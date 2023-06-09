Право
Евгения Евсеева

ФАС предложила отменить мораторий на проверки для ИТ-компаний, которые допустили утечку данных Статьи редакции

В Минцифры проект антимонопольной службы не согласовали, потому что он требует «дополнительного обоснования».

  • ФАС обсуждает с Минцифры вопрос о снятии моратория на проверки ИТ-компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию изданию подтвердил собеседник на телекоммуникационном рынке и уточнил, что вопрос поднимали в мае на межведомственной рабочей группе.
  • Сейчас ФАС готовит поправки к постановлению правительства об аккредитации ИТ-компаний, по которому для для них отменили внеплановые проверки в 2023-2024 годах.
  • Согласно поправкам, проверки можно будет проводить, если в интернете появится база данных, прямо или косвенно принадлежащая организации, либо если выяснится, что та нарушила антимонопольное законодательство — речь в основном идёт о повышении цен «в условиях отсутствия альтернативы».
  • В Минцифры подтвердили, что получили от ФАС соответствующий проект документа, но не согласовали его — так как вопрос требует «дополнительного обоснования и обсуждения. В антимонопольной службе на запрос издания не ответили.
  • В начале мая 2023 года «Ъ» сообщал, что Минцифры и российские разработчики ПО подписали хартию, по которой обязуются не повышать стоимость своих продуктов больше чем на 15% в год плюс величину инфляции. Как утверждает источник издания, одна из целей подписания — убрать причины для возобновления проверок.
  • В июне Роскомнадзор рассказал, что за пять месяцев 2023 года получил 177 уведомлений от компаний, которые зафиксировали у себя утечки.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», всего в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год. Но исследователи учитывали только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
  • Исследователи DLBI оценивали общий объём связанных с Россией утечек за 2022 год в 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов.

#новость #фас #утечкиданных

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21 комментарий
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 Вася Пражкин

Может штраф еще поднять? Ну хотя бы раз в 1000?

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Antonio Margheriti

для кого-то и 600 млн будет ерунда, а доля кого-то 100 кратно превышать стоимость бизнеса. Штрафы для компаний должны быть в %

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Sergei Timofeyev

Есть метод лучше: принудительно за их счёт импортозамещать: софт, железо... Это вполне может превысить оборот раза в 3-10 :)

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Смогарев Кирилл

Я бы штрафы на все так рассчитывал бы, в том числе и за камеры, и т.д. Больше зарабатываешь - ббольше платишь.

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Makar

Нет конечно...

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виктор сикрит

Не, ну из-за 1000 придется пострадать. Бедный бухгалтер останется без премии

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Бинарный Ёж

Ок, но только если в утечках окажутся данные, которых ещё нет у ФСБ.

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Вадим Д.

А рублём попробовать наказывать, не? Только нормально, серьёзно так, чтоб искры из глаз.

Как-то сбоит на этом моменте штрафодобывающая экономика.

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Sergei Timofeyev

Принудительным импортозамещением надо ))

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Иван Серик

.. военкоматом!

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Sergei Timofeyev

Вы посчитайте импортозамещение... сами пойдёте в военкомат.

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Dark Soul

Я тут уже который день жду новость что банки Казахстана, Армении и еще ряда стран стали посылать пешим маршрутом в знакомом направлении российских импортеров, но как то все не вижу. Видимо ньюсмэйкерам на этом сайте все недосуг. Ок, обождем.

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ЧятЖПТ

Это незначительная новость

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Dark Soul

Согласен, вообще ни о чем.

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Init Ds

Запретить сбор и передачу персональных данных коммерсам, так как он унижает человеческое достоинство, делая человека товаром и проблема решится сама собой.

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Роман

Это уж точно. Покупал стулья в маленьком мебельном магазине. Так продавцы запросили ФИО и номер телефона. Назвали им имя и номер. Хотя наверное и этого не стоило делать

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Alex Ch

Такие компании надо штрафовать непомерно. В 21 м веке нет ничего более ценного, чем информация. И если грязная компания, вне зависимости от именитости бренда, позволяет себе такое, то должна быть уничтожена штрафами.

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Sergey Gnezdilov

Если компания с гос.участием то штрафы нужно отменять или нет? Или если утечку допустили гос.ведомство?

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Энтони Лавджой

Что-то новости скучные пошли. Даже поразгоняться для срача негде.

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Слегка Придурковатый

(закидывает удочку)

Эппл - хуйня, Андроид рулит!

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Норрин Радд

А чем эти проверки или шграфы помогут от утечек ? Просто бабла снять.
Крупные компании переложат издержки на потребителя, мелкие загнутся и свалят.

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21 комментарий
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