Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непередачу в ФСБ данных о пользователях «Яндекс Услуг» Статьи редакции
Компания получила штраф повторно — первый был ещё в 2022 году.
- Мировой суд в Москве признал «Яндекс» виновным по ч.4 ст.13.31 КоАП (повторное неисполнение обязанности обеспечивать реализацию требований к её оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства), пишет ТАСС.
- Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс Услуги», которые нужны ведомству для «розыска людей или обеспечения безопасности страны». В суде уточнили, что штраф до этого обжаловали, а теперь он вступил в силу.
- В суде «Яндекс» признал нарушение, но попросил не назначать максимальную сумму штрафа — она могла составить 6 млн рублей.
- Первый штраф назначили в 2022 году — Мещанский суд Москвы оштрафовал «Яндекс» на 400 тысяч рублей по ч.3 ст.13.31 КоАП, пишет ТАСС. Защитник компании подтверждал нарушение, но просил освободить «Яндекс» от ответственности, так как из-за санкций у фирмы нет возможности закупить, установить и настроить технические средства и ПО иностранного производства, которые необходимы для соблюдения законов.
- Согласно данным на сайте суда, решение о штрафе на 2 млн рублей вступило в силу 17 мая 2023 года, отмечает РБК. В марте 2023-го «Яндекс» оштрафовали на 800 тысяч рублей по ч.2.1 ст.13.31 КоАП — в ней речь идёт о неисполнении обязанностей организатором распространения информации (ОРИ) в интернете. Часть сервисов «Яндекса», в том числе и «Услуги», находятся в реестре ОРИ.
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Повторюсь, но:
за НЕпредоставление данных — 2 млн ₽
за предоставление (слив) любых данных — 60 000 ₽.
Не путайте 👆🏻
Это тот Яндекс, который в прямом эфире и онлайн передаёт данные такси и поездок, а тут вдруг передатчик сломался?
Смешно, я почти поверил ))
Просто кто-то скорее всего не может передать то чего нет.
А кого-то это не волнует в силу их тупости.
В статье по ссылке они там заливали, что им для сбора этих данных нужно иностранное оборудование, которое сейчас не купишь.
Вспомните, не так давно Телеграм блокировали за непередачу ключей от сквозного шифрования 😀🤭
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья
Аахахахаха. Сливать получается дешевле всетаки
Так они уже данные яндекс.еды передали
Передаёшь – штрафуют, не передаёшь – штрафуют.
а потом по VC ходят тормоза и вопрошают "почему это плохо?"))
Зачем ФСБ данные яндекса услуг
Фсб хочет все данные
Где то плачет товарищ майор :)
Проще просто всем сливать, будет дешевле
Да какие 2млн... оборотный штраф..за поиск! За неконкурентные меры в продвижении..
Но тенденция положительна
Оштрафовали, а могли и закрыть. Или отжать
Надо было как Паха Дуров в свое время - ключи от советского замка выдать. Можно прям в зале суда.