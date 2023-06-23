В Госдуму внесли законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов Статьи редакции
По нему Роскомнадзор получит право блокировать рекомендательные сервисы.
- Документ предполагает, что владельцы ресурсов, на которых используются системы рекомендации, должны будут информировать об этом пользователей и разъяснять, как происходит сбор и обработка данных.
- Кроме того, Роскомнадзор получит право запрашивать у интернет-сервисов сведения о работе рекомендательных систем — для оценки их соответствия нормам законодательства. Если регулятор сочтёт, что алгоритмы работают не так, как заявляет компания, он сможет направить ей предписание об устранении нарушений или заблокировать доступ сервису.
- На выполнение новых функций Роскомнадзору потребуется дополнительное финансирование, следует из пояснительной записки к законопроекту. В 2024-2026 годах сумма составит 24 млн рублей.
- Автор инициативы, депутат Антон Горелкин, объяснил цель законопроекта необходимостью сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их применения в незаконных целях. По его словам, такие системы используются для маркетинговых и политических манипуляций, а психологи диагностируют у людей «алгоритмическую тревожность».
- Разработка законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов ведётся с 2021 года. Изначально предполагалось, что площадки должны будут предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их. Источники «Ъ» утверждали, что под регулирование могут попасть соцсети, ритейлеры и другие площадки.
- В мае 2023 года «Ведомостей» сообщили о изменениях в документе, которые предоставят Роскомнадзору право блокировать рекомендательные сервисы.
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"Роскомнадзор получит право блокировать рекомендательные сервисы"
Скажем прямо: РКН и сейчас может заблочить что угодно (и блочит). И ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому уточнение про рекомендательные сервисы излишне.
Вы не уловили суть, ради чего вся эта суета:На выполнение новых функций Роскомнадзору потребуется дополнительное финансирование, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Так это по умолчанию, что без бабок там даже мизинцем не пошевелят.
Интересно насколько детальное описание работы алгоритмов требуется? Сойдёт ли что-нибудь вроде: мы побросали данные на вход нейронной сети и она что-то там внутри себя порешала. Вряд ли у кого-то есть более внятное описание.
Если в сервисе рекомендуют не Соловьев лайф — значит сервис нарушает законодательство РФ.
Причем РКН не остановит, даже если это магазин по продаже навоза.
А где по вашему ещё продвигать соловьева, если не в магазине говна?
Походы по нужде скоро будут регламентированы?
информировать пользователей о работе алгоритмов тоже, плохо?)
Я вас умоляю, о пользователях в нашей стране думают не в первую и даже не во вторую очереди.
Само собой. Вот взять ПДД. Есть пункт о том, что пешеходу обязаны уступить дорогу. Но мы то знаем, что в нашей стране о пешеходе никто не думает. Закон то очевидно направлен на ПОБОРЫ с водителей, а так же на случаи, когда чиновники и лично ПУТИН переходит дорогу и они боятся что их не пропустят.
Всё так ;)
В ПДД тоже многое направлено не на заботу о гражданах.
Штрафы часто мелкие. У некоторых людей по 300-400 штрафов и всем окей.
Иногда провоцируют на нарушения: сначала ограничение 80 км, а потом бац, 40, и сразу камера фиксирует нарушение.
Раз уж речь про ПДД и вот это всё, то самые пидарасы - это частники с камерами фиксации.
Если бы была пирамида Пидароу (по аналогии с Маслоу), то на вершине были бы вот эти скоты.
Тебе платят, когда ты коррупцию и его лично постоянно приплетаешь?
Хоть кто-то выгоду от этого получает. Не осуждала бы, а порадовалась за человека.
Может дадим вызов программистам маску цукербергу чатжпт?
Можно же нейросеть научить искать <s>тупых </s> проверяющих из этих роскомпозоров и выдавать им их картинку? Пусть они в своём ватанете живут и от людей отстанут..
"Если регулятор сочтёт, что алгоритмы работают не так, как заявляет компания, он сможет направить ей предписание об устранении нарушений или заблокировать доступ сервису"
Нам не понравилось, удаляйте
по рекламу уже добили с маркировкой теперь это .. это господа бздец .. плитка отдыхает
Цифровой Варяг:))
Правильно делают) Фейсбуку и гуглу тока подлизывать своим?
Теперь они в 10% случаев должны будут рекламировать службу по контракту, как социальную рекламу?
Главная мысль: нужно больше м̶и̶н̶е̶р̶а̶л̶о̶в̶ инвестирования.
на то было давно сказано - "просрали полимеры .. " ))
А КАК жеж ГОСТЫ ? 17 34 - Может новый придумать и разработать и опять деньги ... и потом учить да ? а потом проф ориентация да ? )))
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Ха)))
Градиентному бустингу придётся учитывать скепы
РКН в своем стиле