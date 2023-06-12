В Корее арестовали бывшего топ-менеджера Samsung — он якобы выкрал данные, чтобы построить копию завода Samsung в Китае Статьи редакции
Ущерб от кражи оценили в $233 млн.
- О задержании одного из бывших руководителей корейской Samsung пишут Bloomberg, FT и Reuters. Последнее уточняет, что это произошло в мае 2023 года. Имя 65-летнего арестованного не называют, но известно, что он проработал в компании 18 лет и десять лет занимал руководящую должность в корейской фирме по производству микросхем SK Hynix.
- Задержанного подозревают в незаконном получении конфиденциальных данных Samsung — это чертежи, планы этажей и детали по использованию примесей в производстве. С ними он хотел построить микроэлектронное производство в 1,5 км от предприятия Samsung в китайском Сиане в 2018-2019 году.
- Инициативу свернули, так как тайваньская фирма, которая собиралась вложить в проект $6,2 млрд, передумала. Тогда бывший топ-менеджер получил $357 млн от китайских вкладчиков и на эти деньги начал работу над «пробными продуктами» на фабрике в китайском Чэнду, которую якобы построили с учётом украденных у Samsung данных.
- Ущерб, который понесла корейская компания из-за кражи, оценили как минимум в $233 млн. Прокуратура отметила, что масштабы преступления несравнимы с предыдущими утечками. Обычно люди переманивали ключевых сотрудников и применяли методы обратного проектирования, чтобы скопировать, например, ПО. «Если бы завод всё-таки "воссоздали" и начали массово выпускать на нём продукцию схожего качества, это бы нанесло непоправимый ущерб корейской полупроводниковой отрасли», считает сторона обвинения.
- Дату судебного заседания назначат позже. Задержанный вину отрицает. Помимо него, прокуратура также подозревает ещё шестерых — как соучастников: одного сотрудника компании-подрядчика Samsung и пятерых работников китайской полупроводниковой фирмы.
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Пиратская копия завода?
Китайская)
Казалось бы, что может пойти не так?
Не может быть. Там же нет коррупции. Там не воруют технологии. Тут явно ошибка в новостях. Может северная....
коррупция есть везде, и там с ней борются. поэтому каждый первый президент с кресла на нары
да, в южной вообще нет коррупции, совсем.
В Южной Корее как раз регулярно сажают топов корпораций за хищение, взятки, подтасовку отчетности.
Правда, многие почему-то быстро выходят )))
Закинул бы их на торрент, а потом сам скачал и не нашли бы)))
P. S коммент притянут за уши, не относитесь к нему серьёзно
Почему же? Вполне реально. Существуют пиринговые сети для приватной передачи файлов.
вот это потенциал у него был , да не дали дело пустить в ход
Ну в корейских тюрьмах условия по сравнению с китайскими, скорее всего, лайтовые.
Раньше Самсунг iPhone обводил, теперь завод решил обвести. Свой.
Это был замаскированный российский чиновник. Инструкция выглядела примерно так:
Получил $357 млн
Нанес ущерб $233 млн.
В чем проблема заплатить ущерб, ведь фабрика, построенная на 357 млн работает?