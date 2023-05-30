Право
Артур Томилко

«Мегафон» подал иск к Совету ЕС для обжалования санкций Статьи редакции

До этого аналогичные иски подали «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк».

  • Оператор обратился в суд Евросоюза с требованием отменить наложенные на компанию ограничения, говорится в официальном журнале ЕС. Внимание на это обратил «Ъ».
  • В «Мегафоне» считают, что санкции были введены незаконно из-за ошибок в оценке деятельности компания. Оператор также указывает, что Совет ЕС не назвал причины внесения компании в санкционные списки и нарушил право на судебную защиту.
  • ЕС ввёл санкции против «Мегафона» в феврале 2023 года. В компании тогда заявили, что ограничения касаются поставок товаров двойного назначения и не скажутся на услугах связи.
  • В мае 2023-го аналогичные иски к Совету ЕС подали «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк». Их активы в Европе заморожены, а местному бизнесу запрещено проводить сделки с ними.

#новость #мегафон

1023 просмотров
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23 комментария
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 Paul Brezcuu

Мегафон ещё не понял, что на коленях придется просить) и то не сейчас

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Аккаунт разморожен

Видимо что-то случилось?

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При себе ничего нет

Дурачка все любят включать. Особенно вождь.

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Someone Young

юриста нашли

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Аккаунт разморожен

- Чем вы пользуетесь?
- У меня #мегофно.
- Фу, а с виду и не скажешь.

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Вадим Д.

Неделя бесперспективных, но таких "нужных" исков в самом разгаре!

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Иван Серик
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Фадеев Александр

если обоснованно не ответят в ЕС то репутация суда будет подмочена . так что смысл есть

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Марк Силин
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Deschain

Выплата налогов в бюджет РФ.

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Михаил Иванович

Например, АЛРОСА платит гораздо больше налогов, но против них санкции не вводят почему-то 🤔

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Garmonbon

так санкции постепенно вводят - по мере освоения европой новых поставщиков ресурсов, вводят санкции на роспоставщиков.

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тыр -пыр -дыр

как предупреждал наш лидер: ведите бизнес в РФ и выводите из-за бугра все деньги. Иначе затем замучаетесь пыль глотать, бегая по судам...

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Kiss1nger

Да-да ведите бизнес в РФ, как например Тиньков. Потом у вас его отожмут приближенные к верхушке лишь только из-за того, что ваше мнение не совпадает с позицией власти.

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Oleg

Пусть в "басманный суд" идет

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Аккаунт разморожен

Басманный суд постановил "разблокировать #мегофно!" и показательно стукнул туфлей об стол для придания убедительности.

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debil

Артисты! А больше ничего не хотите подать?)))

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Генерал Ермолов

Интересно, хоть раз кто-то выигрывал?))
Максимум помню, когда по ошибке под санкции попал банк Озона (там американцы сами что-то напутали), но там дело решили оперативно и без всяких судов

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Михаил Иванович

Да, мать Пригожина выиграла суд, и её исключили из санкций

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Maria Minkova

это знаете как штрафы к гуглу ,они как бы есть,но как бы и нет

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Комментарий удален модератором

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Мурад Муртазалиев

К лету на коленях приползут, но есть нюанс.

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Viktoria Maksim

Прикольно)

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The Popov

Наивные Мегафоновцы

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