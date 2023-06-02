Право
Полина Лааксо

Суд в США прекратил дело, в котором Meta* обвиняли в нарушении правил о защите персональных данных Статьи редакции

Речь о затяжном скандале, связанном с фирмой Cambridge Analytica. Та получила сведения о пользователях соцсети и использовала их в политических целях.

  • В 2018 году прокурор от округа Колумбия подал иск против Meta* (тогда ещё Facebook*), за то что компания позволила Cambridge Analytica заполучить данные 87 млн пользователей соцсети. Истец считал, что она обманывала аудиторию, нарушая собственные правила и законы округа.
  • 1 июня 2023 года суд заявил, что Meta* раскрывала все нужные детали о том, как третьи стороны могут заполучить данные, в публичной политике конфиденциальности, пишет NYT. По мнению регулятора, она сообщала пользователям о способах, которые могут помочь им ограничить обмен данными, и предприняла «разумные меры» на фоне скандала с Cambridge Analytica.
  • «Округ может не соглашаться с подходом Facebook* к разрешению ситуации, но законов, в соответствии с которыми она должна была действовать иначе, нет», — заключил судья. Meta* от комментариев отказалась.
  • Сторона обвинения заявила, что не согласна с решением и «рассмотрит возможные действия». NYT, в свою очередь, назвала ситуацию «редкой победой» для компании Марка Цукерберга, которую часто критикуют за сомнительную политику в отношении дезинформации, конкуренции и конфиденциальности данных.
  • В 2010 году Facebook* запустила программу под названием Open Graph, которая дала тысячам компаний и разработчиков доступ к данным соцсети. Среди последних был профессор Кембриджского университета Александр Коган: в 2013 году он создал приложение с психологическим тестом и через него собирал данные респондентов Facebook*.
  • В 2018 году СМИ сообщили, что Коган передал информацию о 50 млн человек аналитической фирме Cambridge Analytica — та использовала их для разработки избирательных кампаний. В Facebook* тогда уточняли, что исследователь собирал информацию легально — в соответствии с правилами соцсети. В апреле того же года соцсеть также уточнила, что пострадавших не 50 млн, а 87 млн.
  • Скандал с Cambridge Analytica вызвал шквал критики в адрес политики конфиденциальности Facebook*, а также привёл к крупным денежным наказаниям, заметило The Verge. В 2019 году компанию оштрафовала Федеральная торговая комиссия США — на $5 млрд из-за проблем с хранением данных. В 2022-м уже Meta* согласилась выплатить $725 млн пострадавшим от утечки.
Марк Цукерберг. Источник: YouTube

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость

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17 комментариев
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 Aleks B

цукера нужно судить

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Wittgenstein

Швондеры подъехали =)

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Энтони Лавджой

Это не важно. Цукерман уже не отмоется.

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AlSh

Вот поэтому у них яйца в разных корзинах. И whatsapp тот же никто удалять не побежит, хотя это все та же гнусная Метв.

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Император Нолимоций

Ох, я бы удалил уже. Даже маман в телегу перешла. Если б не работа.

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Бублик static void

С кем ты там работаешь? В школе, где средний возраст коллектива 70 лет?

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Невероятный Блондин

TL;DR
Читайте Terms of Use — всегда.

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Aleks B

там копипаста обычно

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Невероятный Блондин

А иначе так ))

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Бублик static void

И как это поможет? Все на репутации держится, у пейсбука она ниже плинтуса.

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S1m0ne

там ещё более TL;DR

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Вадим Д.

Формально да, не читал — сам себе буратино.

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Слегка Придурковатый

Суд решил не тыкать труп палкой, так сказать.

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Император Нолимоций
*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Ох, я б на месте Intel, Apple или Microsoft чо-нить сморозил провокационное и посмотрел бы, как меня в РФ срочно запрещают: камни отовсюду выковыривают, телефоны жгут, всех на Астру переводят одним днём...

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Бублик static void

Цукер помог демократам в 2020, цензурируя все по правую сторону, демократы помогли ему. Кейс закрыт.

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Антоний Капитанов

Помню вроде из асоциатед пресс журналисты писали, что купили данные у рекламной компании которые им продал фейсбук, там они смогли идентифицировать человека конкретного. Узнать и его интересы и где находится. В данных нет имен, типа обезличенные, но вот как то они смогли это сделать.

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Wittgenstein
Округ может не соглашаться с подходом Facebook* к разрешению ситуации, но законов, в соответствии с которыми она должна была действовать иначе, нет.

Ну красиво же! =)

С другой стороны видел заключение о влиянии Cambridge Analytics на результаты выборов - там вообще на уровне статистической погрешности. Но раздули такой скандал. Вот и я думаю зачем...

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