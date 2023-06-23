ЕС утвердил новые санкции в отношении России: запрет на экспорт автомобилей с двигателями больше 1,9 л и другие Статьи редакции
Например, дополнительные ограничения на транзит через территорию страны.
- В 11-м пакете санкций запрещена транспортировка нефти из России по трубопроводу в Германию и Польшу по северному участку нефтепровода «Дружба». Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС. Исключение для Японии, покупки нефти с Сахалина, продлили до 31 марта 2024 года.
- Запрещён проезд грузовиков с российскими прицепами и полуприцепами по территории ЕС. Расширили ограничения на транзит по территории России технологий и товаров, «используемых в авиакосмической промышленности, авиатоплива и топливных добавок, которые ЕС поставляет в третьи страны».
- Запрещены поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей, а также экспорт новых и подержанных машин класса люкс с объёмом двигателя больше 1,9 л. Помимо этого, ЕС введёт «полный запрет на некоторые типы компонентов машин».
- Ужесточаются ограничения на импорт товаров из стали: он запрещается из любой страны, если для производства использовался российский металл. Обратное нужно доказать.
- Продлевается приостановка лицензий RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьграда» и «Катехон».
- Также под санкции попали 87 физлиц и компаний, некоторые из них из Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении. Конкретный список пока не опубликован.
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Как фильмы форсаж , слабенько уже
Первые 3 были лучше
Вообще то это самый главный пакет, который позволит наказывать те страны через которые Россия сейчас обходит почти все санкции.
😂
😆😆😆👏
С сиквелами всегда так)
Насколько немного тебе нужно было от жизни если ты разницу не заметил
Жду объяснений почему это полезно для России.
Для начала объясни, чем это полезно простым гражданам Европы?
Инфляцией в 9%?)
А кто там у вас Россия, напишите для начала. А то я тут уже немало видел особо одаренных, у которых когда санкции бьют по тем, кто вообще не при делах, - форма высшей справедливости.
экология же
Не знаю на счёт пользы, но...
С одной стороны правительство РФ поднимает пошлины на автомобили, с другой - ЕС запрещает их импорт.
С валютой та же фигня.
Они реально друг у друга списывают, причём одни это делают во вред, другие - во благо.
В перспективе народ в РФ начнет что-то подозревать.
`попали 87 физлиц` вот тут то подставные бомжи загрустили
Что многое говорит об уровне интеллекта тех, кто принимает эти санкции, если уж даже какой-то рандомный юзер виси знает, по кому они в итоге бьют, а те не знают)
В точку 😂
"Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС"
Ну тут всё понятно, лол.
Вот нелюди, 1,9 л двигатель. Это где такое виданно?
Наконец то, нужно ездить на православных V6 и V8 HEMI 6.4 литра
Какие же они Клоуны, прям битва нашего шапито и западного)
Авто в РФ и не ввозятся уже давно - они спокойно едут в Киргизию либо дефолтно в Беларусь, а дальше уже, благодаря таможенному союзу - регаются в РФ))
Чувак, они не хотят наши тачки видеть с двигателям более 1,9. То, что ты говоришь - импорт!
Ну да, что то доехать конечно же будет. Только , условный гольф будет стоить под сотню.. и iPhone тысячи 3..
Все будет, но мало кому доступно.
Да, тут надо накладывать полные санкции на все страны таможенного союза. Я вот жду когда Казахстан, Армения и Грузия присоединятся к периметру окончательно
А цена наверное осталась прежней? Но хоть можно взять наш москвич
Вот и «Дружбе» конец.
Но против царьграда они ох как зря, всем по лярду евро в секунду штраф!
У царьграда, кстати, нередко расследования хорошие. В свое время думал, что это какая-то соловьевщина, а потом мнение изменил.
А в Беларусь, я так понимаю, не запрещены? )
При ввозе в РФ:
Таможенный сбор
Уплата пошлины
Утилизационный сбор
НДС
Акциз
https://www.alta.ru/auto-vat/
Ничего личного, только бизнес. Когда на кону бабло - можно и за шишечку "последнего диктатора Европы" подержаться
А, ну да, у нас же свои Лады класса люкс есть. На кой нам чужие?
Теперь Мерседес CLA будет по 10млн
Ну этими санкциями они нас просто переориентируют и подарят свою долю рынка РФ другим странам, сами себе в ноги стреляют
Как отделить российскую нефть от казахской? На выходе из трубы будут спрашивать «откуда ты?»
Бла-бла-бла) Пиз…л на пиз…ле, пиз…болом погоняет
Хахаха! Доигрались?
А что по вторичным санкциям? Эта инфа важнее так как затронет хваленый параллельный импорт. Вообще Урсула говорила что этот пакет и направлен на вторичные санкции
Если судить по Ирану, у которого экономика куда слабее и который под такими санкциями давным-давно, а все равно купался в сером импорте (притом что у него еще и географическое положение проблемное, как и климат), в современном мире нереально все перекрыть.
Еще есть:Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.
(Коммерсант)
"Только на пользу".
Получи Путин!Продлевается приостановка лицензий RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьграда» и «Катехон».
Продолжаем демонстрировать знаменитые свободы слов :D
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Правильно я понимаю, что теперь европейские и не только машины объемом более 1,9 литра будут привозить из США?
Зачем из США? Как возили из Европы, так и будут возить обходными путями. Машины дороже 50к евро уже давно нельзя было ввозить в РФ из Европы.
Купишь ты все, только цена будет выше. Сколько сейчас машина стоит новая? Хорошая цена? А может подорожать еще( почему может- подорожает). Так же может и любой продукт подорожать на порядок. Платит всегда народ
Самый главный пункт это наказания стран через которые идет параллельный импорт.
Доказать ещё нужно
Как-то слабенько
я так понимаю курс на эту новость отреагировал?