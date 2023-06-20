Право
Артур Томилко

Депутаты Госдумы приняли законопроект о штрафах за передачу финансовой информации через иностранные мессенджеры Статьи редакции

Они составят от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.

  • Документ принят в третьем чтении, сообщают «Ведомости». Законопроект предполагает введение административной отвественности за использование иностранных мессенджеров для оказания финансовых услуг и передачи платёжной информации.
  • Он распространяется на госслужащих, компании с государственным участием и финансовые организации. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • Запрет на передачу личных данных клиентов, информации о платежах и счетах через иностранные мессенджеры действует с 1 марта 2023 года. Он распространяется на банки, брокеров, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики.
  • 2 марта Роскомнадзор опубликовал список мессенджеров, которые считаются иностранными — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp* и WeChat.
  • 14 апреля в Госдуму внесли законопроект о штрафах за передачу финансовых данных через иностранные мессенджеры. Максимальная сумма штрафа для юрлиц в изначальной версии документа составляла 700 тысяч рублей. 18 мая депутаты поддержали его в первом чтении.
  • В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, закон не запрещает работу в мессенджерах целиком — только передачу платёжной информации.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #законы

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33 комментария
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 Александр Кайт

Прошёл час, уже следующий штраф утвердили.
Штрафоклепочная.

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Riddick

Нефть и газ как раньше больше не покупают, так что теперь местное ̶б̶ы̶д̶л̶о̶ население, будет замещать роль "нефти и газа"

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S1m0ne

жопой на все кнопки сели, что ли, аж трясёт

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Astas Jr

По-моему 90% всех законов которые принимаются в рф при путине это новые запреты и штрафы.

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Владимир Егоров

а остальные это обнуление, расширение полномочий силовиков, отмена максимального ограничения по возрасту для чиновников и т.д.

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Васисуалий Лоханкин

Ну вот возраст призыва срочников повысили с 27 до 30. Че недовольны-то??

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Qwerty54321

один раз ещё часты перевели, но мне Медведевский вариант больше по душе был

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Socolik

интересно, а кто проводил аналитику...

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Ann Zibert

- Сколько стоит?
- Ответили ̶В̶ ̶д̶и̶р̶е̶к̶т̶ Почтой России

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Oleg Shirochenkov

Вы смеётесь, а у нас в банке так и есть.

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Глеб Цапля

Ожидайте ответ в течение трех месяцев

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Виталий Мараканов

Какие мессенджеры не иностранные?

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Васисуалий Лоханкин

аська!

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S1m0ne
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Кирилл Спинер-Вейпов

Другвокруг )

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Stas Sokolov

День штрафов на ВиСи объявляю закрытым!

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Alexander Yarkov

По-моему еще рано расслабляться.

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Stas Sokolov

Но так хочется! :)

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Zamir Saidov

Ахах, у минкомсвязи дофига рабочей переписки в телеграме, никто оттуда не уйдёт. Клоуны.

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S1m0ne

Минцифры и все остальные с каналами в телеге, а юрлицу-поставщику собачьих кормов теперь счёт не прислать по вайберу. Как блять перестать орать(((
И где мне купить нормальный факс! И как его настраивать? На обратной стороне ведь тоже должен быть факс?

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Socolik

"банки, брокеров, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики." поставщик кормов? Сима , ну камон..

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S1m0ne

А чо Сима? на этих банкиброкеров - это закон о личной информации, с 1 марта вступил, алло, уже 3 месяца действует.
А это новое - о любой платёжке и на всех юрлиц, ты читай перед тем как!

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Socolik

гм.. я наверное не очень понял, но вроде "введение административной отвественности за использование иностранных мессенджеров для оказания финансовых услуг и передачи платёжной информации." причем тут рабочая переписка минцифры? я не понимаю..

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Васисуалий Лоханкин

Очередной ебнутый закон.
Телеграм бот Тинька с поддержкой закроется теперь?

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Богдан Щедров

Любимые радостные новости из Госдумы

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Ivan Cato
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S1m0ne

ну ты и!
Но да, в отношении лайков даже во мне пропал дух авантюризма. Дожила, блять.

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Ivan Cato

Вот так они убивают в нас всё живое медленно, но верно. Как каток.

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Артём Горячкин

Почта России поднимает продажи на пересылку заказных писем 😂

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Вадим Д.

как продуктивно сегодня работают депутаты. Кнопки ослабили и стало легче голосовать?

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debil
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Socolik

вот ведь альтернативно одаренные там депутаты ..

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Vova Zhevnov

Самодискредитирующее правительство

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33 комментария
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