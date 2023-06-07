Сайт проекта «20 идей по развитию России», автора которого признали иноагентом, заблокировали по решению Минюста Статьи редакции
Также заблокировали два сайта украинского журналиста Дмитрия Гордона, которого тоже признали иноагентом.
- Вместе с ним заблокировали ещё два сайта — «Академия» и «Бульвар Гордона» украинского журналиста Дмитрия Гордона, которого признали иноагентом в сентябре 2022 года.
- Причина — ст. 15.9 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, принадлежащих иноагенту. В реестре Роскомнадзора в качестве причины указан № 255-ФЗ — о контроле за деятельностью иноагентов.
- Доступ ограничивается во всех случаях по решению Минюста. При этом, как отмечает издание, в обоих законах нет упоминания ведомства как органа, который имеет право блокировать сайты. Редакция vc.ru отправила запрос в Минюст, но на момент публикации не получила ответ.
- В октябре 2021 года BBC публиковало расследование об авторе проекта «20 идей по развитию России» Дмитрии Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».
- Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
- По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей.
- В декабре 2022 года Минюст внёс Давыдова в реестр иноагентов, тогда же СМИ сообщили, что МВД объявило его в розыск. При этом издания допускали, что Давыдов мог быть в розыске ещё с 2020 года — просто раньше информацию никто не проверял.
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Российские иноагенты заканчиваются, начинается импорт
Это пять. Импортозамещение работает выходит
он давно начался с известных латвийских сми
Случайный факт:
19 августа отмечается международный день VPN
Хоронили сайт Давыдова - порвали два роскомнадзора.
Наконец-то! Это говно! Исчезнет со страниц деловых изданий!!
Как же у меня горело от этого тупейшего проекта, который заспамил все что можно.
Наконец-то освободится место для рекламы «Своих не бросаем»
«Наша профессия - родину защищать»
Но вы правы, конечно. Там сейчас девелоперы делают вид, что у них все нормально.
Почему тупейший проект?
Потому что он выглядел странно, снова какая то теория мелких дел вместо важнейших элементов, а-ля предсказуемая сменяемость власти и передача полномочий, от которых и зависит будет ли все это реализованно или нет. Это похоже на проектирование солнечных панелей в Питере, не говоря о погоде
Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться
Экая "недоработка" Минюста, автора признали иноагентом давно, а сайт не блокировали?! Это что же, Минюст раскачивал?! 😱
Пятая колонна завелась в министерстве, не иначе
В Москве бесплатный проезд?!!!!
Тут видимо имеется в виду вообще езда на авто. Въезжаешь в город, плати
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Комментарий удален модератором
«Сайт и проект “Россия без бедности. Процветающая Россия” признали иногентом, всех причастных приговорили пожизненно.» (с) Россия настоящего
каких-то фриков заблочили, комментаторам vc должно быть пофиг, а, стоп...
Ну вот... Теперь развития не будет...
Последний шанс был и тот в пи..ду
В чем смысл вообще был этого? Есть же сайт РОИ или заглохло это дело?