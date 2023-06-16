Право
Таня Боброва

Роскомнадзор рассказал о первых запретах для бизнеса на передачу персональных данных россиян за рубеж Статьи редакции

С марта 2023 года таких случаев семь, они коснулись компаний в сферах финансов и логистики.

  • В России есть первые случаи отказа компаниям в трансграничной передаче персональных данных. Об этом рассказали два источника РБК на рынке и подтвердил представитель Роскомнадзора.
  • Новый порядок передачи личных данных россиян за рубеж заработал с 1 марта 2023 года. Для этого операторы персональных данных должны уведомлять Роскомнадзор, а также убедиться, что иностранный партнёр сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить её защиту при обработке.
  • Исключение сделали для стран, подписавших конвенцию Совета Европы, а также включённых в перечень Роскомнадзора, пишет РБК. Передавать данные можно, если в течение десяти дней с получения уведомления регулятор не запретит передачу.
  • По данным Роскомнадзора, с марта 2023-го поступило 589 таких уведомлений от российских операторов персональных данных. Запретили или ограничили передачу по семи. Речь идёт о финансовых и логистических компаниях. Решения приняли из-за несоответствия цели передачи тем целям, которые указывались при их сборе, а также их объёму и содержанию.

В частности, компании планировали передавать за рубеж личные данные соискателей, а также потенциальных клиентов для проверки их платёжеспособности.

представитель Роскомнадзора
  • Опрошенные РБК эксперты предположили, что речь может идти об обмене финансовыми компаниями информацией о клиентах в рамках комплаенса и проверки контрагентов. Также это может быть обмен данными в рамках маркетинговых кампаний или между зарубежными компаниями и их «дочками» в России.

#новость #роскомнадзор

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Правильно, сливать персданные россиян можно только внутри страны. По фиксированному прайсу.

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Нейрослав Жепетеев

А скидки когда введут? У меня просто сроки горят, а информацию удерживать уже поджимает прямо! Ну не хватает пока что!

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Вася Пражкин

У РКН есть сомнения, что иностранный партнёр сможет заплатить 60 тыс. рублей в случае утечки?

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Вадим Д.

У иностранных партнёров не может быть скрепной валюты, где им рублики-то взять? (-:

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Вася Пражкин

Золото-бриллианты пусть отдадут, ничего страшного. На худой конец, айфонами )

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Светлана Завацкая

И это вы верно написали, худой конец он такой;)

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sunblade

Проще говоря, не работают SWIFT переводы штрафов на счет РКН, по этой причине вводятся эти запреты :)

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Посторонним В

"а также убедиться, что иностранный партнёр сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить её защиту при обработке."

С российскими компаниями таких проблем конечно нет...

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Случайные фотографии

А как эти .... полезные чиновники могут проверить что остальные люди не говорят им не неправду по количеству и целям?

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Владимир Гусев

Подготавливают новую базу иноагентов

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Олег

Их и так дофига. Новых хотят добавить?))

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Makar

Да!

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Слегка Придурковатый

То есть из 589 ограничили 7. И те из семи такие: "А, ну ладно, раз РКН запретил - ничо передавать не будем. Галя, отмена!".

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Аккаунт разморожен

Снова палки в колеса для внешнего бизнеса вставляют. Походу посмотрели что у западных компаний хорошо получается работать на местном рынке, завидно стало что сами не умеют так окучивать потребителя и давай искусственные ограничения выпиливать. Только качество российских управленцев от этого не изменится.

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Булка хлеба

А зачем запретили, они ведь русский язык не знают пиндосы 🤔

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15 комментариев
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