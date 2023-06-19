Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непередачу в ФСБ данных о пользователях «Яндекс Услуг» Статьи редакции

Компания получила штраф повторно — первый был ещё в 2022 году.

  • Мировой суд в Москве признал «Яндекс» виновным по ч.4 ст.13.31 КоАП (повторное неисполнение обязанности обеспечивать реализацию требований к её оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства), пишет ТАСС.
  • Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс Услуги», которые нужны ведомству для «розыска людей или обеспечения безопасности страны». В суде уточнили, что штраф до этого обжаловали, а теперь он вступил в силу.
  • В суде «Яндекс» признал нарушение, но попросил не назначать максимальную сумму штрафа — она могла составить 6 млн рублей.
  • Первый штраф назначили в 2022 году — Мещанский суд Москвы оштрафовал «Яндекс» на 400 тысяч рублей по ч.3 ст.13.31 КоАП, пишет ТАСС. Защитник компании подтверждал нарушение, но просил освободить «Яндекс» от ответственности, так как из-за санкций у фирмы нет возможности закупить, установить и настроить технические средства и ПО иностранного производства, которые необходимы для соблюдения законов.
  • Согласно данным на сайте суда, решение о штрафе на 2 млн рублей вступило в силу 17 мая 2023 года, отмечает РБК. В марте 2023-го «Яндекс» оштрафовали на 800 тысяч рублей по ч.2.1 ст.13.31 КоАП — в ней речь идёт о неисполнении обязанностей организатором распространения информации (ОРИ) в интернете. Часть сервисов «Яндекса», в том числе и «Услуги», находятся в реестре ОРИ.

#новость #яндекс

2040 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Повторюсь, но:
за НЕпредоставление данных — 2 млн ₽
за предоставление (слив) любых данных — 60 000 ₽.

Не путайте 👆🏻

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Это тот Яндекс, который в прямом эфире и онлайн передаёт данные такси и поездок, а тут вдруг передатчик сломался?

Смешно, я почти поверил ))

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Просто кто-то скорее всего не может передать то чего нет.
А кого-то это не волнует в силу их тупости.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников

В статье по ссылке они там заливали, что им для сбора этих данных нужно иностранное оборудование, которое сейчас не купишь.

Ответить
Развернуть ветку
xFilmart -SERM

Вспомните, не так давно Телеграм блокировали за непередачу ключей от сквозного шифрования 😀🤭

Ответить
Развернуть ветку
Макс Мартин
Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса «Яндекс Услуги»

Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья

Ответить
Развернуть ветку
Хумс Авто (hums.ru)

Аахахахаха. Сливать получается дешевле всетаки

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Так они уже данные яндекс.еды передали

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Абоев

Передаёшь – штрафуют, не передаёшь – штрафуют.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

а потом по VC ходят тормоза и вопрошают "почему это плохо?"))

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Евсеев

Зачем ФСБ данные яндекса услуг

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Фсб хочет все данные

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko
Ответить
Развернуть ветку
Федор Коновалов

Где то плачет товарищ майор :)

Ответить
Развернуть ветку
Valeryi

Проще просто всем сливать, будет дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Да какие 2млн... оборотный штраф..за поиск! За неконкурентные меры в продвижении..
Но тенденция положительна

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Октябрьский

Оштрафовали, а могли и закрыть. Или отжать

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Бугорков

Надо было как Паха Дуров в свое время - ключи от советского замка выдать. Можно прям в зале суда.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
19 комментариев
null