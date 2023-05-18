Право
Таня Боброва

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за передачу платёжной информации через иностранные мессенджеры Статьи редакции

Документ внесли в апреле.

  • Об этом сообщает «Российская газета». Законопроект предлагает ввести штрафы для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.
  • С 1 марта 2023 года в России запрещено использовать иностранные мессенджеры банкам, брокерам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, депозитариям и страховщикам. Они не могут передавать через сервисы личные данные россиян, информацию о платежах и банковских счетах, а также использовать их для безналичных расчётов.
  • Роскомнадзор перечислял мессенджеры, которые подпадают под запрет, — это Discord, Microsoft Teams, Skype, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp* и WeChat.
  • Основатель Talkbank Михаил Попов отмечал в разговоре с «Ведомостями», что закон запрещает не работу в иностранных мессенджерах, а передачу платежной информации в них.
  • В начале 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота, но после публикации Роскомнадзора допустил, что может его отключить. В апреле компания запустила онлайн-банк во «ВКонтакте».

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #законы

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22 комментария
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 S1m0ne

А факсы ещё продаются?
Я без шуток.

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Вадим Д.

Дело обстоит гораздо хуже — они ещё и покупаются!

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Sergey Prince

Я думал, что юмор про «штрафодобывающую экономику» останутся шутками, но нет.

Ждём штрафы за мысли-преступления.

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Вадим Д.

Почему не фикса в 60 000 ₽ и 666 000 ₽?

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Libra, графический дизайн

А где с клиентами вести переписку? Только почта?

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Копчик

По СМС)

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Konung Warwar

Приложения для работы с смс тоже все иностранные, так что тут тоже мимо)

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Копчик

Это вы про SMS говорите. А СМС это импортозамещённая версия, там всё в порядке.

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S1m0ne

Я вот в некоторой панике. Потому что если 2 моих глубоко пенсионера освоили самостоятельное общение с управляшкой, а начиналось всё давно с вопроса "Сима, что такое ЧАТ?", то теперь это будет электронная почта. Её они пока не освоили. А ведь это всё - и счета от юрлиц за собачий корм, который одним нажатием оплачивались с карты по ссылке и что угодно.
Всем юрлицам привет. Щас и факса для передачи платёжки-то, наверное, не найти хорошего - принтеры и МФУ вроде тоже поуходили приличные. А с рук страшно.

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Данила Коновалов

- Здравствуйте, отправили вам платежную информацию.
- Не вижу, где?
- В одноклассниках.

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Андрей Иванов

В госуслугах, уведомлением, и остальные кстати тоже просмотрите, обязательно.

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S1m0ne

Даже я, пока не подлежащая, начала смотреть "не пришло ли чего остального".

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Павел Евграфов

а тебя там нет с 2010 ...

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Silver Surfer
В апреле компания запустила онлайн-банк во «ВКонтакте».

Слышал только про альфовского бота в ВК. Забавно, что именно старперский втб тоже последовал примеру

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John Galt

Даже телега попала, хех, но Дурова не упрекнешь.

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Alex Shevchenko

Как же, стену он так и не вернул!!

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Энтони Лавджой

Осталась старая-добрая «аська»

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S1m0ne

ку-ку!

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Хозяин

скоро платёжную информацию в естественных полостях тела будем прятать

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S1m0ne

хм, у меня преимущество...

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неформат

кек, скинул начальству своей конторы ибо охуллиард данных клиентов валяется по группам тг и ватса - даже не пошевелились

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Qwerty54321

В ВК естественно мои данные так и будут сливать

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