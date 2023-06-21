Право
Полина Лааксо

Регулятор в США подал в суд на Amazon — компания вынуждала клиентов подписываться на свой платный сервис Prime Статьи редакции

И затрудняла отписку.

  • Иск на Amazon подала Федеральная торговая комиссия США (FTC), пишет Bloomberg. В нём регулятор заявил, что компания нарушила закон о защите потребителей, так как манипулировала пользователями ради собственной выгоды и «не только вводила их в заблуждение, но ещё и вынуждала их терять существенные суммы денег».
  • По мнению FTC, Amazon «осознанно вынуждала миллионы клиентов» подписываться на свой платный сервис Prime — за $139 в год он даёт доступ к экспресс-доставке, видеостримингу и 100 млн песен. На странице завершения покупки находилось несколько опций подписки на Prime, но было неясно как отказаться от услуги, уточняет The Verge. CNBC пишет, что пользователи в принципе могли не понимать, что соглашаются на подписку с регулярными платежами.
  • В иске также говорится, что компания усложняла отписку: чтобы сделать это, приходилось выполнять «несколько ненужных шагов». Вдобавок к этому она «бомбардировала» клиентов специальными предложениями в надежде заставить их передумать, добавляет NYT
  • FTC заявила, что Amazon давали возможность исправить страницы, чтобы не сбивать пользователей с толку, но она ими не воспользовалась. Компания на запросы журналистов не ответила. Возможную сумму штрафа не называют. Но в декабре 2022 года Epic Games, например, выплатила $520 млн по схожему иску.
  • Prime запустили в 2005 году. На март 2023 года подписку оплачивало 167 млн человек, сообщали аналитики Consumer Intelligence Research Partners.
Источник: Euronews

#amazon #новость

1226 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Дойная Корова
компания усложняла отписку: чтобы сделать это, приходилось выполнять «несколько ненужных шагов». Вдобавок к этому она «бомбардировала» клиентов специальными предложениями в надежде заставить их передумать

Яндекс:

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Александр

нет)

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

А вы думали, он сам до этого додумался? Наверное, его низкооплачиваемые сотрудники прочитали про «dark patterns of Amazon» и решили, что это типа круто, можно пользователей удержать!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Epic Games, Amazon – ребята пользуются темными UX паттернами. Запомним.

Ответить
Развернуть ветку
debil

Хахаха! Это как нас заставляют подписываться на предприятиях на газеты, которые никому не нужны и никто никогда не читает…

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

серьезно? и сколько в месяц вы тратите, если не секрет?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Такое в СССР было, «общественная нагрузка»

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Полина, многие еще и на пенсию "подписаны", отписаться не так просто..

Ответить
Развернуть ветку
Олег Иванов

Какая неудобная новость для тех, кто считает, что на западе трава зеленее

Ответить
Развернуть ветку
Denis Hardenberg

Да ну как, местные компании ведут себя так же, но их никто за это не трогает и даже не думает трогать :)
Так что с этой точки зрения вполне удобная

Ответить
Развернуть ветку
Олег Иванов

Ну так. С опсосов уже по нескольку лямов взыскивают за рекламные смс. Провайдеры не за горами

Ответить
Развернуть ветку
Denis Hardenberg

Опсосов мало трясут, судя по их активности

Ответить
Развернуть ветку
Олег Иванов

Ну так кто в этом виноват? У нас любят побухтеть в чатах и на форумах, а до конкретного иска никто не готов стараться

Ответить
Развернуть ветку
NuxtCloud

Потому что чтобы создать этот иск, нужно пройти огонь, воду и медные трубы, а так же потратить СВОИ ЛИЧНЫЕ деньги))) Люди не любят тратить деньги на такие вещи, даже зная что они вернутся. Всегда есть доля вероятности отказа и ты уже без денег, нервов и с подпиской :)

Ответить
Развернуть ветку
Олег Иванов

Да, жаль, что это только у нас так... Ой, нет. Так везде.
Только у наших сограждан всё еще совок в голове. Они ждут, что кто-то сделает всё за них

Ответить
Развернуть ветку
NuxtCloud

Верно, и это печально...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

а как они вернутся? у нас лояльный к потребителю, но очень справедливый суд и по справедливости ты на услугах юриста и времени, потраченном на посещении судебных заседаний уже в минус уйдешь (хотя можно забить и не ходить), если пойдешь "подписку отменять"

Ответить
Развернуть ветку
NuxtCloud

Суд учитывает моральный ущерб, если иск коллективный шансов больше, да и если собирать все чеки на экспертизы и предоставить их суду, то компанию обяжут выплатить расходы, при положительном исходе в пользу истица, конечно же.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

суд учитывает моральный ущерб в 1-2тыщи, экспертизы это хорошо - но тебе вернут твои же деньги на эту экспертизу.. и только при положительном решении

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Наоборот удобная, регулятор не спит и пресекает в конечном итоге

Ответить
Развернуть ветку
Жони Дое

я уже месяцев 4-5 точно бесплатно праймом пользовался. Просто ставишь в календаре напоминание отписаться, через пару месяцев снова триал предлагают, профит! А так он нафиг не нужен если интересна только доставка и не горит прям получить товар на завтра без доплат.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

VC.ru сделайте в приложении нормальную кнопку для того, чтобы отписаться от плюса..
(типа так правильно)

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

А где кнопка? Еле различимая серая плашка на тёмно-синем фоне?

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Вот так надо ,сначала дать подрасти монополисту ,дать захватить долю на мировом рынке потом изображать борьбу нанайских мальчиков,типа борьбу с монополизьмом вызывая умиление российского либерала
Российский либерал сразу же выступает чтоб зарубить на корню все на начальном этапе,потом придет тот самый мериканский гегемон,сожрет затюканных антимонопольными законами местных продавцов,а российский либерал будет рассказывать о плохом народе не могущем в коммерцию.
Спасибо господи что российский либерал не допущен ни до каких решений

Ответить
Развернуть ветку
Киприан Лейн
Спасибо господи что российский либерал не допущен ни до каких решений
Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

А кто ты сегодня

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Они ещё наши сервисы не видали.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Вальцев

Не желаю им даже такого видеть

Ответить
Развернуть ветку
лука

Как я вижу фразу "вынуждала подписаться"

Ответить
Развернуть ветку
NuxtCloud

На самом деле психологическое принуждение. Хорошо подобранный красочный ui\ux интерфейс заставляет задуматься, а ведь правда, я же так много теряю без этой подписки... и она мне так нужна... и пошло поехало. Да и отписка от сервиса очень затруднена, что в действительности оправдывает иск.

Ответить
Развернуть ветку
Sultan Eshmi
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Amazon навязывала Prime…
и затрудняла отписку

Полина, там в словах Яндекс и Плюс ошибка

Ответить
Развернуть ветку
Melissa Mata

Не они - первые, не они - последние. Меня в России уже на что только не пытались подписать против моей воли. При чём обработка шла даже в банке. И по-наглому. Я им говорю: "Нет! Мне не надо. Пожалуйста, не предлагайте, и давайте закончим этот разговор". Но пока я всю рекламную заготовку не выслушала - ни в какую не желали затыкаться.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Чернышев

Миниатюра :Amazon заставляет клиентов подписываться на свой платный сервис Prime

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
null