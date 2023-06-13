Право
Евгения Евсеева

Госдума приняла законопроект об обязательном страховании пассажиров такси Статьи редакции

Страховые выплаты по нему составят до 2 млн рублей.

  • Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтении, пишет ТАСС. В первом чтении его поддержали в октябре 2018 года.
  • Согласно документу, юрлицо, ИП или самозанятый (с 1 сентября 2023 года), которые получили разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров как минимум на 2 млн рублей.
  • В России с 2013 года действует закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков, который предусматривает выплаты в размере до 2 млн рублей.
  • При этом легковые такси под него не подпадали. В результате пострадавшие пассажиры могли требовать выплаты только по закону об ОСАГО — по нему они составляют до 500 тысяч рублей.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Страховку нужно будет покупать на каждую машину, на которую получено разрешение на перевозку в качестве такси.
  • Страховые выплаты в размере до 2 млн рублей есть у некоторых такси-сервисов: «Яндекс Такси» страхует на такую сумму пассажиров и водителей с 2017 года, «Ситимобил» — с 2019-го.

#новость #такси #страхование

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72 комментария
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 Вадим Д.

О-о-о-о, на-на-на-на, подорожание такси. И снова:

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Sunny Muffin

А ты на Рафик такси что ли ездишь? Написано же что у Яндекса с 2017 года страховка. Хотя комментаторы vc живут еще в нулевых

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Степан Фадеев

Ну вы можете ходить пешком. Это и бесплатно и безопасно.

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1 комментарий
Чиф Никиф

Может можно будет как у самоката вырубить страховку за 35 рублей

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Zamir Saidov

Лол, опять залезли в карман к потребителю.

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Artem Saitgalin

Слушай, а что здесь плохого ? Я например лучше переплачу не много но буду спокоен. Чем будет везти неизвестный с лицензией частник.

Я и так только Яндексом пользовался, щас будет еще спокойнее с ними ездить

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29 комментариев
RubzZ

Не понимаю таких законов. Глобально - всё хорошо. Страхование здоровья людей - круто! Но что касается финансовой части вопроса, как всегда за всё платит потребитель, а кто просил ? 😞

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Фоксик

Тут еще вопрос возникает, как в случае чего эти деньги получать?

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1 комментарий
Владислав

Врядли она будет дорогая. На пару рублей вырастет тариф, никто не обломится.

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бомба для ванны

Ну а кто еще будет за это платить. Не водитель же за каждого.

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Denis

Вот конченные, ещё как повернули, опять забота о гражданах) А на деле надо частников подоить.

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Невероятный Блондин

Во-первых, страхование пассажиров, это хорошо.
Во-вторых, автомобиль не средство передвижения, а роскошь.
В-третьих, наши люди на такси не ездят.
Такси для богатых, богатые пассажиры могут и заплатить.

Трамвайчиком товарищи, трамвайчиком.

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MrBrutalFreak

Вообще если без иронии - культура использования общественного транспорта, это очень хорошо и полезно для города

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9 комментариев
Cidirw Cidirw

Налогодобывающий рывок ,прорыв

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Артем Якимов

Переживают за нас 🤭

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Зеленый самолетик

Вроде же агрегаторы типа яндекса оказывают исключительно информационные услуги в такси

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Alexey Hazoke

Интересно..
А как можно будет страховку за границей потратить?
Так то кажется наша медицина бесплатная.

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Медовар

Давно пора, а то всякие Яндексы скрываются от ответственности, теперь этот будут делать страховые )

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Makar

Скрываться от ответственности?

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Платон Щукин

Страхование - норма. Интересно как до этого-то вообще разрешали ездить.

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Нейрослав Жепетеев

Спокойно, ровно. Ты главное не бойся, сейчас накатиком по горочке проедем. А вы слышали про повышение цен на бензин? Как это вам насрать? А неважно... Я вообще три бизнеса имею, это так для души я катаю.

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Alexey Remizov

Дальше будет страхование (ОСАГО) для самокатов, для велосипедов...

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Афро Латино Европеец

Это в нормальных странах страхование норма. А у нас это баблосос, потому что страховые делают все, чтобы не платить компенсации. Ну то есть - нефтебаксы заканчиваются, начинаем активно доить население.

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Sergik MIRNIY

Очень просто. Регистрация требовалась только в 4х областях. Везде по всей РФ мог ездить и подрабатывать любой желающий, а таких было не мало. Страховка конечно хорошо, но думаю ценник вырастет на 10-15 %. В такси работать уже давно не выгодно, а сейчас ещё обложат всех лицензией и страховкой. Машин и так уже не хватает

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Makar

Э-э-э-э-х-х-х-х прокачу...

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Makar

"пока не застрахуют свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров как минимум на 2 млн рублей."
А какова стоимость страховки?

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Леонид Белый

Госдумовцам то все равно на стоимость такси, у них из бюджета личные водители на камри и дороже

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MrBrutalFreak

Ситимобил же закрывался, нет?

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Булка хлеба

Так по осаго все равно страхуются люди в машине🤦🏼‍♂️

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under construction

"В результате пострадавшие пассажиры могли требовать выплаты только по закону об ОСАГО — по нему они составляют до 500 тысяч рублей."

Вот это бред. По суду сумма может быть больше. И, да, ОСАГО пилиться не на пассажиров, а на все тех кто будет признан пострадавшим.

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72 комментария
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