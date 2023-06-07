ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за мелкий шрифт в дисклеймере акции Статьи редакции
За похожие нарушения уже штрафовали банк «Открытие» и «Сбер».
- Информация в рекламном ролике «вводила потребителей в заблуждение и создавала впечатление, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети», сообщили в ФАС.
- Но скидка действовала только на отдельные категории товаров. Об этом сообщалось в дисклеймере, но мелким шрифтом и в течение короткого времени.
- Из-за ненадлежащей рекламы комиссия антимонопольной службы назначила юрлицу «Пятёрочки» штраф в 300 тысяч рублей.
- В мае 2023 года ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей за то, что банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения. А через несколько дней — «Сбер» на 600 тысяч рублей за такое же нарушение.
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Постойте, за мелкий шрифт 300 тысяч рублей - это как 5 раз базу юзеров слить?
Ого, целых 300 тыщ.
Это вручка одного магазина в райцентре за пол-дня?
Ну да, надо было сразу персонал к стенке поставить вместе с CEO x5 retail group
Зачем так радикально, штраф на процент от выручки с начала акции и до её окончания.
Процент от всей выручки? Зачем так радикально? От вырученной прибыли в рамках акции.
И не с начала действия акции а с момента начала трансляции роликов, выходит. Ритэйлер не нарушает условия акции, они указаны ненадлежащим образом в ролике.
Продолжение битвы штрафов? Шрифт уверенно ведёт у слива данных 3:0!
Так эта битва не останавливалась, и счёт, по-моему, уже больше.
Отсутствие скидок на табачную продукцию и алкоголь обусловлены ФЗ, так как на них устанавливаются минимально допустимые отпускные цены.
То, что эти штрафы будут взяты с покупателей — тоже никого не волнует. «ФАС заботится о вас!»
можно тогда в магнит сходить чтобы не платить
Так может проще не нарушать?
Какое ваше мнение? Совсем не штрафовать, раз это все на покупателей распространяется?
Или просто сразу директора на 25 лет сажать, чтобы на покупателей не перекладывать штраф?
Снизить количество маразма у регуляторов. Но это будет про самоуправление и саморегулирование, поэтому «ну его, это фантастика».
То есть, существенные условия мелким шрифтом - это маразм? Оставим как есть?
Конкуренция всё порешает.
давайте не будем покупать любую продукцию потому что ее надо сертифицировать и платить службам
Хоть какая то польза от фас, одобряю )
Какая? акция прибыль принесла. А такие убытки предприятие легко покроет за счёт покупателей.
Лично я надеюсь что в следующий раз не будут так делать
Это первое предупреждение. А вы считаете, как надо было наказать, чтобы на покупателей не перекладывать?
Мне кажется штрафы должны быть оборотными за такое =/
Правильно, уж кого, а пенсионеров пытаться нагреть вообще дело последнее.
Ого, скоро дойдем до штрафов за дарк паттерны
Закон о рекламе придумали, когда этих ваших "паттернов" в проекте не было)
Пользовались бы нормальным трафаретом, не было бы проблем)
Нет у них гайдлайнов на всякие объявы. Это вам не гугл стор!
Кто бы ещё порядок с ценниками навёл. Без карты лояльности уже купить ничего нельзя, а реальную цену через лупу высматривать нужно (причем лёжа)
Когда же ФАС оштрафует От Озон,за то что он нагло на селлерах наживается, единолично делает скидки до 93%,и продавцы несут колоссальные убытки! И плевать им на всех!
Тут вряд ли. Там отношения торгашей. У них там все договорами зарегулировано.
Лично меня удивидо что стольно народа ломпанул в маркет плейсы, продаватт нормальный товар.
Интересно, дождусь ли я на vc новости о штрафе Яндекса за неконкурентное продвижение своих сервисов?
Куплю бутылочку шампанского на этот случай, пожалуй.
Видимо будет семейной реликвией.