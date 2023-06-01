Право
Полина Лааксо

Суд отменил решение волгоградского УФАС признать незаконной рекламу сети «Ёбидоёби» Статьи редакции

УФАС считало неэтичными наружные баннеры с надписью «Не материмся и вкусно готовим. Набор "Кунили" 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls».

  • Постановление признал незаконным Арбитражный суд Красноярского края. Соответствующий иск сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» с просьбой пересмотреть решение приняли к рассмотрению ещё в ноябре 2022 года. Стороны могут обжаловать текущее постановление в течение десяти дней, говорится в заключении.
  • УФАС по Волгоградской области хотело обязать компанию выплатить штраф в 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Суд отменил это требование.
  • Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Тогда же на её скандальное название пожаловалось Управление архитектуры Красноярска, но комиссия антимонопольной службы не нашла признаков нарушений.
  • В 2021 году волгоградское УФАС признало наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе и рассказало, что намерено добиться смены названия сети.
  • В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. Он признал, что оно «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». В компании говорили, что обжалуют решение, так название юрлица «никак не взаимодействует с потребителями».
  • По словам сети, «Ёбидоёби» в переводе с японского языка означает «День недели — суббота». Но регулятор отказался это учитывать. Японский не считается государственным или распространённым языком в России, поэтому оценивать нужно прежде всего русскоязычную транслитерацию, говорилось в решении.
  • «КуниЛи», по давним замечаниям компании, тоже переводится — как «государство».
Маркетинг
Константин Зимен
Бизнес на скандальности: как «Ёбидоёби» продает через секс и агрессию в России

На связи Костя Зимен и Дима Прадед — основатели сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Наше скандальное название и поведение обычно оставляют впечатление: хорошее или плохое. Сегодня расскажем, как мы делаем провокационные кампании, справляемся с хейтом и зарабатываем более 680 млн рублей в год.

#новость

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31 комментарий
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 Иван Серик
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Andrey Yukin

Лучшая новость дня!

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Полина Лааксо
Автор

чтобы все сладко спали и не думали ни о чем плохом!

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Andrey Yukin

Что бы ёби не доёби)

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Аккаунт разморожен

Гомнэнасай.

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Иван Серик

Чую - это не канцай.

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Илья Свеженцев

Хотя, если бы увидел баннер на ресторане, точно реагировал и не пошел, это просто безобразная реклама)

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Кит Великан

В моих краях есть эта сеть. В принципе там не заказываю никогда.
Начинаю читать меню — омерзительно же. Я поесть хотел вообще-то, а не вот эти кунили.

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Илья Свеженцев

Да понял. Мне просто интересно, про франшиза и всякую рекламу ни разу не слышал и не видел. Мне интересно, как успели у них оборот более 680 лям...

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dru dru

Школьные хулиганы выросли и открыли ресторан

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Максим Степанов

это сеть суши и роллов а не ресторан) у тех, кого называют хулиганами мозгов нет, чтобы открыть что то больше гаража для перекраски приор

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dru dru

Ну гопники, бригадиры, авторитеты. Я не могу прямыми словами их назвать, только общими. А эти как раз в руководящие должности идут.

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lakoros

"название юрлица «никак не взаимодействует с потребителями»."

В смысле, это же их название на вывеске.

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Tatiana Korneva

Как такое вообще не гастрономическое название может иметь успех в своей сфере ...

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А10

дураков в России, слава Богу, лет на 100 припасено )))

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Илья Свеженцев

Вот так, нестандартный дизайн и маркетинг, ну они изобрели негастро как у всех

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Alex Kuleshov

Одно не прцму, а причем тут Волгогоград? И почему решение оспорили в Краснодаре..

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Аккаунт разморожен

Самый гуманный суд постановил.

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Rax034

Потому что это сеть.

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Dark Dementor

Ты где Краснодар то увидел?

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Сергей Шаронов

Отлично идём ебидоеби

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Andrey Yukin

Лучшая новость дня! Всё же болеют, за великий, могучий и богатый!
Вот это реальная свобода мысли, а не то что слова!

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debil
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toverovskiy

土曜日に乾杯!

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Алексей Иванов

Не надо тут доёби.

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Кит Великан

Накатикаявъебука — футбол.
Акомутохеровато — больница.

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Илья Свеженцев

Ну, а что на счёт КуниЛи?

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Кит Великан

Так "государство", написали же в статье :)

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Илья Свеженцев

Да ебтвоюжмать)

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John Doell

Ну это явно не японский. В японском языке нет звука Л. То есть очевидно, что подыскивают слова, созвучные с непотребщиной на русском. И необязательно это должно быть на японском. Могу подсказать: в испанском языке тоже много слов, смешно звучащих в русскоязычном обществе.

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Илья Свеженцев

Только сегодня узнал)

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