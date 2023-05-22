Право
Полина Лааксо

Регуляторы в ЕС оштрафовали Meta* на $1,3 млрд за передачу пользовательских данных в США Статьи редакции

Компания не смогла обеспечить защиту конфиденциальной информации от американских служб безопасности, заявили они.

  • Штраф связан с нарушением «Общего положения о защите данных», или GDRP, пишет WSJ. Meta* передавала данные европейских пользователей «через Атлантический океан, не учитывая риски подорвать их фундаментальные права и свободы».
  • Meta* дали пять месяцев, чтобы «исключить будущую пересылку личных данных в США», и полгода, чтобы «остановить их незаконное хранение и обработку» на территории американских штатов. На май 2023 года штраф в $1,3 млрд — крупнейших из тех, что компаниям приходилось выплачивать за нарушение GDRP.
  • Решение связано с неоднозначным регулированием в вопросе защиты личной информации европейцев при работе с американскими фирмами. В 2020 году суд ЕС отменил договор об обмене данными между ЕС и США под названием Privacy Shield из-за угроз слежки со стороны американских властей. Из-за этого европейские регуляторы уже штрафовали, например, Amazon — на €746 млн.
  • ЕС обсуждал с США возможность принять новое соглашение с 2022 года, но этого пока не произошло. По данным Bloomberg, оно может вступить в силу в середине 2023-го. Издание не исключает, что новые законы и отсрочка на перестройку, которую регуляторы дали Meta*, помогут избежать закрытия Facebook* и Instagram* в ЕС, о чём компания Марка Цукерберга уже предупреждала европейцев.
Источник: Reuters

*Meta, которой принадлежат Facebook* и Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #meta

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12 комментариев
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 C. Steel

Цукербергу надо срочно в РФ переезжать. Здесь за 750 баксов можно отправлять личные данные куда угодно.

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Domorost

Это что, где-то ИТ компании штрафуют прям?

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Вадим Д.

Это как же... Это не везде 60 000 ₽ берут?! 😱 Вот же клятые буржуины!

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Sam Esq

Нелюди!

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Николай Верегин

А почему все возмущены такими маленькими штрафами?

Серьезно кто-то думал что власть будет штрафовать самого себя на какие-то большие суммы?чтобы что?

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Ivan Safronov

а чо не 60 тыс.
наверное потому что они плохо извинились

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абсолютный вездеход

Просто у нас остальное бабло заносят по другим каналам. В целом прайсы соизмеримые.

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Степан Фадеев

Такс. Штрафы и не в России? Это вообще нормально?

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абсолютный вездеход
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Maxim Basenko

Не, в текущем контексте - норм!

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Мия Сергеева

теперь цукерберг будет получать гражданство как депардье

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Сергей Старовойтов
Компания не смогла обеспечить защиту конфиденциальной информации от американских служб безопасности

Не смогла :)
А точно не "не захотела"?

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