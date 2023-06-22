Право
Полина Лааксо

Минпромторг заподозрил «дочку» «Ростеха» в обмане на 300 млн рублей — та якобы выдала китайские разработки за свои Статьи редакции

Теперь ведомство хочет взыскать деньги.

  • В июне 2021 года концерн «Автоматика» и Минпромторг заключили соглашение о выдаче госсубсидий: первый должен был получить свыше 400 млн рублей и самостоятельно разработать «аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах», пишет «Ъ».
  • Это антенные системы, которые должны были предоставить пассажирам наземного, водного и воздушного транспорта доступ к стабильной связи, высокоскоростному интернету и мультимедийным сервисам — например, видеоконференций. До этого устройства на базе фазированных антенных решёток использовали только в военной и космической отраслях.
  • В октябре 2021 года в «Ростехе» заявили, что образец такой системы уже разработали на основе «передовых технических решений» и тестируют на одном из пассажирских железнодорожных вагонов. В 2022 году концерн представил всю линейку комплексов для автомобилей, самолётов, вертолётов, кораблей и поездов и запланировал начать серийное производство в 2023-м.
  • В мае 2023 года Минпромторг решил провести проверку разработанных систем и выяснил, что ПО для комплексов концерн закупал в Китае и доступов к исходному коду у него нет. Компоненты антенных систем также были импортными. К тому моменту «Автоматика» получила порядка 300 млн рублей из обещанных 400 млн в виде нескольких траншей.
  • Минпромторг приостановил дальнейшие выплаты и направил материалы о возможном мошенничестве в Следственный комитет. В документах он уточнил, что «за свою разработку концерн фактически выдал купленные в Китае антенные комплексы».
  • В «Автоматике» с выводами не согласны и «добровольно» возвращать 300 млн рублей не собираются. В «Ростехе» отказались комментировать претензии ведомства и сообщили, что использование импортных комплектующих не запрещено соглашением.
Источник: «Интеллектуальные транспортные системы России»

#ростех #минпромторг #новость

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52 комментария
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 Вадим Д.

Да быть не может!

Выдавала китайское за своё?! 😨
В то время как вся страна в едином порыве... делает то же самое (-:

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Андрей Иванов

Ну справедливости ради, есть разница. Конкретно тут дело в том, что они по контракту обязаны были импортозамещением заниматься. Это не тоже самое, что всем рассказывать что продукция импортозамещённая, а на деле переклеивать шильдики

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13 комментариев
S1m0ne

а сами в Минпромторге все поди с импортными телефонами и галстуками, зато других почему-то вправе, ога.

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Сергей И

Ооо, первый раз такое, не было никогда.

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Roman Hmelevsky

Разница судя по всему в том, что эти недостаточно поделились.

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Николай Бибишкин

Надо же! Какая неожиданность))

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Xi

За такое не бабло взыскивать нужно, а сажать да с конфискацией. А то что, получается просто "не прокатило"?)

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Аккаунт разморожен

Вы когда нам новый софт вышлите, мы же договаривались заменить все иероглифы на смайлики???!

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Сергей С.

Очень интересный спектр продукции у конторы: электросчетчик, подводное ружье, вай-фай роутеры, IPTV-приставка, радиостанция переносная, АТС, сотовый телефон, рамка металлоискателя, антидроновое ружье, тумблеры, суперкомпьютер, светодиодные светильники, ПО для криптографии, электродвигатели, базовая станция, фрезер с ЧПУ.

Буквально хуавей в мире электроники

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Слегка Придурковатый

Просто они умеют пользоваться Алиэкспрессом.

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Bo.G

просто ху, а вэй потерялсо

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Aleksandr Basov

Никогда не было и вот опять….

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Griby Lenina

"Разработать свое устройство и ПО за 300 млн рублей" звучит примерно также, как "Вчера заказал последний айфон за 15 тыщ, вот сижу жду, через два-три дня придет."
То есть несколько дней, пока обман не вскроется, можно чувствовать себя умней всех дебилов, которые тратят бешеные деньги. А потом ждет разочарование, конечно. Но потом.

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Sergei Timofeyev

В целом, не большая сумма, но если подойти рационально, то за какое-то время можно было реализовать силами небольшой группы специалистов.

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Sasha Step

Чет какой то заказухой попахивает.
Во первых смущает сумма, для автоматики это как карманные деньги для школьника, их бюджеты измеряются совсем другими суммами.

Во вторых специфика, кто сталкивался с этой компанией знают, там даже у уборщицы вторая группа секретности. Какой китайский софт?, там за пост в телеге можно сразу на колыму уехать.

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Pavel Chernev

А на деле как всегда… и скрывают как раз такие «разработки»

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Гер Шмитт

Никакой заказухи, тут здравый смысл.

Секретность там для того и нужна, чтобы скрыть тот факт что товар разрабатывался на алиэкспрессе.

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Сергей С.

Скорее всего речь о прошивке привода, который наводит антенну на спутник

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1 комментарий
S1m0ne

Это не их были деньги - "К тому моменту «Автоматика» получила порядка 300 млн рублей из обещанных 400 млн в виде нескольких траншей".

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Bo.G

олнако ж вы здесь. и разглашаете информацию о компании. вы с кем-то согласовывали выдачу информации у кого и какой уровень доступа там?

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2 комментария
Аккаунт разморожен

Вторая группа секретности по нерассекречиванию, что софт – китайский. 😆

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iDark Ogr

Ростех весь такой - НЦИ, Росэлектроника и т.д.

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Александр Кайт

А сына Ростеха он не заподозрил?

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High Stakes

В чем конфликт? Все и так будет китайским.

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Артём Горячкин

Show must go on!

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Michael Petroff
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KolabasДзю КолбаскиндDzeno

Кто мог подумать

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Игорь Раду

Главное, чтоб китайцы в международный суд не подали. Хотя, думаю договорятся полюбовно

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Prosto Zurab

Легендарный ростух

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Kiss1nger

Господи.... Не ту страну назвали Гондурасом.

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Слегка Придурковатый
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Андрей К.
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Vladislav Ivanov

Сколько ошибок в этой статье???

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Светлана

Да кто бы сомневался. Еще и тема такая, китайцы должны быть в курсе всех переговоров.

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Паронормальный

Машины китайские? Не, русские!
Планшеты китайские? Не, русские!
Одежда китайская? Не, русская!

Россия страна третьего мира, не способная ни создавать, ни добавлять смысла. Хапать, врать и доить - вот основной принцип чинуш из "Русского мира". Система не работает!

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Аккаунт разморожен

Я думал, что за это медаль должны давать. Так сказать, за попытки сохранить репутацию.

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52 комментария
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