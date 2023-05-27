Суд в США обязал Google выплатить $32,5 млн производителю «умных» колонок Sonos за нарушение патентных прав Статьи редакции
Sonos при этом запрашивал $90 млн в качестве компенсации.
- Калифорнийский суд заключил, что Google без разрешения использовала защищённую патентом технологию Sonos, пишет The Verge со ссылкой на документ. Корпорация выплатит $2,30 роялти за каждое из 14,1 млн проданных устройств, связанных с патентом, уточнило Bloomberg.
- The Verge назвало проигрыш Google «позорным поражением», отметив, что разбирательство раскритиковал и суд. По его словам, стороны могли уладить разногласия самостоятельно. В Google отметили, что текущее разбирательство — это «узкий спор по крайне специфическим функциям, которые не так часто используются». Компания заявила, что создаёт технологии независимо от других производителей и ещё обдумает свои следующие шаги.
- Sonos поблагодарила суд за признание ценности изобретений компании и заявила, что её цель остаётся прежней — добиться того, чтобы Google выплачивала роялти за технологии, которые «присваивает». По её оценке, корпорация нарушает более 200 патентов Sonos.
- Google и производитель акустических систем Sonos начали сотрудничать в 2013 году, благодаря чему пользователи колонок Sonos могли управлять музыкой из приложения Google Play Music.
- В 2020 году Sonos подала против корпорации иск — за то, что та якобы украла технологии, о которых узнала благодаря партнёрству, тем самым нарушив патентные права. После этого Google использовала своё доминирующее положение, чтобы «наводнить» рынок своими продуктами, говорил истец.
- Речь преимущественно шла о функции Sonos, которая позволяла одновременно управлять сразу несколькими устройствами в разных помещениях. Google использовала её в устройствах Chromecast Audio и «умных» продуктах линейки Nest.
- В январе 2022-го Комиссия по международной торговле США согласилась, что Google нарушила часть патентов Sonos. Из-за этого корпорации пришлось удалить возможность настраивать громкость сразу нескольких устройств через телефон. Суд также запретил ей импортировать продукты, которые связаны с этими патентами.
- В начале 2023 года Bloomberg внесло Sonos в список 50 проектов, за которыми стоит следить в этом году. Аналитики полагали, что компания может превзойти прогнозы финансового рынка на 20%, если добьётся роялти от Google.
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Гугл нагибают не только в рф ))
Все кому не лень)))
Я тоже смотрю Youtube без рекламы
Патент конечно такое себе, прям вот как будто супер сложно придумать общую регулировку громкости.
Действительно, за патент могли бы и заплатить. Такое впечатление, что у них гендир индус какой-нибудь
Ну может быть в Гугле были уверены что Sonos откажет в использовании патента или загнет цену.
Как говорится, проще просить прощения, чем разрешения)
30 лимонов отлистают и все, для Гугла это очень даже немного)
Я так понимаю, что все были недовольны тем, что не решили вопрос в досудебном порядке.
Хотя что в этом позорного - до конца неясно.
Так что неясно, уважаемого судью отвлекают из-за каких-то 30 лямов, для Гугла это минута.
Был бы гендиром блондин у них какой - другое дело. А с индуса что взять? Ну скопировали, у них это вообще не западло считается.
Был бы гендером блондин, он бы завершил данное Джобсом обещание и покарал бы Эрика Шмидта и всю их шарашку за то. что скрысили."I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple's $40 billion in the bank, to right this wrong. I'm going to destroy Android, because it's a stolen product. I'm willing to go thermonuclear war on this” — Steve Jobs.
Sonos же большая и давняя компания, не?
Странно, что Bloomberg только сейчас призвал "следить за ней".
они все равно на колонках больше заработали
Хорошая новость и мощный прецедент. Это вдохновит изобретателей активнее защищать свои права.
SONOS - это не изобретали. У них богатая история по звуку и технологиям. И видимо очень неплохой юр отдел