кого лучше не брать

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Там и по зряплате было требование, вроде примерно такое же количество меньше нормы платили. Так что кандидатов на вылет хватает) Это кстати вообще гениальная вещь. Или поднимайте зарплату(где правда деньги взять) или лишитесь аккредитации и все сотрудники разбегутся.

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова
Ответить
Развернуть ветку
D.

Ловко они это придумали в военкомате.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Железнов

Готовились. Даже электронные повестки до этого момента подготовить успели

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хорошее дело, не только сами организации могут проверять себя (?!), как заявлено в описании, но и те, кто собирается устроиться, если этот момент принципиален.
А на госуслугах чего бы не сделать то же самое? Запрос — ответ.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

просто скоро срок продления аккредитаций, и продлят их далеко не все учитывая условия

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Короче срок до 1 июня. Значит после 1 июня будут рассылать?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Ну не волнуйтесь сильно, я не понаслышке знаю, как работают в госухе, срок запуска реестра повесток всё сдвигают и сдвигают. Я слабо верю, что они даже до зимы успеют доделать такую сложную интеграцию с кучей гос. контор, у которых документооборот до этого в основном был на бумаге. Плюс железо купить, которое теперь в дефиците, как и хорошие спецы. Но "чудеса" конечно случаются.

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Обычный поиск по базе данных уже не работает? 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Игорь З.

Ручками надо работать - не царское это дело

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Обычный поиск по базе данных уже не работает? 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Игорь З.

Телеграм боты зашли слишком далеко

Ответить
Развернуть ветку
Mr. Z
Ваша компания ХХХ передала согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Надо же, работает.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null