Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора» Статьи редакции
Её главу Павла Чикова в марте 2023 года внесли в список иноагентов.
- Генпрокуратура признала нежелательной работу в России международной правозащитной группы «Агора», сообщает «РИА Новости».
- СМИ не могут распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. За нарушение Роскомнадзор может заблокировать издание или сайт без регистрации средства массовой информации по требованию Генпрокуратуры. Запрещается участвовать в нежелательных организациях, а Росфинмониторинг должен следить за денежными переводами им.
- Минюст признал ассоциацию «Агора» иноагентом в 2014 году, в 2016-м Верховный суд Татарстана постановил её ликвидировать. Организация продолжила работать как международная правозащитная группа «Агора».
- Юристы «Агора» представляли в суде мессенджер Telegram по делу о его блокировке в России в апреле 2018 года. В июне 2020 года Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram.
- В сентябре 2021-го «Агора» запустила проект помощи предпринимателям по уголовным делам.
- В марте 2023 года Минюст признал иноагентом её главу Павла Чикова.
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Правозащитники, журналисты, геи, экоактивисты и пацифисты - главные враги Кремля. Никого не забыл?
Адвокатов прессовать начинают потихоньку. Все, кто может их ткнуть в нарушение прав и законов, становятся для них опасны. Кого могут - покупают, кого не могут - запугивают.
враньё
убедил. (нет)
пфф. не удивительно.. думать не ваше.
Гойда!
Теперь пацифисты и враги православия в целом.
PS: хотя, казалось бы - они ж пацифисты, по определению никому не враги. А вот ведь. Отныне, если ты не бегаешь с автоматом и не грозишься всех замочить, вообще всех, то ты не православный.
https://www.rbc.ru/politics/11/06/2023/6485ba979a794774cd9aa749
Пацифизм вреден для эволюции. Нет отбора.
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Дык пацифисты теперь враги православия, всё ок.
Пацифизм это выдуманный термин. Такого быть не может. Пацифист должен с оружием отстаивать свою секту или его немножечко того.... Не пацифисты.
трансгендеры еще
+ любой чел с критическим мышлением
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Тоннель со светом в конце?…
Выход?… Какая интересная мысль… чтобы оставаться на месте нужно быстрее бежать, а чтобы увидеть выход…. 🤔
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Это разве не одни и те же люди в каждой категории?
остается вопрос кто их друзья)
менты, росгвардия, фсб, лахтоботы и останкинская телебашня. Вроде никого не забыл.
Простых россиян забыл (-:
В самом конце мая "Минюст внес в реестр иноагентов «Совет матерей и жен» и «Общенародный союз возрождения России»".
*тоже опасные организации и вообще непонятно, что у них на уме.
Ну теперь-то страна «вздохнёт».
Так, где хейтеры Вадима Д? Уже 3 минуты прошло.
теплые дни, родители в деревне оставили)))
Это тоже статья про бизнес? Или посрёмся по обыкновению?
Правозащитный стартап не взлетел
Правозащитный фоллдаун
Инвесторов пересажали? Кто сбежать не успел.
Раньше я заходил на vc с реально большим интересом, даже за вдохновением, мотивацией. Сейчас - максимум, потроллить либерах, нытиков и прочий нищий сброд, бизнеса тут почти не осталось, к сожалению. А куда ходить вместо vc - не нашел. rb тупо скучно.
По вашему фото видно, что вы прям и бизнесмен и олигарх в одном лице… трогательная правда жизни, чем хуже, тем больше склонность умничать…
Вот он - экстрасенс!)) Иди своей дорогой, Васян
Скоро в тюрьме будет круче, чем на воле.
Заходишь в тюрьму, а там журналисты, блогеры, правозащитники с адекватной точкой зрения…
А на воле - геи во власти, фашики, воры и убийцы. 🫠
И работой обеспечат.
И одежда и крыша над головой, трезвый разум, а главное прекрасное окружение и безопасность. 🫶🏻
Прям мечта
В скором времени так и будет, судя по риторике режима)
Наш режим милый и пушистый. Я бы давно всех в гулаге сгноил.
Как только вернут смертную казнь и купол в интернете, так запоете по-иному ;)
Павел Чиков и его адепты, которые даже в домовых чатах умудряются его канал рекламировать могут идти лесом
А вот всю Москву засрали рекламой службы в армии: наружка, плакаты на всех магазинах и учреждениях, в вагонах метро, стойки у метро, на платежках жэка и т.д. Этих адептов куда послать?
Пацифистов на них натравить.
Ишь чего удумали, права какие-то защищать.
А что такое права? Первый раз просто слышу
Гаишники никогда не спрашивали?
Свобода слова? Не не слышали
официально статья называется "Нука нахуй" ч.1
Новость , к которой на vc нельзя писать комментарии.
Одмэны, затирайте всё! Не раскачивайте лодку!
Это не новость а флуд чиковских адептов.
Прав на Руси у народа отродясь не было. Этим обычно и пользовались чиновники.
https://youtu.be/yQlh2pkKf2Y
В Википедии есть об этой организации или группе. Теперь понятно почему её запрещают даже упоминать…
Действительно... у граждан РФ нет прав, так что защищать нечего.
Очень плохо 😨