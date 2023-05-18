Российская «дочка» Google подала несколько исков к службе судебных приставов Статьи редакции
Google задолжала в России рекордные 30 млрд рублей штрафов, говорили в ФССП.
- 17 мая 2023 года ООО «Гугл» подало в Арбитражный суд Москвы четыре иска к Федеральной службе судебных приставов России (ФССП) «об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», следует из картотеки дел.
- По одному из заявлений третьим лицом указано АНКО «ТВ-Новости», ещё по одному — АО «Телекомпания НТВ», а по третьему — ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Возможно, последние иски связаны с решениями суда против Google — осенью 2022-го тот обязал компанию платить неустойку НТВ и «Газпром-медиа холдингу» до разблокировки их YouTube-каналов.
- В мае 2023 года глава ФССП Дмитрий Аристов рассказывал, что Google стала самым большим должником среди интернет-компаний, оштрафованных в России.
- Компания была должна около 30 млрд рублей, но «значительную часть» средств взыскали. «Всё, что у них было в России, а было немало — мы всё забрали и отдали государству», — говорил Аристов.
- В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста счетов. Суд начал процедуру банкротства в сентябре.
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О как...
Комментарий удален модератором
Ёжики кололись, но продолжали есть кактусы.
За этим всем так интересно наблюдать, как за игрой в бадминтон
Комментарий удален модератором
С паршивой овцы хоть шерсти клок...
"Google задолжала в России рекордные 30 млрд рублей штрафов"- а они об этом знают?
А китайцы теперь 10 раз подумают стоит ли откликаться на просьбы России о каких-то инвестициях в страну
Ну ура пиздёшь же, шо они там офис менеджерку забрали?
И потому у них ютуб давным-давно в бане, ага.
Ответочка! Но тут игра в одни ворота.
Решили познакомиться поближе. Надеются что личное знакомство с палачем сделает процедуру казни приятнее. Личное мнение
Если "компания" ведёт себя, как гандон - то на х...й такую компанию. Считаю, размер штрафа в данном случае не так важен. Важно занять работников "компании" чем-нибудь полезным.