Право
Маша Цепелева

ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за мелкий шрифт в дисклеймере акции Статьи редакции

За похожие нарушения уже штрафовали банк «Открытие» и «Сбер».

  • Информация в рекламном ролике «вводила потребителей в заблуждение и создавала впечатление, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети», сообщили в ФАС.
  • Но скидка действовала только на отдельные категории товаров. Об этом сообщалось в дисклеймере, но мелким шрифтом и в течение короткого времени.
  • Из-за ненадлежащей рекламы комиссия антимонопольной службы назначила юрлицу «Пятёрочки» штраф в 300 тысяч рублей.
  • В мае 2023 года ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тысяч рублей за то, что банк в рекламе написал ставку кредита крупнее, чем условия её получения. А через несколько дней — «Сбер» на 600 тысяч рублей за такое же нарушение.

#новость #фас #пятерочка

1612 просмотров
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 Вася Пражкин

Постойте, за мелкий шрифт 300 тысяч рублей - это как 5 раз базу юзеров слить?

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Рэдрик Шухарт

Ого, целых 300 тыщ.
Это вручка одного магазина в райцентре за пол-дня?

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John Malkovich

Ну да, надо было сразу персонал к стенке поставить вместе с CEO x5 retail group

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Toxic Person

Зачем так радикально, штраф на процент от выручки с начала акции и до её окончания.

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John Malkovich

Процент от всей выручки? Зачем так радикально? От вырученной прибыли в рамках акции.
И не с начала действия акции а с момента начала трансляции роликов, выходит. Ритэйлер не нарушает условия акции, они указаны ненадлежащим образом в ролике.

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Вадим Д.

Продолжение битвы штрафов? Шрифт уверенно ведёт у слива данных 3:0!

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Саша Антипов

Так эта битва не останавливалась, и счёт, по-моему, уже больше.

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Максим Ростокин

Отсутствие скидок на табачную продукцию и алкоголь обусловлены ФЗ, так как на них устанавливаются минимально допустимые отпускные цены.

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Roman Firsov

То, что эти штрафы будут взяты с покупателей — тоже никого не волнует. «ФАС заботится о вас!»

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illusive man

можно тогда в магнит сходить чтобы не платить

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Вованыч

Так может проще не нарушать?

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Dima Alexeev

Какое ваше мнение? Совсем не штрафовать, раз это все на покупателей распространяется?
Или просто сразу директора на 25 лет сажать, чтобы на покупателей не перекладывать штраф?

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Roman Firsov

Снизить количество маразма у регуляторов. Но это будет про самоуправление и саморегулирование, поэтому «ну его, это фантастика».

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Dima Alexeev

То есть, существенные условия мелким шрифтом - это маразм? Оставим как есть?

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Степан Фадеев

Конкуренция всё порешает.

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Тарас Перещук

давайте не будем покупать любую продукцию потому что ее надо сертифицировать и платить службам

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S E

Хоть какая то польза от фас, одобряю )

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Сергей Коновалов

Какая? акция прибыль принесла. А такие убытки предприятие легко покроет за счёт покупателей.

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S E

Лично я надеюсь что в следующий раз не будут так делать

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Dima Alexeev

Это первое предупреждение. А вы считаете, как надо было наказать, чтобы на покупателей не перекладывать?

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unowned self

Мне кажется штрафы должны быть оборотными за такое =/

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Созвонова

Правильно, уж кого, а пенсионеров пытаться нагреть вообще дело последнее.

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Cringe Artist

Ого, скоро дойдем до штрафов за дарк паттерны

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Максим Ростокин

Закон о рекламе придумали, когда этих ваших "паттернов" в проекте не было)

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Alex Shevchenko

Пользовались бы нормальным трафаретом, не было бы проблем)

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David Savelyev

Нет у них гайдлайнов на всякие объявы. Это вам не гугл стор!

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Константин

Кто бы ещё порядок с ценниками навёл. Без карты лояльности уже купить ничего нельзя, а реальную цену через лупу высматривать нужно (причем лёжа)

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Вячеслав Мирошниченко

Когда же ФАС оштрафует От Озон,за то что он нагло на селлерах наживается, единолично делает скидки до 93%,и продавцы несут колоссальные убытки! И плевать им на всех!

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Владимир Кузьмин

Тут вряд ли. Там отношения торгашей. У них там все договорами зарегулировано.
Лично меня удивидо что стольно народа ломпанул в маркет плейсы, продаватт нормальный товар.

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Domorost

Интересно, дождусь ли я на vc новости о штрафе Яндекса за неконкурентное продвижение своих сервисов?
Куплю бутылочку шампанского на этот случай, пожалуй.
Видимо будет семейной реликвией.

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