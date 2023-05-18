Право
Полина Лааксо

Основательница Theranos начнёт отбывать наказание 30 мая 2023 года — суд не разрешил дождаться решения по апелляции Статьи редакции

Юристы просили оставить её на свободе на время рассмотрения документа, но прошение отклонили.

  • Элизабет Холмс обязана явиться в тюрьму 30 мая 2023 года — не позднее 14:00 по местному времени, заключил Федеральный окружной суд США. Она будет отбывать срок в колонии общего режима в Брайане, штат Техас.
  • Отдельным решением регулятор также потребовал от Холмс и бывшего президента Theranos Рамеша Балвани выплатить $452 млн пострадавшим инвесторам. Балвани признали виновным в июле 2022 года и в декабре приговорили почти к 13 годам тюрьмы. Он отбывает срок с апреля 2023-го.
Элизабет Холмс. Источник: AP News
  • Основанная в 2003 году компания Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015-м, когда стартап с оценкой в $9 млрд обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2018 году компанию ликвидировали, а Холмс и Балвани обязали ответить перед судом.
  • В январе 2022 года присяжные признали основательницу виновной в мошенничестве и сговоре с целью обмана инвесторов — по четырём из 11 пунктов. Ей грозило наказание в виде штрафа и до 20 лет тюрьмы, но суд в итоге приговорил её к 135 месяцам заключения — это чуть больше 11 лет.
  • Холмс должна была уехать в тюрьму 27 апреля 2023-го, но явку отложили до решения по апелляции. Адвокаты смогли убедить суд, что её следует временно оставить на свободе рядом с «маленькими детьми». Некоторые СМИ иронизировали, что дети — её «отчаянная попытка» избежать заключения. Она также пыталась продвинуть «образ» раскаивающейся матери через первое с 2016 года интервью, которое дала NYT.
Деньги
Полина Лааксо
«Не привлеки я столько внимания, произвела бы революцию»: главное из интервью Элизабет Холмс — первого с 2016 года Статьи редакции

Она планирует продолжить работу над новыми проектами даже в тюрьме.

Элизабет Холмс. Источник: NYT — здесь и далее

#theranos #элизабетхолмс #новость

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27 комментариев
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 Александр Б.

Как я помню - лютые фемки любили приводить ее в пример как успешную женщину-бизнесвумен-ученую.

Women ☕️

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Полина Лааксо
Автор

ха-ха-ха, вот лютые фемки-то дурочки, не то что руперт мердок, ларри эллисон, уолтоны и коксы — они точно знали, что делали, когда вливали в её проект свои доллары

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Александр Б.

я, если что, не называл никого глупым. очевидно что женщина заскамила кучу инвесторов, предоставляла фальшивые документы и красивые картинки. на это все повелись.

я просто иронизирую, что вновь в топе одни белые мужики угнетатели, а в срачах вновь будут упоминать бедную Кюри

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Лена Куртасова
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Аккаунт разморожен

Женщина с большой буквы Ж!

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Вадим Д.
обязана явиться в тюрьму

Какая любопытная практика. А новость хорошая.

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Елена Попова

у них там вроде не на бобике забирают, а они сами приходят))

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Вадим Д.

Ха-ха, редко. Бобики тоже есть.

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New polymer

Если на Бобике не приехал - вызывают охотников за головами, которые потом на твой же счет тебя доставят куда нужно

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Александр Пустовалов

Слышал я уже о ней как-то.. По ушам ездила инвесторам рассказывая про супер технологии, которых на самом деле никогда и не было

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Вадим Д.

Почти как про "отечественные" москвичи и электронику (-:

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Darth Swordman

Ну эти «Москвичи» хотя бы существуют))

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Vyacheslav Bezfamilnih

Ну как существуют... Ну да существует китайцы на которые повесили лого москвичей ))) не ну так и российский мерс можно и российский порш можно че нет то ))). Лада 911 или нива lx350 )))

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Darth Swordman

Да, но автомобиль с надписью «Москвич» купить всё же можно. А чудо-прибор Theranos — нет =)

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Копчик

В любой новости сравнивай с Россией

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Alex Shevchenko

Ооо! Эта баба авантюристка есчо та!))

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Слегка Придурковатый

Так она ж вроде забеременела опять, на днях новость была вроде, и поэтому её типа не посадят. Или это про другую?

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Полина Лааксо
Автор

она вот только-только в феврале 2023-го второго бейбика родила — я так понимаю, её сторона до последнего верила, что младенец на руках как минимум поможет отсрочить турне в тюрьму, а там, глядишь, ещё какие-нибудь лазейки бы нашли. кто их знает

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Давид Муравьёв

вот это конечно ответственный по отношению к ребенку поступок

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Слегка Придурковатый

Ребёнок ща такой лежит в кроватке в ахуе и орёт: "Мама, роди меня обратно, блеять!".

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Никита Мудрый

Не парься, она там наворовала столько, что на 10 поколений вперед хватит.

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Слегка Придурковатый

(вычёркивает)

Не прокатило.

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Олег Воронов
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noname

Сколько лет-то дали?

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noname

А, 11 лет, увидел.

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Darth Swordman
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Копчик
к 135 месяцам заключения — это чуть больше 11 лет.

это 11 лет 3 месяца - гуманитарии на марше

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