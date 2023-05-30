«Мегафон» подал иск к Совету ЕС для обжалования санкций Статьи редакции
До этого аналогичные иски подали «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк».
- Оператор обратился в суд Евросоюза с требованием отменить наложенные на компанию ограничения, говорится в официальном журнале ЕС. Внимание на это обратил «Ъ».
- В «Мегафоне» считают, что санкции были введены незаконно из-за ошибок в оценке деятельности компания. Оператор также указывает, что Совет ЕС не назвал причины внесения компании в санкционные списки и нарушил право на судебную защиту.
- ЕС ввёл санкции против «Мегафона» в феврале 2023 года. В компании тогда заявили, что ограничения касаются поставок товаров двойного назначения и не скажутся на услугах связи.
- В мае 2023-го аналогичные иски к Совету ЕС подали «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк». Их активы в Европе заморожены, а местному бизнесу запрещено проводить сделки с ними.
1023 просмотров
Мегафон ещё не понял, что на коленях придется просить) и то не сейчас
Видимо что-то случилось?
Дурачка все любят включать. Особенно вождь.
юриста нашли
- Чем вы пользуетесь?
- У меня #мегофно.
- Фу, а с виду и не скажешь.
Неделя бесперспективных, но таких "нужных" исков в самом разгаре!
если обоснованно не ответят в ЕС то репутация суда будет подмочена . так что смысл есть
Выплата налогов в бюджет РФ.
Например, АЛРОСА платит гораздо больше налогов, но против них санкции не вводят почему-то 🤔
так санкции постепенно вводят - по мере освоения европой новых поставщиков ресурсов, вводят санкции на роспоставщиков.
как предупреждал наш лидер: ведите бизнес в РФ и выводите из-за бугра все деньги. Иначе затем замучаетесь пыль глотать, бегая по судам...
Да-да ведите бизнес в РФ, как например Тиньков. Потом у вас его отожмут приближенные к верхушке лишь только из-за того, что ваше мнение не совпадает с позицией власти.
Пусть в "басманный суд" идет
Басманный суд постановил "разблокировать #мегофно!" и показательно стукнул туфлей об стол для придания убедительности.
Артисты! А больше ничего не хотите подать?)))
Интересно, хоть раз кто-то выигрывал?))
Максимум помню, когда по ошибке под санкции попал банк Озона (там американцы сами что-то напутали), но там дело решили оперативно и без всяких судов
Да, мать Пригожина выиграла суд, и её исключили из санкций
это знаете как штрафы к гуглу ,они как бы есть,но как бы и нет
Комментарий удален модератором
К лету на коленях приползут, но есть нюанс.
Прикольно)
Наивные Мегафоновцы