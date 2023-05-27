Право
Полина Лааксо

Суд в США обязал Google выплатить $32,5 млн производителю «умных» колонок Sonos за нарушение патентных прав Статьи редакции

Sonos при этом запрашивал $90 млн в качестве компенсации.

  • Калифорнийский суд заключил, что Google без разрешения использовала защищённую патентом технологию Sonos, пишет The Verge со ссылкой на документ. Корпорация выплатит $2,30 роялти за каждое из 14,1 млн проданных устройств, связанных с патентом, уточнило Bloomberg.
  • The Verge назвало проигрыш Google «позорным поражением», отметив, что разбирательство раскритиковал и суд. По его словам, стороны могли уладить разногласия самостоятельно. В Google отметили, что текущее разбирательство — это «узкий спор по крайне специфическим функциям, которые не так часто используются». Компания заявила, что создаёт технологии независимо от других производителей и ещё обдумает свои следующие шаги.
  • Sonos поблагодарила суд за признание ценности изобретений компании и заявила, что её цель остаётся прежней — добиться того, чтобы Google выплачивала роялти за технологии, которые «присваивает». По её оценке, корпорация нарушает более 200 патентов Sonos.
  • Google и производитель акустических систем Sonos начали сотрудничать в 2013 году, благодаря чему пользователи колонок Sonos могли управлять музыкой из приложения Google Play Music.
  • В 2020 году Sonos подала против корпорации иск — за то, что та якобы украла технологии, о которых узнала благодаря партнёрству, тем самым нарушив патентные права. После этого Google использовала своё доминирующее положение, чтобы «наводнить» рынок своими продуктами, говорил истец.
  • Речь преимущественно шла о функции Sonos, которая позволяла одновременно управлять сразу несколькими устройствами в разных помещениях. Google использовала её в устройствах Chromecast Audio и «умных» продуктах линейки Nest.
  • В январе 2022-го Комиссия по международной торговле США согласилась, что Google нарушила часть патентов Sonos. Из-за этого корпорации пришлось удалить возможность настраивать громкость сразу нескольких устройств через телефон. Суд также запретил ей импортировать продукты, которые связаны с этими патентами.
  • В начале 2023 года Bloomberg внесло Sonos в список 50 проектов, за которыми стоит следить в этом году. Аналитики полагали, что компания может превзойти прогнозы финансового рынка на 20%, если добьётся роялти от Google.
Источник: 9to5mac

#новость #google #sonos

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14 комментариев
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 The Popov

Гугл нагибают не только в рф ))

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Alex Shevchenko

Все кому не лень)))

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Вася Пражкин

Я тоже смотрю Youtube без рекламы

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Artyom Soloviev

Патент конечно такое себе, прям вот как будто супер сложно придумать общую регулировку громкости.

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Невероятный Блондин
The Verge назвало проигрыш Google «позорным поражением»

Действительно, за патент могли бы и заплатить. Такое впечатление, что у них гендир индус какой-нибудь

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Георгий Козырев

Ну может быть в Гугле были уверены что Sonos откажет в использовании патента или загнет цену.

Как говорится, проще просить прощения, чем разрешения)
30 лимонов отлистают и все, для Гугла это очень даже немного)

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Сидор

Я так понимаю, что все были недовольны тем, что не решили вопрос в досудебном порядке.
Хотя что в этом позорного - до конца неясно.

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Вася Пражкин

Так что неясно, уважаемого судью отвлекают из-за каких-то 30 лямов, для Гугла это минута.

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Вася Пражкин

Был бы гендиром блондин у них какой - другое дело. А с индуса что взять? Ну скопировали, у них это вообще не западло считается.

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Невероятный Блондин

Был бы гендером блондин, он бы завершил данное Джобсом обещание и покарал бы Эрика Шмидта и всю их шарашку за то. что скрысили.

"I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple's $40 billion in the bank, to right this wrong. I'm going to destroy Android, because it's a stolen product. I'm willing to go thermonuclear war on this” — Steve Jobs.
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Сидор

Sonos же большая и давняя компания, не?
Странно, что Bloomberg только сейчас призвал "следить за ней".

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Artur

они все равно на колонках больше заработали

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Максим Гурьев

Хорошая новость и мощный прецедент. Это вдохновит изобретателей активнее защищать свои права.

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Сидор

SONOS - это не изобретали. У них богатая история по звуку и технологиям. И видимо очень неплохой юр отдел

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