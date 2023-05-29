Право
Артур Томилко

Роскомнадзор получит право блокировать рекомендательные сервисы — «Ведомости» Статьи редакции

Предыдущая версия законопроекта об алгоритмах рекомендаций подразумевала, что пользователи смогут отключать их сами.

  • В актуальной версии законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов появился новый механизм, рассказали источники «Ведомостей», знакомые с текстом документа. Его могут внести в Госдуму до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 года.
  • Согласно проекту, Роскомнадзор получит право запрашивать у интернет-сервисов сведения о работе рекомендательных систем — для оценки их соответствия нормам законодательства, пояснил газете автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. Площадки также будут обязаны рассказывать пользователям о применении таких алгоритмов.
  • По словам одного из источников «Ведомостей», речь идёт о доступе к «программно-техническим средствам рекомендательных алгоритмов». Это может означать, что ведомство получит право запрашивать доступ к серверам, на которых размещены системы рекомендаций. Однако Горелкин это отрицает.
  • Если Роскомнадзор сочтёт, что алгоритмы работают не так, как заявляет компания, он сможет направить ей предписание об устранении нарушений или потребовать блокировки сервиса, рассказали два собеседника газеты.
  • При этом передача данных о работе рекомендательных систем и раскрытие принципов работы алгоритмов может создать риски утечек и поставить под удар коммерческие успехи той или иной компании, считает гендиректор Angie Заур Абасмирзоев.
  • Разработка законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов ведётся с 2021 года. Изначально предполагалось, что площадки должны будут предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их. Источники «Ъ» утверждали, что под регулирование могут попасть соцсети, ритейлеры и другие площадки.

#новость #роскомнадзор #законы

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35 комментариев
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 Похер

Ну правильно, если сервис не советуют Соловьева или Царьград, то значит он работает не правильно! Заблокировать!

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Похер

*Муравьи используют неправильные алгоритмы создания маршрута*

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Anna Sergio

а не проще топориком по кабелю

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Похер

Ага, или ледоколом, и не по кабелю

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Вадим Д.

Ледорубом?

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Похер

Атомным🤔

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Вадим Д.

Ооо...

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Андрей Вечерний

Лидокаином.

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Вадим Д.

Не тот каин ты предлагаешь (-:

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Мигель Маркин

Для таких целей уже есть телевидение

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Слегка Придурковатый

Интересно, насколько раздут штат у РКН - одного из самых вредительских ведомств современной России?

Не удивлюсь, если они скоро какое-нибудь МВД по численности обгонят, лол.

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Alexey Taruntaev

2450 в штате
https://minfin.gov.ru/ru/OpenData/7710168360-FGO_staff/7710168360-FGO_staff-visual/

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Слегка Придурковатый

Эти данные за 2021 год, я так понимаю. Но всё равно сомневаюсь в достоверности этих чисел. Даже в 2017-м году было 2718 человек. А уж за последние пару лет там явно увеличение должно быть существенное.

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Булка хлеба

Какой штат? Там все на аутсорсе

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Слегка Придурковатый

Схуяле?

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Айдар Гаязов

Он там работает

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Виталий Воробьев

У роскомнадзора коряво-дырявый сайт из 2007 года, там можно найти раздел с закупками и наверняка можно увидеть, что они тратят миллиарды на покупку услуг у ООО "Брат жены сына руководителя".

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Слегка Придурковатый

Корявый сайт вообще ни о чём не может говорить. Если только это не сайт студии по разработке сайтов, лол.

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Марк Силин

Рекомендую сходить РКН куда подальше. Пользы от них меньше, чем проблем

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Дмитрий Войнов

Следующий шаг "Роскомнадзор получит право блокировать все что ему не нравится"

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Похер

Разве не уже?

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Anna Sergio

давно уже

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Вадим Д.

И да, не

создать риски утечек

а создать новую возможность для реализации утечек.

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Александр Рюмин

Отрицательный доступ от РКН.
Спрашивайте во всех сервисах Вашего города.
Предложение ограничено!

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Владимир Прохоров

лучше б с утечками разбирались

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Semen

Да это походу гораздо более важный топик)

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Gre Li

Непонятная херня. Выглядит так, что если YouTube будет рекомендовать Навального, то его потребуют заблокировать. Типа удобный повод.

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Елизавета Т

А если вк будет рекомендовать хрень типа Блиновской, его тоже заблочат?)))

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Виталий Воробьев

Рекомендации персональные же.

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Gre Li

Это не для вас законы писаны!

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debil
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Anna Sergio

а также любые другие тоже)

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Anna Sergio

а не проще топориком по кабелю?

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Anna Sergio

хороший бизнес - хочешь чтобы не блокировали - плати)

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Ayo

Окно овертона движется все дальше

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