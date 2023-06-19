Право
Маша Цепелева

Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора» Статьи редакции

Её главу Павла Чикова в марте 2023 года внесли в список иноагентов.

  • Генпрокуратура признала нежелательной работу в России международной правозащитной группы «Агора», сообщает «РИА Новости».
  • СМИ не могут распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. За нарушение Роскомнадзор может заблокировать издание или сайт без регистрации средства массовой информации по требованию Генпрокуратуры. Запрещается участвовать в нежелательных организациях, а Росфинмониторинг должен следить за денежными переводами им.
  • Минюст признал ассоциацию «Агора» иноагентом в 2014 году, в 2016-м Верховный суд Татарстана постановил её ликвидировать. Организация продолжила работать как международная правозащитная группа «Агора».
  • Юристы «Агора» представляли в суде мессенджер Telegram по делу о его блокировке в России в апреле 2018 года. В июне 2020 года Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram.
  • В сентябре 2021-го «Агора» запустила проект помощи предпринимателям по уголовным делам.
  • В марте 2023 года Минюст признал иноагентом её главу Павла Чикова.

#новость

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49 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

Правозащитники, журналисты, геи, экоактивисты и пацифисты - главные враги Кремля. Никого не забыл?

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Иван Помидоров

Адвокатов прессовать начинают потихоньку. Все, кто может их ткнуть в нарушение прав и законов, становятся для них опасны. Кого могут - покупают, кого не могут - запугивают.

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Alex Kuleshov

враньё

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BblCMOPK HACMOPKA

убедил. (нет)

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Alex Kuleshov

пфф. не удивительно.. думать не ваше.

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Иван Помидоров

Гойда!

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VC головного мозга

Теперь пацифисты и враги православия в целом.

PS: хотя, казалось бы - они ж пацифисты, по определению никому не враги. А вот ведь. Отныне, если ты не бегаешь с автоматом и не грозишься всех замочить, вообще всех, то ты не православный.

https://www.rbc.ru/politics/11/06/2023/6485ba979a794774cd9aa749

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Вектореан Элон

Пацифизм вреден для эволюции. Нет отбора.

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Vitalii

Дык пацифисты теперь враги православия, всё ок.

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Алексей С

Пацифизм это выдуманный термин. Такого быть не может. Пацифист должен с оружием отстаивать свою секту или его немножечко того.... Не пацифисты.

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Elena Pliner

трансгендеры еще

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Mike

+ любой чел с критическим мышлением

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Wi Fi

Тоннель со светом в конце?…
Выход?… Какая интересная мысль… чтобы оставаться на месте нужно быстрее бежать, а чтобы увидеть выход…. 🤔

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Dima Alexeev

Это разве не одни и те же люди в каждой категории?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

остается вопрос кто их друзья)

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Даниил Слесарчук

менты, росгвардия, фсб, лахтоботы и останкинская телебашня. Вроде никого не забыл.

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Вадим Д.

Простых россиян забыл (-:

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Axel Denisenko
Правозащитники, журналисты, геи, экоактивисты и пацифисты - главные враги Кремля. Никого не забыл?

В самом конце мая "Минюст внес в реестр иноагентов «Совет матерей и жен» и «Общенародный союз возрождения России»".
*тоже опасные организации и вообще непонятно, что у них на уме.

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Вадим Д.

Ну теперь-то страна «вздохнёт».

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VC головного мозга

Так, где хейтеры Вадима Д? Уже 3 минуты прошло.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

теплые дни, родители в деревне оставили)))

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Алексей С

Это тоже статья про бизнес? Или посрёмся по обыкновению?

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Semper Fi

Правозащитный стартап не взлетел

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VC головного мозга

Правозащитный фоллдаун

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Алексей С

Инвесторов пересажали? Кто сбежать не успел.

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Сергей Лукьянчиков

Раньше я заходил на vc с реально большим интересом, даже за вдохновением, мотивацией. Сейчас - максимум, потроллить либерах, нытиков и прочий нищий сброд, бизнеса тут почти не осталось, к сожалению. А куда ходить вместо vc - не нашел. rb тупо скучно.

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Wi Fi

По вашему фото видно, что вы прям и бизнесмен и олигарх в одном лице… трогательная правда жизни, чем хуже, тем больше склонность умничать…

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Сергей Лукьянчиков

Вот он - экстрасенс!)) Иди своей дорогой, Васян

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Mr. xXx

Скоро в тюрьме будет круче, чем на воле.
Заходишь в тюрьму, а там журналисты, блогеры, правозащитники с адекватной точкой зрения…
А на воле - геи во власти, фашики, воры и убийцы. 🫠

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Алексей С

И работой обеспечат.

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Mr. xXx

И одежда и крыша над головой, трезвый разум, а главное прекрасное окружение и безопасность. 🫶🏻

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Алексей С

Прям мечта

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Mr. xXx

В скором времени так и будет, судя по риторике режима)

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Алексей С

Наш режим милый и пушистый. Я бы давно всех в гулаге сгноил.

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Mr. xXx

Как только вернут смертную казнь и купол в интернете, так запоете по-иному ;)

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Nizw

Павел Чиков и его адепты, которые даже в домовых чатах умудряются его канал рекламировать могут идти лесом

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Васисуалий Лоханкин

А вот всю Москву засрали рекламой службы в армии: наружка, плакаты на всех магазинах и учреждениях, в вагонах метро, стойки у метро, на платежках жэка и т.д. Этих адептов куда послать?

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Алексей С

Пацифистов на них натравить.

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Вектореан Элон

Ишь чего удумали, права какие-то защищать.

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Гриша Н.

А что такое права? Первый раз просто слышу

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Алексей С

Гаишники никогда не спрашивали?

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P TM GLADIATOR

Свобода слова? Не не слышали

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Отнюдь

официально статья называется "Нука нахуй" ч.1

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just a.

Новость , к которой на vc нельзя писать комментарии.
Одмэны, затирайте всё! Не раскачивайте лодку!

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Алексей С

Это не новость а флуд чиковских адептов.

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Wi Fi

Прав на Руси у народа отродясь не было. Этим обычно и пользовались чиновники.

https://youtu.be/yQlh2pkKf2Y

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Wi Fi

В Википедии есть об этой организации или группе. Теперь понятно почему её запрещают даже упоминать…

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Авилова Дина

Действительно... у граждан РФ нет прав, так что защищать нечего.

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Игорь Давыдов

Очень плохо 😨

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49 комментариев
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