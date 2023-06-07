Право
Евгения Евсеева

Сайт проекта «20 идей по развитию России», автора которого признали иноагентом, заблокировали по решению Минюста Статьи редакции

Также заблокировали два сайта украинского журналиста Дмитрия Гордона, которого тоже признали иноагентом.

  • Внимание на это обратила «Роскомсвобода». Как отмечает издание, решение о блокировке приняли 15 мая 2023 года, но фактически она случилась только ночью с 6 на 7 июня.
  • Вместе с ним заблокировали ещё два сайта — «Академия» и «Бульвар Гордона» украинского журналиста Дмитрия Гордона, которого признали иноагентом в сентябре 2022 года.
  • Причина — ст. 15.9 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, принадлежащих иноагенту. В реестре Роскомнадзора в качестве причины указан № 255-ФЗ — о контроле за деятельностью иноагентов.
  • Доступ ограничивается во всех случаях по решению Минюста. При этом, как отмечает издание, в обоих законах нет упоминания ведомства как органа, который имеет право блокировать сайты. Редакция vc.ru отправила запрос в Минюст, но на момент публикации не получила ответ.
  • В октябре 2021 года BBC публиковало расследование об авторе проекта «20 идей по развитию России» Дмитрии Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».
  • Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
  • По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей.
  • В декабре 2022 года Минюст внёс Давыдова в реестр иноагентов, тогда же СМИ сообщили, что МВД объявило его в розыск. При этом издания допускали, что Давыдов мог быть в розыске ещё с 2020 года — просто раньше информацию никто не проверял.

#новость #минюст

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22 комментария
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 Oleg Gorbunov

Российские иноагенты заканчиваются, начинается импорт

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Батищев Александр

Это пять. Импортозамещение работает выходит

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Юрий Долгоруков

он давно начался с известных латвийских сми

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Невероятный Блондин

Случайный факт:
19 августа отмечается международный день VPN

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Слегка Придурковатый

Хоронили сайт Давыдова - порвали два роскомнадзора.

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Buddha

Наконец-то! Это говно! Исчезнет со страниц деловых изданий!!

Как же у меня горело от этого тупейшего проекта, который заспамил все что можно.

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Саша Прохоренко

Наконец-то освободится место для рекламы «Своих не бросаем»

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Buddha

«Наша профессия - родину защищать»

Но вы правы, конечно. Там сейчас девелоперы делают вид, что у них все нормально.

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Tony Farmer

Почему тупейший проект?

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Alexey Melikhov

Потому что он выглядел странно, снова какая то теория мелких дел вместо важнейших элементов, а-ля предсказуемая сменяемость власти и передача полномочий, от которых и зависит будет ли все это реализованно или нет. Это похоже на проектирование солнечных панелей в Питере, не говоря о погоде

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Buddha
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Alexey Ivanov

Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться

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Вадим Д.

Экая "недоработка" Минюста, автора признали иноагентом давно, а сайт не блокировали?! Это что же, Минюст раскачивал?! 😱

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Ник К.

Пятая колонна завелась в министерстве, не иначе

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Сердитый Человек

В Москве бесплатный проезд?!!!!

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Игорь

Тут видимо имеется в виду вообще езда на авто. Въезжаешь в город, плати

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تقي

«Сайт и проект “Россия без бедности. Процветающая Россия” признали иногентом, всех причастных приговорили пожизненно.» (с) Россия настоящего

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Anton Innokentievich

каких-то фриков заблочили, комментаторам vc должно быть пофиг, а, стоп...

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Makar

Ну вот... Теперь развития не будет...

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ЯжПрограммист

Последний шанс был и тот в пи..ду

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Макс Макаров
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Сеошник Сеошников

В чем смысл вообще был этого? Есть же сайт РОИ или заглохло это дело?

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22 комментария
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