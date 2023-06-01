Право
Артур Томилко

УК «Первая» потребовала взыскать с VK 953,3 млн рублей долгов по евробондам Статьи редакции

В VK считают, что не они должны быть ответчиком по делу.

  • Управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с VK 953,3 млн рублей. Заявление подали в марте 2023 года, следует из картотеки арбитражных дел, но его содержание не раскрывалось. 31 мая состоялось первое заседание, на котором присутствовал корреспондент РБК.
  • Истец утверждает, VK нарушила требования президентского указа от 5 июля 2022 года. Согласно документу, все российские эмитенты евробондов должны выплатить российским инвесторам долг в рублях или перевыпустить свои облигации в России для замещения.
  • Большинство участников рынка исполнили требования указа в течение шести месяцев с момента его опубликования, но VK это делать отказалась, утверждает представитель УК «Первая». В качестве доказательства он также сослался на разъяснения ЦБ, согласно которым, обязательства по погашению евробондов возникают, если компания входит в структуру эмитента или указана в эмиссионной документации.
  • По словам представителя VK, компания не выступает поручителем по указанному выпуску евробондов, не получала деньги от выпустившего их эмитента, и поэтому не может считаться надлежащим ответчиком по делу.
  • В 2020 году, по данным РБК, VK Company Limited (одна из структур VK) разместила евробонды на сумму $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025-м. По условиям размещения держатели получили право на досрочное погашение облигаций в случае остановки торгов депозитарными расписками VK на Лондонской бирже дольше, чем на 10 дней.
  • В марте 2023 года VK сообщила, что провела переговоры с держателями евробондов и договорилась о выкупе 66% выпуска за $263 млн.
  • В декабре 2022 года УК «Первая» подала иск к «Вымпелкому» на 2,14 млрд рублей из-за долгов по еврооблигациям. В апреле 2023-го компания отказалась от иска, пояснив, что облигации были выкуплены.
  • «Первая» также обращалась в суд с требованием взыскать задолженность в 3,15 млрд рублей по евробондам Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Рассмотрение дела ещё продолжается, но в апреле 2023-го ГТЛК пообещала решить проблемы выплатами до конца года.

#новость #vk

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 Батищев Александр

Указ от 5 июля 2023 года? Интересно

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Вадим Д.

А всё нормально. Указы расписаны и продатированы до 2048-го.

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Батищев Александр

Думаешь доживет?)

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Вадим Д.

Нам бы дожить (-:
Но указами расписано и кто будет владыкой и занимать жилплощадь бункеров.

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Артур Томилко
Автор

Прошу прощения, поправил.

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Вадим Д.
В апреле 2023-го компания отказалась от иска, пояснив, что облигации были выкуплены

Эта самая УК точно понимает что делает?

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Илья Дёмин

Ура! Вперёд, мой любимый Сбер, гаси ВК!

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Ben

Битва говна с мочей?

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Илья Дёмин
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Станислав

VK какие то странные словоболы. То они не причем, то выкупают данные бумаги. Видимо просто Первая не захотела все за спасибо отдавать на выкуп.

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Вика Тонина
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11 комментариев
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