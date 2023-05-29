Право
Маша Цепелева

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки информации в «Википедии» Статьи редакции

Иски рассмотрят в июле.

  • Владелец «Википедии» потребовал признать незаконным требования Генпрокуратуры заблокировать доступ к нескольким публикациям, сообщил «Интерфакс». О каких именно публикациях речь, не уточняется. Также фонд подал иск к Роскомнадзору. Оба заявления рассмотрит 10 июля Тверской суд Москвы.
  • В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что владелец и оператор энциклопедии должен открыть в России представительство, а в июле обязал поисковики помечать его как нарушителя законов России.
  • В феврале 2023 года суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 2 млн рублей за неудаление статей о трёх воинских частях России, в апреле — на 1,5 млн рублей за «фейки» о военных действиях, а через несколько дней — ещё на 800 тысяч рублей за неудаление информации об экстремистской организации.
  • В августе 2022 года бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис», в декабре Минцифры рассказало, что разработает ещё один аналог — «Знания». В мае 2023-го участники «Викимедиа» объявили о разработке третьего аналога — энциклопедии «Рувики».

#новость #википедия

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7 комментариев
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 Тесла-канадец

Всё правильно. Цензура это нарушение закона.

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Вадим Д.

Да начнётся битва!

Вот не хватало только блокировки вики ко всему. Что-то нет доверия рукипедям и прочим рувикам.
Но бодания будут тщетны.

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Никита

Просто оцифровка скрепных мнений/идеологий/версий, ничего нового. Если открыть современные школьные учебники истории, то что-то похожее вы там в увидите в позиции и риторике)

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Андрей Вечерний

Мем для людей с IQ выше 175

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Невероятный Блондин

Принимаю ставки.

Оставляйте донат под любой моей публикацией и описанием на кого ставите.
По итогам победители получат с проигравших за вычетом моей комиссии.

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Аккаунт отморожен

Рупедия, рувики… жду пока кто-нить запустит «Педирашку» 🤣

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Копчик

Интересно было бы узнать, что за публикации.

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