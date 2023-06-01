Суд отменил решение волгоградского УФАС признать незаконной рекламу сети «Ёбидоёби» Статьи редакции
УФАС считало неэтичными наружные баннеры с надписью «Не материмся и вкусно готовим. Набор "Кунили" 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls».
- Постановление признал незаконным Арбитражный суд Красноярского края. Соответствующий иск сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» с просьбой пересмотреть решение приняли к рассмотрению ещё в ноябре 2022 года. Стороны могут обжаловать текущее постановление в течение десяти дней, говорится в заключении.
- УФАС по Волгоградской области хотело обязать компанию выплатить штраф в 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Суд отменил это требование.
- Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Тогда же на её скандальное название пожаловалось Управление архитектуры Красноярска, но комиссия антимонопольной службы не нашла признаков нарушений.
- В 2021 году волгоградское УФАС признало наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе и рассказало, что намерено добиться смены названия сети.
- В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. Он признал, что оно «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». В компании говорили, что обжалуют решение, так название юрлица «никак не взаимодействует с потребителями».
- По словам сети, «Ёбидоёби» в переводе с японского языка означает «День недели — суббота». Но регулятор отказался это учитывать. Японский не считается государственным или распространённым языком в России, поэтому оценивать нужно прежде всего русскоязычную транслитерацию, говорилось в решении.
- «КуниЛи», по давним замечаниям компании, тоже переводится — как «государство».
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Лучшая новость дня!
чтобы все сладко спали и не думали ни о чем плохом!
Что бы ёби не доёби)
Гомнэнасай.
Чую - это не канцай.
Хотя, если бы увидел баннер на ресторане, точно реагировал и не пошел, это просто безобразная реклама)
В моих краях есть эта сеть. В принципе там не заказываю никогда.
Начинаю читать меню — омерзительно же. Я поесть хотел вообще-то, а не вот эти кунили.
Да понял. Мне просто интересно, про франшиза и всякую рекламу ни разу не слышал и не видел. Мне интересно, как успели у них оборот более 680 лям...
Школьные хулиганы выросли и открыли ресторан
это сеть суши и роллов а не ресторан) у тех, кого называют хулиганами мозгов нет, чтобы открыть что то больше гаража для перекраски приор
Ну гопники, бригадиры, авторитеты. Я не могу прямыми словами их назвать, только общими. А эти как раз в руководящие должности идут.
"название юрлица «никак не взаимодействует с потребителями»."
В смысле, это же их название на вывеске.
Как такое вообще не гастрономическое название может иметь успех в своей сфере ...
дураков в России, слава Богу, лет на 100 припасено )))
Вот так, нестандартный дизайн и маркетинг, ну они изобрели негастро как у всех
Одно не прцму, а причем тут Волгогоград? И почему решение оспорили в Краснодаре..
Самый гуманный суд постановил.
Потому что это сеть.
Ты где Краснодар то увидел?
Отлично идём ебидоеби
Лучшая новость дня! Всё же болеют, за великий, могучий и богатый!
Вот это реальная свобода мысли, а не то что слова!
土曜日に乾杯!
Не надо тут доёби.
Накатикаявъебука — футбол.
Акомутохеровато — больница.
Ну, а что на счёт КуниЛи?
Так "государство", написали же в статье :)
Да ебтвоюжмать)
Ну это явно не японский. В японском языке нет звука Л. То есть очевидно, что подыскивают слова, созвучные с непотребщиной на русском. И необязательно это должно быть на японском. Могу подсказать: в испанском языке тоже много слов, смешно звучащих в русскоязычном обществе.
Только сегодня узнал)