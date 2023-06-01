Бизнес на скандальности: как «Ёбидоёби» продает через секс и агрессию в России

На связи Костя Зимен и Дима Прадед — основатели сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Наше скандальное название и поведение обычно оставляют впечатление: хорошее или плохое. Сегодня расскажем, как мы делаем провокационные кампании, справляемся с хейтом и зарабатываем более 680 млн рублей в год.