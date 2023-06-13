Госдума приняла законопроект об обязательном страховании пассажиров такси Статьи редакции
Страховые выплаты по нему составят до 2 млн рублей.
- Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтении, пишет ТАСС. В первом чтении его поддержали в октябре 2018 года.
- Согласно документу, юрлицо, ИП или самозанятый (с 1 сентября 2023 года), которые получили разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров как минимум на 2 млн рублей.
- В России с 2013 года действует закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков, который предусматривает выплаты в размере до 2 млн рублей.
- При этом легковые такси под него не подпадали. В результате пострадавшие пассажиры могли требовать выплаты только по закону об ОСАГО — по нему они составляют до 500 тысяч рублей.
- Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Страховку нужно будет покупать на каждую машину, на которую получено разрешение на перевозку в качестве такси.
- Страховые выплаты в размере до 2 млн рублей есть у некоторых такси-сервисов: «Яндекс Такси» страхует на такую сумму пассажиров и водителей с 2017 года, «Ситимобил» — с 2019-го.
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О-о-о-о, на-на-на-на, подорожание такси. И снова:
А ты на Рафик такси что ли ездишь? Написано же что у Яндекса с 2017 года страховка. Хотя комментаторы vc живут еще в нулевых
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Ну вы можете ходить пешком. Это и бесплатно и безопасно.
Может можно будет как у самоката вырубить страховку за 35 рублей
Лол, опять залезли в карман к потребителю.
Слушай, а что здесь плохого ? Я например лучше переплачу не много но буду спокоен. Чем будет везти неизвестный с лицензией частник.
Я и так только Яндексом пользовался, щас будет еще спокойнее с ними ездить
Не понимаю таких законов. Глобально - всё хорошо. Страхование здоровья людей - круто! Но что касается финансовой части вопроса, как всегда за всё платит потребитель, а кто просил ? 😞
Тут еще вопрос возникает, как в случае чего эти деньги получать?
Врядли она будет дорогая. На пару рублей вырастет тариф, никто не обломится.
Ну а кто еще будет за это платить. Не водитель же за каждого.
Вот конченные, ещё как повернули, опять забота о гражданах) А на деле надо частников подоить.
Во-первых, страхование пассажиров, это хорошо.
Во-вторых, автомобиль не средство передвижения, а роскошь.
В-третьих, наши люди на такси не ездят.
Такси для богатых, богатые пассажиры могут и заплатить.
Трамвайчиком товарищи, трамвайчиком.
Вообще если без иронии - культура использования общественного транспорта, это очень хорошо и полезно для города
Налогодобывающий рывок ,прорыв
Переживают за нас 🤭
Вроде же агрегаторы типа яндекса оказывают исключительно информационные услуги в такси
Интересно..
А как можно будет страховку за границей потратить?
Так то кажется наша медицина бесплатная.
Давно пора, а то всякие Яндексы скрываются от ответственности, теперь этот будут делать страховые )
Скрываться от ответственности?
Страхование - норма. Интересно как до этого-то вообще разрешали ездить.
Спокойно, ровно. Ты главное не бойся, сейчас накатиком по горочке проедем. А вы слышали про повышение цен на бензин? Как это вам насрать? А неважно... Я вообще три бизнеса имею, это так для души я катаю.
Дальше будет страхование (ОСАГО) для самокатов, для велосипедов...
Это в нормальных странах страхование норма. А у нас это баблосос, потому что страховые делают все, чтобы не платить компенсации. Ну то есть - нефтебаксы заканчиваются, начинаем активно доить население.
Очень просто. Регистрация требовалась только в 4х областях. Везде по всей РФ мог ездить и подрабатывать любой желающий, а таких было не мало. Страховка конечно хорошо, но думаю ценник вырастет на 10-15 %. В такси работать уже давно не выгодно, а сейчас ещё обложат всех лицензией и страховкой. Машин и так уже не хватает
Э-э-э-э-х-х-х-х прокачу...
"пока не застрахуют свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров как минимум на 2 млн рублей."
А какова стоимость страховки?
Госдумовцам то все равно на стоимость такси, у них из бюджета личные водители на камри и дороже
Ситимобил же закрывался, нет?
Так по осаго все равно страхуются люди в машине🤦🏼♂️
"В результате пострадавшие пассажиры могли требовать выплаты только по закону об ОСАГО — по нему они составляют до 500 тысяч рублей."
Вот это бред. По суду сумма может быть больше. И, да, ОСАГО пилиться не на пассажиров, а на все тех кто будет признан пострадавшим.