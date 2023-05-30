Право
Таня Боброва

ФАС оштрафовала «Сбер» на 600 тысяч рублей за рекламу — ставка кредита в ней указана шрифтом крупнее, чем его условия Статьи редакции

В мае по похожему делу служба оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей.

  • На телерекламу кредита от «Сбербанка» пожаловался один из её зрителей, рассказала ФАС. В ролике крупным шрифтом указывалась и озвучивалась «привлекательная для потребителя» ставка — от 4,9%.
  • При этом информация об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность его получения, находилась в поясняющей сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». То есть потенциальные заёмщики получали неполную информацию, заключила антимонопольная служба.
  • Комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание. Также служба завела дело об административном правонарушении, по итогам которого выписала штраф в 600 тысяч рублей.
  • В мае 2023 года ФАС оштрафовала «Открытие» за то, что банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.
  • Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Регулятор отмечал, что в рекламе часто говорят о потребкредитах по ставке от 4% «или даже бывает ипотека за 0%», но «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».

#новость #сбер #фас

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35 комментариев
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 Вадим Д.

Ясный пень, реклама — не слив данных. Тут дело серьёзное.

Второй раз уже доказано: размер шрифта в 10 раз дороже утечек 👆🏻

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Peter Volkov

Странная логика. То, что вы тут называете "сливом" — халатность и недосмотр внутри компании.
Использование же тёмных паттернов в рекламе — умысел, сознательное действие со стороны компании.
Наличие умысла всегда является ключевым фактором при назначении наказания.

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Gre Li

Недосмотр — это когда старались, но не смогли. Когда безопасностью осознано не занимались, это именно что умысел.

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Putnik

Не хочу защищать наши банки, но с безопасностью там как правило все серьезно. Порой даже слишком серьезно.
И дело даже не в том что банки так пекутся о клиентах, а в том что безопасники там просто ебанутые наголову

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Peter Volkov

А где осознанно не занимались? Какие основания так считать?

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умный человек

каменты на VC

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Сергей Мазур
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Garmonbon

какие основания так не считать?

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Peter Volkov

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайник_Рассела

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Иван Серик

Это сегодня, завтра исправят!

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Valentin Budaev

Какое отношение ФАС имеет к утечкам?

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Руслан Каспаров

ФАС бы лучше WB занялся бы

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Dominic Ravens

Во во, но Видимо Бакальчук откаты неплохие заносит что ее не охотно трогают

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Султанов Андрей

Уже занялись

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Руслан Каспаров

Вообще не заметно, продавцам все так же многомиллионные штрафы не за что приходят. Про пвз я вообще молчу

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Султанов Андрей

Ты там работаешь, или новостей начитался?
Раньше им все сходило с рук, сейчас за них взялись. Вопрос времени

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Руслан Каспаров

Я продаю там! Раз ты знаешь все и говоришь что вопрос времени то ждём.

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Oleg Shirochenkov

Пошёл законотворческий процесс в Госдуме. Участвующий в этом человек анонсировал. Ждать придётся, возможно, вечно. У нас же за один день принимаются только особые законы.

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Vasiliy coconut

Ждите повышения ставок по кредитам 🤣

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Semyon Krylov

Интересно, а сколько заработал Сбер на этом. Явно больше чем 600К заплатит штрафа

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Норрин Радд

Альфа откровенно звездит в рекламе, а её не штрафуют или не говорят.

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Альфа-Банк

Здравствуйте.
Не обманываем.
У нас прозрачные условия, которые вы всегда можете проверить и оценить.

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Philipp Novikov

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=beetlejuicing :)

Urban Dictionary: beetlejuicing
Beetlejuicing is when one user posts a comment or thread on reddit, and another user with a…
www.urbandictionary.com
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Ну просто

Меня вообще жёстко кинули. Хотел купить билеты, как обычно в тинькофф там 5% дают на авиабилеты, но зашёл в альфа банк приложение и там все время выскакивала реклама кэшбек путешествие 10% на первую покупку, а следующий по 7% , в итоге купил билеты в альфе думаю получу 10%. А получил 1%)
А оператор вообще вы скриншот делайте в следующий раз, вы не успели на акцию. Не банк, а мошенники на ровно месте. Мог свои 5% как обычно получить в тинькофф. Так что нечего было начинать пользоваться им)

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Evgeny Afanasev

Альфа - она? Ну если только Альфа-банка 😀

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Илья Дёмин
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Невероятный Блондин

Как называется такое состояние?

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Xi

Единственное, на что способна ФАС это буквы в рекламе рассматривать и тому подобное )

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Перламутрово-Мышиный

Ещё бы штрафовали за громкость рекламы по радио и тв

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Юрий

А зачем вы их слушаете/смотрите?

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енот

Ладно ТВ, но радио почему не послушать? Иногда для разнообразия включаю станцию

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Невероятный Блондин

Смешно 😄
По деньгам, это 1 (один) день в эфире

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Vova Zhevnov

Ахахах. Френдли фаер?

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serge belyj

Как слону дробина🤣🤮

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Ян Конев

ФАС выдал базу, конечно)

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