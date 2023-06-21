Регулятор в США подал в суд на Amazon — компания вынуждала клиентов подписываться на свой платный сервис Prime Статьи редакции
И затрудняла отписку.
- Иск на Amazon подала Федеральная торговая комиссия США (FTC), пишет Bloomberg. В нём регулятор заявил, что компания нарушила закон о защите потребителей, так как манипулировала пользователями ради собственной выгоды и «не только вводила их в заблуждение, но ещё и вынуждала их терять существенные суммы денег».
- По мнению FTC, Amazon «осознанно вынуждала миллионы клиентов» подписываться на свой платный сервис Prime — за $139 в год он даёт доступ к экспресс-доставке, видеостримингу и 100 млн песен. На странице завершения покупки находилось несколько опций подписки на Prime, но было неясно как отказаться от услуги, уточняет The Verge. CNBC пишет, что пользователи в принципе могли не понимать, что соглашаются на подписку с регулярными платежами.
- В иске также говорится, что компания усложняла отписку: чтобы сделать это, приходилось выполнять «несколько ненужных шагов». Вдобавок к этому она «бомбардировала» клиентов специальными предложениями в надежде заставить их передумать, добавляет NYT
- FTC заявила, что Amazon давали возможность исправить страницы, чтобы не сбивать пользователей с толку, но она ими не воспользовалась. Компания на запросы журналистов не ответила. Возможную сумму штрафа не называют. Но в декабре 2022 года Epic Games, например, выплатила $520 млн по схожему иску.
- Prime запустили в 2005 году. На март 2023 года подписку оплачивало 167 млн человек, сообщали аналитики Consumer Intelligence Research Partners.
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нет)
А вы думали, он сам до этого додумался? Наверное, его низкооплачиваемые сотрудники прочитали про «dark patterns of Amazon» и решили, что это типа круто, можно пользователей удержать!
Epic Games, Amazon – ребята пользуются темными UX паттернами. Запомним.
Хахаха! Это как нас заставляют подписываться на предприятиях на газеты, которые никому не нужны и никто никогда не читает…
серьезно? и сколько в месяц вы тратите, если не секрет?
Такое в СССР было, «общественная нагрузка»
Полина, многие еще и на пенсию "подписаны", отписаться не так просто..
Какая неудобная новость для тех, кто считает, что на западе трава зеленее
Да ну как, местные компании ведут себя так же, но их никто за это не трогает и даже не думает трогать :)
Так что с этой точки зрения вполне удобная
Ну так. С опсосов уже по нескольку лямов взыскивают за рекламные смс. Провайдеры не за горами
Опсосов мало трясут, судя по их активности
Ну так кто в этом виноват? У нас любят побухтеть в чатах и на форумах, а до конкретного иска никто не готов стараться
Потому что чтобы создать этот иск, нужно пройти огонь, воду и медные трубы, а так же потратить СВОИ ЛИЧНЫЕ деньги))) Люди не любят тратить деньги на такие вещи, даже зная что они вернутся. Всегда есть доля вероятности отказа и ты уже без денег, нервов и с подпиской :)
Да, жаль, что это только у нас так... Ой, нет. Так везде.
Только у наших сограждан всё еще совок в голове. Они ждут, что кто-то сделает всё за них
Верно, и это печально...
а как они вернутся? у нас лояльный к потребителю, но очень справедливый суд и по справедливости ты на услугах юриста и времени, потраченном на посещении судебных заседаний уже в минус уйдешь (хотя можно забить и не ходить), если пойдешь "подписку отменять"
Суд учитывает моральный ущерб, если иск коллективный шансов больше, да и если собирать все чеки на экспертизы и предоставить их суду, то компанию обяжут выплатить расходы, при положительном исходе в пользу истица, конечно же.
суд учитывает моральный ущерб в 1-2тыщи, экспертизы это хорошо - но тебе вернут твои же деньги на эту экспертизу.. и только при положительном решении
Наоборот удобная, регулятор не спит и пресекает в конечном итоге
я уже месяцев 4-5 точно бесплатно праймом пользовался. Просто ставишь в календаре напоминание отписаться, через пару месяцев снова триал предлагают, профит! А так он нафиг не нужен если интересна только доставка и не горит прям получить товар на завтра без доплат.
VC.ru сделайте в приложении нормальную кнопку для того, чтобы отписаться от плюса..
(типа так правильно)
А где кнопка? Еле различимая серая плашка на тёмно-синем фоне?
Вот так надо ,сначала дать подрасти монополисту ,дать захватить долю на мировом рынке потом изображать борьбу нанайских мальчиков,типа борьбу с монополизьмом вызывая умиление российского либерала
Российский либерал сразу же выступает чтоб зарубить на корню все на начальном этапе,потом придет тот самый мериканский гегемон,сожрет затюканных антимонопольными законами местных продавцов,а российский либерал будет рассказывать о плохом народе не могущем в коммерцию.
Спасибо господи что российский либерал не допущен ни до каких решений
А кто ты сегодня
Они ещё наши сервисы не видали.
Не желаю им даже такого видеть
Как я вижу фразу "вынуждала подписаться"
На самом деле психологическое принуждение. Хорошо подобранный красочный ui\ux интерфейс заставляет задуматься, а ведь правда, я же так много теряю без этой подписки... и она мне так нужна... и пошло поехало. Да и отписка от сервиса очень затруднена, что в действительности оправдывает иск.
и затрудняла отписку
Полина, там в словах Яндекс и Плюс ошибка
Не они - первые, не они - последние. Меня в России уже на что только не пытались подписать против моей воли. При чём обработка шла даже в банке. И по-наглому. Я им говорю: "Нет! Мне не надо. Пожалуйста, не предлагайте, и давайте закончим этот разговор". Но пока я всю рекламную заготовку не выслушала - ни в какую не желали затыкаться.
Миниатюра :Amazon заставляет клиентов подписываться на свой платный сервис Prime