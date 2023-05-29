Роскомнадзор получит право блокировать рекомендательные сервисы — «Ведомости» Статьи редакции
Предыдущая версия законопроекта об алгоритмах рекомендаций подразумевала, что пользователи смогут отключать их сами.
- В актуальной версии законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов появился новый механизм, рассказали источники «Ведомостей», знакомые с текстом документа. Его могут внести в Госдуму до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 года.
- Согласно проекту, Роскомнадзор получит право запрашивать у интернет-сервисов сведения о работе рекомендательных систем — для оценки их соответствия нормам законодательства, пояснил газете автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. Площадки также будут обязаны рассказывать пользователям о применении таких алгоритмов.
- По словам одного из источников «Ведомостей», речь идёт о доступе к «программно-техническим средствам рекомендательных алгоритмов». Это может означать, что ведомство получит право запрашивать доступ к серверам, на которых размещены системы рекомендаций. Однако Горелкин это отрицает.
- Если Роскомнадзор сочтёт, что алгоритмы работают не так, как заявляет компания, он сможет направить ей предписание об устранении нарушений или потребовать блокировки сервиса, рассказали два собеседника газеты.
- При этом передача данных о работе рекомендательных систем и раскрытие принципов работы алгоритмов может создать риски утечек и поставить под удар коммерческие успехи той или иной компании, считает гендиректор Angie Заур Абасмирзоев.
- Разработка законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов ведётся с 2021 года. Изначально предполагалось, что площадки должны будут предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их. Источники «Ъ» утверждали, что под регулирование могут попасть соцсети, ритейлеры и другие площадки.
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Ну правильно, если сервис не советуют Соловьева или Царьград, то значит он работает не правильно! Заблокировать!
*Муравьи используют неправильные алгоритмы создания маршрута*
а не проще топориком по кабелю
Ага, или ледоколом, и не по кабелю
Ледорубом?
Атомным🤔
Ооо...
Лидокаином.
Не тот каин ты предлагаешь (-:
Для таких целей уже есть телевидение
Интересно, насколько раздут штат у РКН - одного из самых вредительских ведомств современной России?
Не удивлюсь, если они скоро какое-нибудь МВД по численности обгонят, лол.
2450 в штате
https://minfin.gov.ru/ru/OpenData/7710168360-FGO_staff/7710168360-FGO_staff-visual/
Эти данные за 2021 год, я так понимаю. Но всё равно сомневаюсь в достоверности этих чисел. Даже в 2017-м году было 2718 человек. А уж за последние пару лет там явно увеличение должно быть существенное.
Какой штат? Там все на аутсорсе
Схуяле?
Он там работает
У роскомнадзора коряво-дырявый сайт из 2007 года, там можно найти раздел с закупками и наверняка можно увидеть, что они тратят миллиарды на покупку услуг у ООО "Брат жены сына руководителя".
Корявый сайт вообще ни о чём не может говорить. Если только это не сайт студии по разработке сайтов, лол.
Рекомендую сходить РКН куда подальше. Пользы от них меньше, чем проблем
Следующий шаг "Роскомнадзор получит право блокировать все что ему не нравится"
Разве не уже?
давно уже
И да, несоздать риски утечек
а создать новую возможность для реализации утечек.
Комментарий удален модератором
Отрицательный доступ от РКН.
Спрашивайте во всех сервисах Вашего города.
Предложение ограничено!
лучше б с утечками разбирались
Да это походу гораздо более важный топик)
Непонятная херня. Выглядит так, что если YouTube будет рекомендовать Навального, то его потребуют заблокировать. Типа удобный повод.
А если вк будет рекомендовать хрень типа Блиновской, его тоже заблочат?)))
Рекомендации персональные же.
Это не для вас законы писаны!
а также любые другие тоже)
а не проще топориком по кабелю?
хороший бизнес - хочешь чтобы не блокировали - плати)
Окно овертона движется все дальше