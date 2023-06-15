Музыкальные лейблы в США подали иск к Twitter на $250 млн за нарушение авторских прав Статьи редакции
Компания отказалась заключать лицензионные соглашения после того, как её купил Илон Маск, говорят источники The New York Times.
- Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) от имени 17 музыкальных лейблов подала в суд на Twitter, пишет NYT. В иске говорится, что соцсеть «подпитывает свой бизнес бесчисленными нелегальными копиями музыкальных композиций, защищенных авторским правом».
- Заявление включает список из 1700 композиций, которые были незаконно размещены в соцсети. Большинство из них содержались в музыкальных клипах или других видео, опубликованных на платформе. По словам NMPA, многочисленные уведомления о нарушениях игнорируются Twitter.
- В иске упоминается и публикация в соцсети нелегальных копий фильмов, которые удаляются с задержкой в несколько часов после обнаружения. В качестве аргумента также приводится публикация Илона Маска, в которой он называет чрезмерное соблюдение авторских прав «чумой человечества». При этом в другом твите миллиардер отмечает, что «разумные запросы на удаление информации всегда будут поддерживаться».
- Twitter вёл переговоры о лицензировании музыки до того, как его купил Илон Маск, утверждают источники газеты. После этого компания отказалась от сделки с издателями из-за её стоимости — $100 млн в год. Большинство других крупных платформ уже заключили лицензионные соглашения с издателями, отмечает The Verge.
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Коротко: Илон не хочет платить лейблам $100 млн в год. Поэтому решил забить на авторское право в Twitter. Чем закончится непонятно, но очень интересно)
лоббизм лейблов огромный, авторское право священно так что ему пиздец, договорится и будет платить не 100 лямов а 5 в месяц и будет норм
Ну, опять выпендриться захотел
ну он король хайпа) наверно скорпион по гороскопу хз, мы этого никогда не узнаем
Да порешают как-нибудь, это же Маск.
Посоны, может я ламер, но как залить музло в твит? Это же надо взять линк, например, с youtube и вставить в твит? Тогда вопросы должны быть к youtube. а не к твиттеру.
Объясните, отцы, не понимаю.
апдейт. Попробовал найти музыку в твиттере по запросу "газманов mp3" - одни линки от ботов на сторонние сайты. Почему газманов? Ну а кого слушать в 23-м году =)
Шаман, Лепс, Маршал )))
А ты меломан как я погляжу =)))
"Большинство из них содержались в музыкальных клипах или других видео"
А видео заливать можно.
Ну да, а твиттер тут причем тогда?
нутк видео с "незаконной музыкой" заливают прям в твиттер. Правообладатели на такие ролики жалуются, а твиттер не удаляет.
Так а если я на фейсбуке выложу пост "смотрите как хорошо спела песню" и приложу видео с ютуба - это тоже нарушение авторских?
тут наверное подразумевается, что видео вставлено не как ссылка, а просто видео
Ха, 1700, смешно. Вспоминается что в вк творилось. А может и сейчас творится.
ВК - это в другой стране, здесь по другому дела решаются!
Пизда рулю
и седлу
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Еще немного и будем ИИ исполнителей слушать. А артисты пусть идут в сферу обслуживания!
Не обижай артистов, артисты - не лейблы, они редко устраивают скандалы
А как же превентивно удалить Шрека/стекловату из твиттера
Копирасты должны пройти нахуй.
я тоже считаю ,что уже окупилось в стократно,уже достояние народное. а шуты(бездельники) пусть нас дальше развлекаются ,новыми композициями
Если Илон гений, то почему он решил не подписывать лицензионное соглашение
опять скандал какой-то назревает)