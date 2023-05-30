Право
Артур Томилко

Роскомнадзор получит право на продажу банкам данных об абонентах — операторы раскритиковали законопроект Статьи редакции

Законопроект предполагает, что подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ получит контроль над новой системой — тогда операторы не смогут заключать контракты с банками напрямую.

  • Комиссия РСПП по связи и ИТ, (входят «Ростелеком», «билайн», МТС, «МегаФон»), приняла резолюцию с просьбой доработать законопроект о создании государственной системы обмена данными об абонентах между операторами и банками. Об этом пишут «Коммерсантъ» и Forbes.
  • Законопроект внесли в Госдуму в 2018 году и приняли в первом чтении в 2019-м, но дальше обсуждения никуда не ушли. Текст проекта переписывали в 2021-м, а затем ещё раз — в апреле 2023 года, пишет Forbes.
  • Изначально предполагалось создать Единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА) — она должна была стать «шлюзом» для обмена информации, с помощью которого банки смогут идентифицировать абонентов и предотвращать мошенничество с использованием «серых» SIM-карт.

Право Роскомнадзора на продажу банкам сведений об абонентах

  • В новой версии говорится, что оператором ЕИС ПСА станет подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ. Он будет хранить и обрабатывать данные абонентов, а также получать часть вознаграждения от банков за предоставление сведений.
  • Для этого Роскомнадзор доработает свою систему для борьбы с телефонным мошенничеством, которую запустил в декабре 2022 года. Корпоративным клиентам мобильных операторов придётся зарегистрировать на Госуслугах конечных владельцев SIM-карт, а ведомство проследит за выполнением требований. Кроме того, систему расширят и на частных абонентов.
  • Операторам нужно будет передавать в систему паспортные данные клиентов, сведения о корректности номера, SIM-карте и фактах её замены, подключении и отключении функции переадресации, идентификаторах устройства (IMEI) и его смены, следует из документа.
  • Законопроект предполагает принудительную передачу Роскомнадзору данных всех операторов. Также он позволит ведомству вести коммерческую деятельность — получать плату за предоставление сведений об абонентах и передавать часть вознаграждения операторам связи.
  • Операторы опасаются, что в случае принятия закона лишатся возможности заключать с банками прямые контракты на передачу данных. Кроме того, «есть сомнения, что Роскомнадзор, который недавно допустил крупную утечку, сможет гарантировать сохранность информации», заявил источник «Ъ» на рынке связи.
  • Авторы резолюции предлагают исключить из законопроекта запрет на заключение прямых контрактов между операторами и банками и не использовать ЕИС ПСА для хранения и обработки данных.
  • Для банков не имеет значения, от кого получать данные, рассказал собеседник газеты на этом рынке. Но если с появлением единой системы операторам запретят передавать данные напрямую, это может только увеличить расходы на борьбу с мошенничеством, «которые и так высоки», считает он.

#новость #операторы #роскомнадзор

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34 комментария
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 Ben

"Операторам нужно будет передавать в систему паспортные данные клиентов, сведения о корректности номера, SIM-карте и фактах её замены, подключении и отключении функции переадресации, идентификаторах устройства (IMEI) и его смены, следует из документа."
"Законопроект предполагает принудительную передачу Роскомнадзору данных всех операторов. Также он позволит ведомству вести коммерческую деятельность — получать плату за предоставление сведений об абонентах и передавать часть вознаграждения операторам связи."
Больше власти п * и * а расам

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Иван Серик

Я, что-то не понял!
Кому РКН собрался продавать данные?

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Николай Замотаев

всем?

(вспоминая последние утечки данных ;-) )

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Кирилл Таран

Сгорел сарай - гори и хата

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Nikolay Vavilov

так это сделано против мошенничества, чтоб если жулик пойдет и сменит симку - это сразу задетектится у них, и в случае краже твоих денег - тебе их вернут

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Вадим Д.
Роскомнадзор получит право на их продажу

А они сами не прочь такое право официально получить. Приходится «рисковать», постоянные тревоги и опасения, шутка ли — 60 000 ₽ штрафа может прилететь!

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Иван Серик
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Вадим Д.

Нет спасенья, всё предусмотрели (-:

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Alexey QuQu

Интересно как они смогут победить телефонное мошенничество таким образом.
Большинство звонков выполняется с городских номеров (SIP телефония).

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Нора

Увы, наивно думать, что это делается ради борьбы с телефонным мошенничеством...

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Alexey QuQu

Я это понимаю, поэтому спрашиваю

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Хозяин

А вдруг данные об абонентах купят солдаты НАТО???

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Никита

А ГРЧЦ это не те ребята, которые следят за тем, что пишут в этих ваших интернетах, в частности про президента и ко.?

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Васисуалий Лоханкин

Программа Вепрь уже чувствует пассивную агрессию в твоем комментарии!

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Wittgenstein

Сначала они собирают данные, потому есть закон. Но продавать официально не могут - нет закона. И тут пришла идея!..

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Anton

Я так понял операторы против, потому что сами продают данные банкам и МФОшкам? А тут хлеб отбирают?

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Андрей

@Тинькофф Банк официально продает. У друзей контора страховая. Купили базу. Но она обезличенная, т.е. там убирают ФИО. Получается, что это уже не персональные данные, а просто данные.

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lakoros

"Операторы опасаются, что в случае принятия закона лишатся возможности заключать с банками прямые контракты на передачу данных. "

Так они все продают. Не хотят отдавать этот рынок.

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Тинькофф

Мы всегда работаем в рамках законодательства и договора с клиентом, не нарушаем их.

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Sergey Prince

Мыши плакали, но продолжали кушать кактус.

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Ivan Cato

Жаба против гадюки. Опсосы против цифровых опричников.

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Невероятный Блондин
предполагает принудительную передачу РКНу данных всех операторов. … позволит ведомству … получать плату за предоставление сведений об абонентах

Создавать кормушки на ровном месте — удивительная способность конечно

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Юлия Бабенко

Вечное "бодание" роскомнадзора и операторов...толку то

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Комментарий удален модератором

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Dima Alexeev

Большую часть этого операторы и так продают в виде скоринга клиентов. Роскомнадзор хочет упорядочить эту сферу, а ОПСОСы боятся, что их лишат кормушки.
А банки и МФО боятся увеличения цен и усложнения доступа к данным клиентов

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Shoo

Ага, Роскомнадзор просто мастера упорядочивать.
Спасибо, смешно.

Правильная формулировка такая: ОПСОСы не хотят терять кормушку, но роскомнадзору она нужнее.

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Dima Alexeev

Роскомнадзор - не участник рынка. Фраза в корне неверная.

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Shoo

Ага, не участник рынка, просто хочет получить право осуществлять коммерческую деятельность по продаже данных.

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Dima Alexeev

Вот я это упустил, кстати. Спасибо за поправку. Да, видимо, хотят встать у кормушки

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Noir

Ждём комментариев, почему это хорошо.

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Neutron

организация которая существует за налоги будет приторговывать? Кого-то на кормушку поставили из своих?

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P TM GLADIATOR

Клоунада продолжают пробивать новое дно

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Слегка Придурковатый

Да хуйня, очередной слив ГРЧЦ - и данные покупать не нужно будет, всё будет лежать на блюдечке, лол.

P.S. А вообще, РКН и его подведомственные шестёрки охуели уже в край просто.

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Александр Рюмин

Странно, что их головы только сейчас посетила очередная мысль по легальной наживе и последующему распилу через создание комиссии по контролю исполнения.

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Энтони Лавджой

Это по-расеянски

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