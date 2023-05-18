ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей — банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения Статьи редакции
На телеролик пожаловался один из зрителей.
- В телевизионной рекламе «Открытие» крупным шрифтом написало «привлекательную для потребителя» ставку по кредиту в 8,9%. Чтобы получить такую ставку, нужно было выполнить ряд условий, но банк указал эту информацию мелким шрифтом только в поясняющей сноске.
- ФАС признала рекламу «ненадлежащей», потому что зрители получали неполные данные о займе, и возбудила административное дело. Теперь «Открытие» должно выплатить 300 тысяч рублей.
- Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Компании часто не раскрывают «массу условий», рекламируя займы со ставкой от 4% или ипотеку под 0%, — хоть всем и «понятно, что такого рода кредитов в современных условиях быть не может», отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.
- В феврале 2023-го ЦБ и ФАС рекомендовали банкам указывать все ключевые данные по кредитам и вкладам одинаковым по размеру шрифтом и без использования графических приёмов, которые влияют на восприятие информации.
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Ага, размер шрифта = 300 000 ₽, слив персданных = 60 000 ₽.
ржака 🤣хи хи хи
Зашел за этим комментом 🤣
Ну пока для банка штраф 300 рублей , их это только насмешит и они ещё хлеще рекламу сделают ! Где нормальный штраф ?
то 60 тысяч всем мало, то 30! не угодишь, елки-палки!
Это прецедент, после чего вводится и контроль и обязательства, а за повторное нарушение штраф может быть гораздо больше
А я пошучу.
Отсоси у тракториста
Мимо, но пошутил.
Шутить про 300 не будем!
Самая дешевая реклама , всего 300
Они поимели десятки миллионов с комиссий оформленных кредитов, прежде чем неуважаемый ФАС оштрафовал их на 300к 🤡 Россия в одном действии)
тогда надо все банки штрафовать
300 тр для пиара маловато
Может сотрудникам фас еще по городу пешком пройтись.
Такой рекламы навалом.
Или это только для тв?
Глядишь такими темпами и до безалкогольного пива доберутся
@Полина Лааксо
Может наоборот меньше чем в условиях, иначе зачем их штрафовать.