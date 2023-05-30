ФАС оштрафовала «Сбер» на 600 тысяч рублей за рекламу — ставка кредита в ней указана шрифтом крупнее, чем его условия Статьи редакции
В мае по похожему делу служба оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей.
- На телерекламу кредита от «Сбербанка» пожаловался один из её зрителей, рассказала ФАС. В ролике крупным шрифтом указывалась и озвучивалась «привлекательная для потребителя» ставка — от 4,9%.
- При этом информация об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность его получения, находилась в поясняющей сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени». То есть потенциальные заёмщики получали неполную информацию, заключила антимонопольная служба.
- Комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание. Также служба завела дело об административном правонарушении, по итогам которого выписала штраф в 600 тысяч рублей.
- В мае 2023 года ФАС оштрафовала «Открытие» за то, что банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.
- Осенью 2022 года ЦБ предложил обязать банки указывать в рекламе только полную стоимость кредита. Регулятор отмечал, что в рекламе часто говорят о потребкредитах по ставке от 4% «или даже бывает ипотека за 0%», но «понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может».
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Ясный пень, реклама — не слив данных. Тут дело серьёзное.
Второй раз уже доказано: размер шрифта в 10 раз дороже утечек 👆🏻
Странная логика. То, что вы тут называете "сливом" — халатность и недосмотр внутри компании.
Использование же тёмных паттернов в рекламе — умысел, сознательное действие со стороны компании.
Наличие умысла всегда является ключевым фактором при назначении наказания.
Недосмотр — это когда старались, но не смогли. Когда безопасностью осознано не занимались, это именно что умысел.
Не хочу защищать наши банки, но с безопасностью там как правило все серьезно. Порой даже слишком серьезно.
И дело даже не в том что банки так пекутся о клиентах, а в том что безопасники там просто ебанутые наголову
А где осознанно не занимались? Какие основания так считать?
каменты на VC
какие основания так не считать?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайник_Рассела
Это сегодня, завтра исправят!
Какое отношение ФАС имеет к утечкам?
ФАС бы лучше WB занялся бы
Во во, но Видимо Бакальчук откаты неплохие заносит что ее не охотно трогают
Уже занялись
Вообще не заметно, продавцам все так же многомиллионные штрафы не за что приходят. Про пвз я вообще молчу
Ты там работаешь, или новостей начитался?
Раньше им все сходило с рук, сейчас за них взялись. Вопрос времени
Я продаю там! Раз ты знаешь все и говоришь что вопрос времени то ждём.
Пошёл законотворческий процесс в Госдуме. Участвующий в этом человек анонсировал. Ждать придётся, возможно, вечно. У нас же за один день принимаются только особые законы.
Ждите повышения ставок по кредитам 🤣
Интересно, а сколько заработал Сбер на этом. Явно больше чем 600К заплатит штрафа
Альфа откровенно звездит в рекламе, а её не штрафуют или не говорят.
Здравствуйте.
Не обманываем.
У нас прозрачные условия, которые вы всегда можете проверить и оценить.
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https://www.urbandictionary.com/define.php?term=beetlejuicing :)
Меня вообще жёстко кинули. Хотел купить билеты, как обычно в тинькофф там 5% дают на авиабилеты, но зашёл в альфа банк приложение и там все время выскакивала реклама кэшбек путешествие 10% на первую покупку, а следующий по 7% , в итоге купил билеты в альфе думаю получу 10%. А получил 1%)
А оператор вообще вы скриншот делайте в следующий раз, вы не успели на акцию. Не банк, а мошенники на ровно месте. Мог свои 5% как обычно получить в тинькофф. Так что нечего было начинать пользоваться им)
Альфа - она? Ну если только Альфа-банка 😀
Как называется такое состояние?
Единственное, на что способна ФАС это буквы в рекламе рассматривать и тому подобное )
Ещё бы штрафовали за громкость рекламы по радио и тв
А зачем вы их слушаете/смотрите?
Ладно ТВ, но радио почему не послушать? Иногда для разнообразия включаю станцию
Смешно 😄
По деньгам, это 1 (один) день в эфире
Ахахах. Френдли фаер?
Как слону дробина🤣🤮
ФАС выдал базу, конечно)