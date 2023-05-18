Право
Таня Боброва

Российская «дочка» Google подала несколько исков к службе судебных приставов Статьи редакции

Google задолжала в России рекордные 30 млрд рублей штрафов, говорили в ФССП.

  • 17 мая 2023 года ООО «Гугл» подало в Арбитражный суд Москвы четыре иска к Федеральной службе судебных приставов России (ФССП) «об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», следует из картотеки дел.
  • По одному из заявлений третьим лицом указано АНКО «ТВ-Новости», ещё по одному — АО «Телекомпания НТВ», а по третьему — ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Возможно, последние иски связаны с решениями суда против Google — осенью 2022-го тот обязал компанию платить неустойку НТВ и «Газпром-медиа холдингу» до разблокировки их YouTube-каналов.
  • В мае 2023 года глава ФССП Дмитрий Аристов рассказывал, что Google стала самым большим должником среди интернет-компаний, оштрафованных в России.
  • Компания была должна около 30 млрд рублей, но «значительную часть» средств взыскали. «Всё, что у них было в России, а было немало — мы всё забрали и отдали государству», — говорил Аристов.
  • В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста счетов. Суд начал процедуру банкротства в сентябре.

#новость #google

1378 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Makar H

О как...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Roman Bannov

Ёжики кололись, но продолжали есть кактусы.

Ответить
Развернуть ветку
A. Romanova

За этим всем так интересно наблюдать, как за игрой в бадминтон

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Копчик

С паршивой овцы хоть шерсти клок...

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кардаш

"Google задолжала в России рекордные 30 млрд рублей штрафов"- а они об этом знают?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Всё, что у них было в России, а было немало — мы всё забрали и отдали государству

А китайцы теперь 10 раз подумают стоит ли откликаться на просьбы России о каких-то инвестициях в страну

Ответить
Развернуть ветку
неформат

Ну ура пиздёшь же, шо они там офис менеджерку забрали?

Ответить
Развернуть ветку
aaa bbb

И потому у них ютуб давным-давно в бане, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ответочка! Но тут игра в одни ворота.

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Решили познакомиться поближе. Надеются что личное знакомство с палачем сделает процедуру казни приятнее. Личное мнение

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Доктор

Если "компания" ведёт себя, как гандон - то на х...й такую компанию. Считаю, размер штрафа в данном случае не так важен. Важно занять работников "компании" чем-нибудь полезным.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null