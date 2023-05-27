Суд в США утвердил мировое соглашение по коллективному иску к Apple из-за проблем с клавиатурой-«бабочкой» в MacBook Статьи редакции
Участники иска получат по $50-395 — в зависимости от того, сколько раз ремонтировали устройство и насколько серьёзными были неисправности.
- Регулятор посчитал условия «справедливыми, оптимальными и оправданными», сообщило Reuters. Выплаты начнут проводить в ближайшее время. Их размер также будет зависеть от того, сколько участников иска — всего их более 86 тысяч человек — в итоге подадут заявку на получение компенсации.
- Жалобы на условия соглашения суд отклонил. Часть потребителей была недовольна, что те, кто не обращался за ремонтом клавиатур, не получат выплату. Другие указывали на заниженную сумму компенсации. Одна из групп говорила, что $125, которые причитаются каждому её участнику, слишком мало, поскольку ремонт, по их словам, мог стоить больше $300.
- Клиенты Apple подали групповой иск ещё в 2018 году, призывая до этого отозвать ноутбуки MacBook, MacBook Air и MacBook Pro с «проблемными» клавиатурами, выпущенными в 2015-2019 годах. Клавиши заедали или переставали работать из-за пылинок и мелкого мусора.
- Производитель бесплатно заменял устройства, но с ними возникали те же трудности. Пользователи считали, что компания знает о проблемах, но ничего не делает.
- В июле 2022 году Apple согласилась выплатить потребителям $50 млн компенсации. В ноябре того же года суд первично одобрил условия соглашения.
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Учись google, по 50 баксов на рыло, и все довольны.
Там так-то 50 млн. бакинских.
Удивительно, что мой Macbook 2019 с этой е...ной бабочкой после замены буквы J на оригинал от донора (только сам колпачок) живет уже во вторых руках больше 2 лет. А
И новый владелец ни разу не жаловался мне, хотя печатает очень много.
Дело мирно уладили, да ещё и недорого, насколько это возможно. Корпоративно-судебная благодать.