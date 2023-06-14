На компанию-владельца «ТНТ Music» составили протокол за «ЛГБТ-пропаганду» Статьи редакции
В чём нашли нарушение — неизвестно.
- Протокол поступил в Басманный суд Москвы — в отношении компании «Фонбет ТВ», владельца телеканала «ТНТ Music». На карточку дела обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».
- Материалы дела зарегистрировали 13 июня, протокол составили из-за административного правонарушения по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
- Судебное заседание пока не назначено, из-за какого контента составили протокол — неизвестно.
- В июне 2023 года онлайн-кинотеатр «Триколор» получил штраф в 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды». Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier, Peers.TV и Wink нарушения нашли у «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko, сообщал РБК.
- Также суд в Санкт-Петербурге рассматривает иск Роскомнадзора к «Ростелекому» из-за «ЛГБТ-пропаганды» в онлайн-кинотеатре Wink.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.
2273 просмотров
Отлично сказано и полностью отражает подход чиновников к любому вопросу.
😁
А то ишь чё, безобразия нарушают тут и по помытому ходют!
а вы там что? а вот и нефиг!
Неизвестно, как понял, для телеграм канала (и нас). Материалы не чекнуть, это все-таки не арбитраж, где всё можно глянуть.
Иск Роскомнадзора к Ростелекому это прям хрестоматийная битва жабы с гадюкой.
Что за абсурд:
- течка данных 60к
- показ гейства 1-4кк
Согласен, несправедливо, ибо "течка данных" звучит более возбуждающе, чем "показ гейства".
"распространении информации, вызывающей желание сменить пол". шикарно, одна эта формулировка вызывает желание произвести фейспалм.
ой не там они лгбт ищут
а где надо?
в думе.
там отличный музей минералов кстати
ну что вы, конечно нет.. как можно .. *шепотом* все они там ....
высокоинтеллектуальные диалоги под этой новостью vc в вк, однако
если б не модерация, тут бы так же было б.
те в вк канале нет модерации?
а по скрину не видно?)
я не знаю, в вк лет 5 не сижу. может и есть, но спящая
по скрину видно что диалог велся около 10 минут, даььнейшая его судьба неизвестна.
А что у нас ещё остались не запрещённые музыканты?
Есть не запрещенные комики. Половина vc)
Вы с друзьями?
Мы тоже)
Барабанщики и те запрещенные))
Шаман.
Правда "гениальный" певец.
Умудряется не нравится и Zрам и противникам воблы
"В чём нашли нарушение — неизвестно."
Очень деньги нужны!
Думаю, не деньги, а имитация бурной деятельности нужна)
пиздец, букмекерские компании ещё и телеканалами владеют)) Скрепно
Теперь я знаю, что существует тнт мьюзик.
Интересно...
Ищу инвесторов для открытия стартапа. Вкратце суть его такая: за определённую цену помогу избавить ваш бизнес от конкурентов, потому что когда читаю/смотрю/слушаю их материалы, то у меня сразу же возникает желание сменить пол. А это, как сами понимаете, ст. 6.21.2 КоАП.
Закидывайте бабки, короче. Верняк.
Ну вот же! А то ноют тут что не про стартапы...
Квас всем
Голубой огонёк когда оштрафуют ?
Канал муз тв тоже проходил проверку)
ЛГБТ Music
Китайцы первые запретили юношей с женоподобными лицами.
Боятся агентов Кремля?
вообще кмк они слишком широко трактуют понятие пропаганды...
Вот пидоры
Кто?
Дармовые бабки. Единственное целеполагание данного закона.