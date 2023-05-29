Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки информации в «Википедии» Статьи редакции
Иски рассмотрят в июле.
- Владелец «Википедии» потребовал признать незаконным требования Генпрокуратуры заблокировать доступ к нескольким публикациям, сообщил «Интерфакс». О каких именно публикациях речь, не уточняется. Также фонд подал иск к Роскомнадзору. Оба заявления рассмотрит 10 июля Тверской суд Москвы.
- В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что владелец и оператор энциклопедии должен открыть в России представительство, а в июле обязал поисковики помечать его как нарушителя законов России.
- В феврале 2023 года суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 2 млн рублей за неудаление статей о трёх воинских частях России, в апреле — на 1,5 млн рублей за «фейки» о военных действиях, а через несколько дней — ещё на 800 тысяч рублей за неудаление информации об экстремистской организации.
- В августе 2022 года бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис», в декабре Минцифры рассказало, что разработает ещё один аналог — «Знания». В мае 2023-го участники «Викимедиа» объявили о разработке третьего аналога — энциклопедии «Рувики».
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Всё правильно. Цензура это нарушение закона.
Да начнётся битва!
Вот не хватало только блокировки вики ко всему. Что-то нет доверия рукипедям и прочим рувикам.
Но бодания будут тщетны.
Просто оцифровка скрепных мнений/идеологий/версий, ничего нового. Если открыть современные школьные учебники истории, то что-то похожее вы там в увидите в позиции и риторике)
Мем для людей с IQ выше 175
Принимаю ставки.
Оставляйте донат под любой моей публикацией и описанием на кого ставите.
По итогам победители получат с проигравших за вычетом моей комиссии.
Рупедия, рувики… жду пока кто-нить запустит «Педирашку» 🤣
Интересно было бы узнать, что за публикации.