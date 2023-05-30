Роскомнадзор получит право на продажу банкам данных об абонентах — операторы раскритиковали законопроект Статьи редакции
Законопроект предполагает, что подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ получит контроль над новой системой — тогда операторы не смогут заключать контракты с банками напрямую.
- Комиссия РСПП по связи и ИТ, (входят «Ростелеком», «билайн», МТС, «МегаФон»), приняла резолюцию с просьбой доработать законопроект о создании государственной системы обмена данными об абонентах между операторами и банками. Об этом пишут «Коммерсантъ» и Forbes.
- Законопроект внесли в Госдуму в 2018 году и приняли в первом чтении в 2019-м, но дальше обсуждения никуда не ушли. Текст проекта переписывали в 2021-м, а затем ещё раз — в апреле 2023 года, пишет Forbes.
- Изначально предполагалось создать Единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА) — она должна была стать «шлюзом» для обмена информации, с помощью которого банки смогут идентифицировать абонентов и предотвращать мошенничество с использованием «серых» SIM-карт.
Право Роскомнадзора на продажу банкам сведений об абонентах
- В новой версии говорится, что оператором ЕИС ПСА станет подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ. Он будет хранить и обрабатывать данные абонентов, а также получать часть вознаграждения от банков за предоставление сведений.
- Для этого Роскомнадзор доработает свою систему для борьбы с телефонным мошенничеством, которую запустил в декабре 2022 года. Корпоративным клиентам мобильных операторов придётся зарегистрировать на Госуслугах конечных владельцев SIM-карт, а ведомство проследит за выполнением требований. Кроме того, систему расширят и на частных абонентов.
- Операторам нужно будет передавать в систему паспортные данные клиентов, сведения о корректности номера, SIM-карте и фактах её замены, подключении и отключении функции переадресации, идентификаторах устройства (IMEI) и его смены, следует из документа.
- Законопроект предполагает принудительную передачу Роскомнадзору данных всех операторов. Также он позволит ведомству вести коммерческую деятельность — получать плату за предоставление сведений об абонентах и передавать часть вознаграждения операторам связи.
- Операторы опасаются, что в случае принятия закона лишатся возможности заключать с банками прямые контракты на передачу данных. Кроме того, «есть сомнения, что Роскомнадзор, который недавно допустил крупную утечку, сможет гарантировать сохранность информации», заявил источник «Ъ» на рынке связи.
- Авторы резолюции предлагают исключить из законопроекта запрет на заключение прямых контрактов между операторами и банками и не использовать ЕИС ПСА для хранения и обработки данных.
- Для банков не имеет значения, от кого получать данные, рассказал собеседник газеты на этом рынке. Но если с появлением единой системы операторам запретят передавать данные напрямую, это может только увеличить расходы на борьбу с мошенничеством, «которые и так высоки», считает он.
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"Операторам нужно будет передавать в систему паспортные данные клиентов, сведения о корректности номера, SIM-карте и фактах её замены, подключении и отключении функции переадресации, идентификаторах устройства (IMEI) и его смены, следует из документа."
"Законопроект предполагает принудительную передачу Роскомнадзору данных всех операторов. Также он позволит ведомству вести коммерческую деятельность — получать плату за предоставление сведений об абонентах и передавать часть вознаграждения операторам связи."
Больше власти п * и * а расам
Я, что-то не понял!
Кому РКН собрался продавать данные?
всем?
(вспоминая последние утечки данных ;-) )
Сгорел сарай - гори и хата
так это сделано против мошенничества, чтоб если жулик пойдет и сменит симку - это сразу задетектится у них, и в случае краже твоих денег - тебе их вернут
А они сами не прочь такое право официально получить. Приходится «рисковать», постоянные тревоги и опасения, шутка ли — 60 000 ₽ штрафа может прилететь!
Нет спасенья, всё предусмотрели (-:
Интересно как они смогут победить телефонное мошенничество таким образом.
Большинство звонков выполняется с городских номеров (SIP телефония).
Увы, наивно думать, что это делается ради борьбы с телефонным мошенничеством...
Я это понимаю, поэтому спрашиваю
А вдруг данные об абонентах купят солдаты НАТО???
А ГРЧЦ это не те ребята, которые следят за тем, что пишут в этих ваших интернетах, в частности про президента и ко.?
Программа Вепрь уже чувствует пассивную агрессию в твоем комментарии!
Сначала они собирают данные, потому есть закон. Но продавать официально не могут - нет закона. И тут пришла идея!..
Я так понял операторы против, потому что сами продают данные банкам и МФОшкам? А тут хлеб отбирают?
@Тинькофф Банк официально продает. У друзей контора страховая. Купили базу. Но она обезличенная, т.е. там убирают ФИО. Получается, что это уже не персональные данные, а просто данные.
"Операторы опасаются, что в случае принятия закона лишатся возможности заключать с банками прямые контракты на передачу данных. "
Так они все продают. Не хотят отдавать этот рынок.
Мы всегда работаем в рамках законодательства и договора с клиентом, не нарушаем их.
Мыши плакали, но продолжали кушать кактус.
Жаба против гадюки. Опсосы против цифровых опричников.
Создавать кормушки на ровном месте — удивительная способность конечно
Вечное "бодание" роскомнадзора и операторов...толку то
Комментарий удален модератором
Большую часть этого операторы и так продают в виде скоринга клиентов. Роскомнадзор хочет упорядочить эту сферу, а ОПСОСы боятся, что их лишат кормушки.
А банки и МФО боятся увеличения цен и усложнения доступа к данным клиентов
Ага, Роскомнадзор просто мастера упорядочивать.
Спасибо, смешно.
Правильная формулировка такая: ОПСОСы не хотят терять кормушку, но роскомнадзору она нужнее.
Роскомнадзор - не участник рынка. Фраза в корне неверная.
Ага, не участник рынка, просто хочет получить право осуществлять коммерческую деятельность по продаже данных.
Вот я это упустил, кстати. Спасибо за поправку. Да, видимо, хотят встать у кормушки
Ждём комментариев, почему это хорошо.
организация которая существует за налоги будет приторговывать? Кого-то на кормушку поставили из своих?
Клоунада продолжают пробивать новое дно
Да хуйня, очередной слив ГРЧЦ - и данные покупать не нужно будет, всё будет лежать на блюдечке, лол.
P.S. А вообще, РКН и его подведомственные шестёрки охуели уже в край просто.
Странно, что их головы только сейчас посетила очередная мысль по легальной наживе и последующему распилу через создание комиссии по контролю исполнения.
Это по-расеянски