Право
Евгения Евсеева

На компанию-владельца «ТНТ Music» составили протокол за «ЛГБТ-пропаганду» Статьи редакции

В чём нашли нарушение — неизвестно.

  • Протокол поступил в Басманный суд Москвы — в отношении компании «Фонбет ТВ», владельца телеканала «ТНТ Music». На карточку дела обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».
  • Материалы дела зарегистрировали 13 июня, протокол составили из-за административного правонарушения по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
  • Судебное заседание пока не назначено, из-за какого контента составили протокол — неизвестно.
  • В июне 2023 года онлайн-кинотеатр «Триколор» получил штраф в 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды». Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier, Peers.TV и Wink нарушения нашли у «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko, сообщал РБК.
  • Также суд в Санкт-Петербурге рассматривает иск Роскомнадзора к «Ростелекому» из-за «ЛГБТ-пропаганды» в онлайн-кинотеатре Wink.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.

#новость #тнт

2273 просмотров
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44 комментария
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 Вадим Д.
В чём нашли нарушение — неизвестно

Отлично сказано и полностью отражает подход чиновников к любому вопросу.

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Alex Shevchenko

😁

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Вадим Д.

А то ишь чё, безобразия нарушают тут и по помытому ходют!

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Александр Крылов

а вы там что? а вот и нефиг!

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Михаил Негротов

Неизвестно, как понял, для телеграм канала (и нас). Материалы не чекнуть, это все-таки не арбитраж, где всё можно глянуть.

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Василий Алибабаевич

Иск Роскомнадзора к Ростелекому это прям хрестоматийная битва жабы с гадюкой.

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Воодушевлённый пользователь

Что за абсурд:
- течка данных 60к
- показ гейства 1-4кк

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Слегка Придурковатый

Согласен, несправедливо, ибо "течка данных" звучит более возбуждающе, чем "показ гейства".

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Франсуа Пиньон

"распространении информации, вызывающей желание сменить пол". шикарно, одна эта формулировка вызывает желание произвести фейспалм.

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Alex Kuleshov

ой не там они лгбт ищут

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неформат

а где надо?

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Alex Kuleshov

в думе.

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Alexander Golubev
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Вектореан Элон
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Garmonbon

там отличный музей минералов кстати

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Alex Kuleshov

ну что вы, конечно нет.. как можно .. *шепотом* все они там ....

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кабанчиком пробегал

высокоинтеллектуальные диалоги под этой новостью vc в вк, однако

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Полит Зак Лючённый

если б не модерация, тут бы так же было б.

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Garmonbon

те в вк канале нет модерации?

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Полит Зак Лючённый

а по скрину не видно?)
я не знаю, в вк лет 5 не сижу. может и есть, но спящая

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Garmonbon

по скрину видно что диалог велся около 10 минут, даььнейшая его судьба неизвестна.

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Makar

А что у нас ещё остались не запрещённые музыканты?

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Muvandr

Есть не запрещенные комики. Половина vc)

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Makar

Вы с друзьями?

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Muvandr

Мы тоже)

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Alex Shevchenko

Барабанщики и те запрещенные))

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Фоксик

Шаман.
Правда "гениальный" певец.
Умудряется не нравится и Zрам и противникам воблы

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Makar

"В чём нашли нарушение — неизвестно."
Очень деньги нужны!

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Михаил Негротов

Думаю, не деньги, а имитация бурной деятельности нужна)

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user0564335

пиздец, букмекерские компании ещё и телеканалами владеют)) Скрепно

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Narvaez

Теперь я знаю, что существует тнт мьюзик.

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Jeff Jackson

Интересно...

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Слегка Придурковатый

Ищу инвесторов для открытия стартапа. Вкратце суть его такая: за определённую цену помогу избавить ваш бизнес от конкурентов, потому что когда читаю/смотрю/слушаю их материалы, то у меня сразу же возникает желание сменить пол. А это, как сами понимаете, ст. 6.21.2 КоАП.

Закидывайте бабки, короче. Верняк.

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Makar

Ну вот же! А то ноют тут что не про стартапы...

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Невероятный Блондин

Квас всем

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Denis Azarenko

Голубой огонёк когда оштрафуют ?

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Ариана

Канал муз тв тоже проходил проверку)

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Pavel Cree

ЛГБТ Music

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Pedal Horse Mashineries Inc

Китайцы первые запретили юношей с женоподобными лицами.

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Аккаунт разморожен

Боятся агентов Кремля?

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Alex Kuleshov

вообще кмк они слишком широко трактуют понятие пропаганды...

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ingeniare

Вот пидоры

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Аккаунт разморожен

Кто?

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Аккаунт разморожен

Дармовые бабки. Единственное целеполагание данного закона.

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44 комментария
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