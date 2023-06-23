Право
Маша Цепелева

ЕС утвердил новые санкции в отношении России: запрет на экспорт автомобилей с двигателями больше 1,9 л и другие Статьи редакции

Например, дополнительные ограничения на транзит через территорию страны.

  • В 11-м пакете санкций запрещена транспортировка нефти из России по трубопроводу в Германию и Польшу по северному участку нефтепровода «Дружба». Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС. Исключение для Японии, покупки нефти с Сахалина, продлили до 31 марта 2024 года.
  • Запрещён проезд грузовиков с российскими прицепами и полуприцепами по территории ЕС. Расширили ограничения на транзит по территории России технологий и товаров, «используемых в авиакосмической промышленности, авиатоплива и топливных добавок, которые ЕС поставляет в третьи страны».
  • Запрещены поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей, а также экспорт новых и подержанных машин класса люкс с объёмом двигателя больше 1,9 л. Помимо этого, ЕС введёт «полный запрет на некоторые типы компонентов машин».
  • Ужесточаются ограничения на импорт товаров из стали: он запрещается из любой страны, если для производства использовался российский металл. Обратное нужно доказать.
  • Продлевается приостановка лицензий RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьграда» и «Катехон».
  • Также под санкции попали 87 физлиц и компаний, некоторые из них из Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении. Конкретный список пока не опубликован.
Обновлено в 14:03 мск. Под санкции, в частности, попали «Международный расчётный банк» и «Центр международных расчётов», а также группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.

#новость #санкции #ес

4929 просмотров
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91 комментарий
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 Алексей

Как фильмы форсаж , слабенько уже
Первые 3 были лучше

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screpа

Вообще то это самый главный пакет, который позволит наказывать те страны через которые Россия сейчас обходит почти все санкции.

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5 комментариев
Artem Vash

😂

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Максим Речкунов

😆😆😆👏

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Alex Shevchenko

С сиквелами всегда так)

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Aleshkin
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Alex Ishere

Насколько немного тебе нужно было от жизни если ты разницу не заметил

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11 комментариев
Гер Шмитт

Жду объяснений почему это полезно для России.

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Nikolay Vavilov

Для начала объясни, чем это полезно простым гражданам Европы?
Инфляцией в 9%?)

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10 комментариев
aaa bbb

А кто там у вас Россия, напишите для начала. А то я тут уже немало видел особо одаренных, у которых когда санкции бьют по тем, кто вообще не при делах, - форма высшей справедливости.

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4 комментария
Отнюдь

экология же

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Hox

Не знаю на счёт пользы, но...
С одной стороны правительство РФ поднимает пошлины на автомобили, с другой - ЕС запрещает их импорт.
С валютой та же фигня.
Они реально друг у друга списывают, причём одни это делают во вред, другие - во благо.

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Seppo Nopilainen

В перспективе народ в РФ начнет что-то подозревать.

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1 комментарий
Malina Krasnaya

`попали 87 физлиц` вот тут то подставные бомжи загрустили

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aaa bbb

Что многое говорит об уровне интеллекта тех, кто принимает эти санкции, если уж даже какой-то рандомный юзер виси знает, по кому они в итоге бьют, а те не знают)

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1 комментарий
Artem Vash

В точку 😂

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Слегка Придурковатый

"Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС"

Ну тут всё понятно, лол.

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Allestor Klei

Вот нелюди, 1,9 л двигатель. Это где такое виданно?

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Malina Krasnaya

Наконец то, нужно ездить на православных V6 и V8 HEMI 6.4 литра

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3 комментария
Nikolay Vavilov

Какие же они Клоуны, прям битва нашего шапито и западного)
Авто в РФ и не ввозятся уже давно - они спокойно едут в Киргизию либо дефолтно в Беларусь, а дальше уже, благодаря таможенному союзу - регаются в РФ))

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Sergei Timofeyev

Чувак, они не хотят наши тачки видеть с двигателям более 1,9. То, что ты говоришь - импорт!

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1 комментарий
Asf

Ну да, что то доехать конечно же будет. Только , условный гольф будет стоить под сотню.. и iPhone тысячи 3..
Все будет, но мало кому доступно.

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НаряднаяШайга

Да, тут надо накладывать полные санкции на все страны таможенного союза. Я вот жду когда Казахстан, Армения и Грузия присоединятся к периметру окончательно

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Serney

А цена наверное осталась прежней? Но хоть можно взять наш москвич

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Вадим Д.

Вот и «Дружбе» конец.

Но против царьграда они ох как зря, всем по лярду евро в секунду штраф!

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aaa bbb

У царьграда, кстати, нередко расследования хорошие. В свое время думал, что это какая-то соловьевщина, а потом мнение изменил.

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1 комментарий
Вася Пражкин
Запрещены поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей, а также экспорт новых и подержанных машин класса люкс с объёмом двигателя больше 1,9 л.

А в Беларусь, я так понимаю, не запрещены? )

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Сергей Леопольдович

При ввозе в РФ:
Таможенный сбор
Уплата пошлины
Утилизационный сбор
НДС
Акциз
https://www.alta.ru/auto-vat/

Калькулятор таможенных платежей за автомобиль…
Онлайн сервис, позволяющий произвести расчет таможенных платежей и утилизационного сбора при ввозе…
www.alta.ru
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aaa bbb

Ничего личного, только бизнес. Когда на кону бабло - можно и за шишечку "последнего диктатора Европы" подержаться

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Вадим Д.

А, ну да, у нас же свои Лады класса люкс есть. На кой нам чужие?

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Игорь Богданов

Теперь Мерседес CLA будет по 10млн

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Степан Степан

Ну этими санкциями они нас просто переориентируют и подарят свою долю рынка РФ другим странам, сами себе в ноги стреляют

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Murat Oshroev

Как отделить российскую нефть от казахской? На выходе из трубы будут спрашивать «откуда ты?»

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unknown

Бла-бла-бла) Пиз…л на пиз…ле, пиз…болом погоняет

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debil

Хахаха! Доигрались?

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НаряднаяШайга

А что по вторичным санкциям? Эта инфа важнее так как затронет хваленый параллельный импорт. Вообще Урсула говорила что этот пакет и направлен на вторичные санкции

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aaa bbb

Если судить по Ирану, у которого экономика куда слабее и который под такими санкциями давным-давно, а все равно купался в сером импорте (притом что у него еще и географическое положение проблемное, как и климат), в современном мире нереально все перекрыть.

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5 комментариев
Император Нолимоций

Еще есть:

Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

(Коммерсант)

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Андрей Страдов

"Только на пользу".

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Leonid Bushuev
Запрещены поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей, а также экспорт новых и подержанных машин класса люкс с объёмом двигателя больше 1,9 л.

Получи Путин!

Продлевается приостановка лицензий RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьграда» и «Катехон».

Продолжаем демонстрировать знаменитые свободы слов :D

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Dima Alexeev

Правильно я понимаю, что теперь европейские и не только машины объемом более 1,9 литра будут привозить из США?

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Arthur N

Зачем из США? Как возили из Европы, так и будут возить обходными путями. Машины дороже 50к евро уже давно нельзя было ввозить в РФ из Европы.

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1 комментарий
Serney

Купишь ты все, только цена будет выше. Сколько сейчас машина стоит новая? Хорошая цена? А может подорожать еще( почему может- подорожает). Так же может и любой продукт подорожать на порядок. Платит всегда народ

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1 комментарий
screpа

Самый главный пункт это наказания стран через которые идет параллельный импорт.

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Toxic Person

Доказать ещё нужно

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Алексей Попов

Как-то слабенько

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Дмитрий Зима

я так понимаю курс на эту новость отреагировал?

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91 комментарий
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