Право
Полина Лааксо

ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей — банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения Статьи редакции

На телеролик пожаловался один из зрителей.

  • В телевизионной рекламе «Открытие» крупным шрифтом написало «привлекательную для потребителя» ставку по кредиту в 8,9%. Чтобы получить такую ставку, нужно было выполнить ряд условий, но банк указал эту информацию мелким шрифтом только в поясняющей сноске.
  • ФАС признала рекламу «ненадлежащей», потому что зрители получали неполные данные о займе, и возбудила административное дело. Теперь «Открытие» должно выплатить 300 тысяч рублей.
  • Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Компании часто не раскрывают «массу условий», рекламируя займы со ставкой от 4% или ипотеку под 0%, — хоть всем и «понятно, что такого рода кредитов в современных условиях быть не может», отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.
  • В феврале 2023-го ЦБ и ФАС рекомендовали банкам указывать все ключевые данные по кредитам и вкладам одинаковым по размеру шрифтом и без использования графических приёмов, которые влияют на восприятие информации.
Вероятно, речь шла об этой рекламе. Источник: YouTube

#новость #фас #открытие

3107 просмотров
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16 комментариев
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 Вадим Д.

Ага, размер шрифта = 300 000 ₽, слив персданных = 60 000 ₽.

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Ульрих фон Лихтенштейн

ржака 🤣хи хи хи

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Роман Сопов

Зашел за этим комментом 🤣

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Костя Жажиев

Ну пока для банка штраф 300 рублей , их это только насмешит и они ещё хлеще рекламу сделают ! Где нормальный штраф ?

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Полина Лааксо
Автор

то 60 тысяч всем мало, то 30! не угодишь, елки-палки!

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Сергей

Это прецедент, после чего вводится и контроль и обязательства, а за повторное нарушение штраф может быть гораздо больше

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Андрей Вечерний

А я пошучу.

Отсоси у тракториста

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Вадим Д.

Мимо, но пошутил.

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S1m0ne

Шутить про 300 не будем!

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Denis Azarenko

Самая дешевая реклама , всего 300

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Mr. xXx

Они поимели десятки миллионов с комиссий оформленных кредитов, прежде чем неуважаемый ФАС оштрафовал их на 300к 🤡 Россия в одном действии)

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Мия Сергеева

тогда надо все банки штрафовать

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Марсель

300 тр для пиара маловато

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Фоксик

Может сотрудникам фас еще по городу пешком пройтись.
Такой рекламы навалом.
Или это только для тв?

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Cere8ellum

Глядишь такими темпами и до безалкогольного пива доберутся

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Копчик

@Полина Лааксо
Может наоборот меньше чем в условиях, иначе зачем их штрафовать.

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