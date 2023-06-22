Минпромторг заподозрил «дочку» «Ростеха» в обмане на 300 млн рублей — та якобы выдала китайские разработки за свои Статьи редакции
Теперь ведомство хочет взыскать деньги.
- В июне 2021 года концерн «Автоматика» и Минпромторг заключили соглашение о выдаче госсубсидий: первый должен был получить свыше 400 млн рублей и самостоятельно разработать «аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах», пишет «Ъ».
- Это антенные системы, которые должны были предоставить пассажирам наземного, водного и воздушного транспорта доступ к стабильной связи, высокоскоростному интернету и мультимедийным сервисам — например, видеоконференций. До этого устройства на базе фазированных антенных решёток использовали только в военной и космической отраслях.
- В октябре 2021 года в «Ростехе» заявили, что образец такой системы уже разработали на основе «передовых технических решений» и тестируют на одном из пассажирских железнодорожных вагонов. В 2022 году концерн представил всю линейку комплексов для автомобилей, самолётов, вертолётов, кораблей и поездов и запланировал начать серийное производство в 2023-м.
- В мае 2023 года Минпромторг решил провести проверку разработанных систем и выяснил, что ПО для комплексов концерн закупал в Китае и доступов к исходному коду у него нет. Компоненты антенных систем также были импортными. К тому моменту «Автоматика» получила порядка 300 млн рублей из обещанных 400 млн в виде нескольких траншей.
- Минпромторг приостановил дальнейшие выплаты и направил материалы о возможном мошенничестве в Следственный комитет. В документах он уточнил, что «за свою разработку концерн фактически выдал купленные в Китае антенные комплексы».
- В «Автоматике» с выводами не согласны и «добровольно» возвращать 300 млн рублей не собираются. В «Ростехе» отказались комментировать претензии ведомства и сообщили, что использование импортных комплектующих не запрещено соглашением.
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Да быть не может!
Выдавала китайское за своё?! 😨
В то время как вся страна в едином порыве... делает то же самое (-:
Ну справедливости ради, есть разница. Конкретно тут дело в том, что они по контракту обязаны были импортозамещением заниматься. Это не тоже самое, что всем рассказывать что продукция импортозамещённая, а на деле переклеивать шильдики
а сами в Минпромторге все поди с импортными телефонами и галстуками, зато других почему-то вправе, ога.
Ооо, первый раз такое, не было никогда.
Разница судя по всему в том, что эти недостаточно поделились.
Надо же! Какая неожиданность))
За такое не бабло взыскивать нужно, а сажать да с конфискацией. А то что, получается просто "не прокатило"?)
Вы когда нам новый софт вышлите, мы же договаривались заменить все иероглифы на смайлики???!
Очень интересный спектр продукции у конторы: электросчетчик, подводное ружье, вай-фай роутеры, IPTV-приставка, радиостанция переносная, АТС, сотовый телефон, рамка металлоискателя, антидроновое ружье, тумблеры, суперкомпьютер, светодиодные светильники, ПО для криптографии, электродвигатели, базовая станция, фрезер с ЧПУ.
Буквально хуавей в мире электроники
Просто они умеют пользоваться Алиэкспрессом.
просто ху, а вэй потерялсо
Никогда не было и вот опять….
"Разработать свое устройство и ПО за 300 млн рублей" звучит примерно также, как "Вчера заказал последний айфон за 15 тыщ, вот сижу жду, через два-три дня придет."
То есть несколько дней, пока обман не вскроется, можно чувствовать себя умней всех дебилов, которые тратят бешеные деньги. А потом ждет разочарование, конечно. Но потом.
В целом, не большая сумма, но если подойти рационально, то за какое-то время можно было реализовать силами небольшой группы специалистов.
Чет какой то заказухой попахивает.
Во первых смущает сумма, для автоматики это как карманные деньги для школьника, их бюджеты измеряются совсем другими суммами.
Во вторых специфика, кто сталкивался с этой компанией знают, там даже у уборщицы вторая группа секретности. Какой китайский софт?, там за пост в телеге можно сразу на колыму уехать.
А на деле как всегда… и скрывают как раз такие «разработки»
Никакой заказухи, тут здравый смысл.
Секретность там для того и нужна, чтобы скрыть тот факт что товар разрабатывался на алиэкспрессе.
Скорее всего речь о прошивке привода, который наводит антенну на спутник
Это не их были деньги - "К тому моменту «Автоматика» получила порядка 300 млн рублей из обещанных 400 млн в виде нескольких траншей".
олнако ж вы здесь. и разглашаете информацию о компании. вы с кем-то согласовывали выдачу информации у кого и какой уровень доступа там?
Вторая группа секретности по нерассекречиванию, что софт – китайский. 😆
Ростех весь такой - НЦИ, Росэлектроника и т.д.
А сына Ростеха он не заподозрил?
В чем конфликт? Все и так будет китайским.
Show must go on!
Кто мог подумать
Комментарий удален модератором
Главное, чтоб китайцы в международный суд не подали. Хотя, думаю договорятся полюбовно
Легендарный ростух
Комментарий удален модератором
Господи.... Не ту страну назвали Гондурасом.
Комментарий удален модератором
Сколько ошибок в этой статье???
Да кто бы сомневался. Еще и тема такая, китайцы должны быть в курсе всех переговоров.
Машины китайские? Не, русские!
Планшеты китайские? Не, русские!
Одежда китайская? Не, русская!
Россия страна третьего мира, не способная ни создавать, ни добавлять смысла. Хапать, врать и доить - вот основной принцип чинуш из "Русского мира". Система не работает!
Я думал, что за это медаль должны давать. Так сказать, за попытки сохранить репутацию.