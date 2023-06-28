Суд оштрафовал «Тинькофф» на 70 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных Статьи редакции
В компании пояснили vc.ru, что причиной стала «единичная техническая ошибка по процессу обслуживания одного из клиентов».
- Суд Савёловского района Москвы признал «Тинькофф» виновным по ч.1 ст.13.11 КоАП, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Максимальная сумма штрафа могла составить 100 тысяч рублей.
- До этого по той же статье были оштрафованы «Яндекс», VK, Skyeng, «Гемотест», «Туту.ру», структура Роскомнадзора и другие.
- По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
- В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.
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Ну все, Тенёк по миру пойдет от таких гигантских штрафов.
Это ладно. У них в приложении полно советов, как защитить персональные данные))
увеличение комиссии на swift переводы до 100% суммы
ага, на грани разорения оставят)))
Уже не 60, уже аж 70 тысяч!
Для них это не подъемная сумма.
Тинькофф же будет, я надеюсь, подавать на Савеловский районный суд встречный иск за неосновательное обогащение на 10 тысяч рублей?
Это за одного. А представьте, если их будут сотни тысяч?
Доллар подорожал.
Тоже что-ли в суд подать на Билайн, СДЭК, Яндекс(Деливери) и Авито 🤔
Если вы имели неосторожность пользоваться их услугами по своему основному моб номеру - ваши данные, паспортные, место жительства, куда заказывали, и даже что было в заказах - находится за 5 мин.
Таки вы их добровольно туда слили. В чем претензия?
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Пидорасы!! За то гугл можно опускать по полной.
Ого! Ставки растут?! Казна пуста, милорды?
60 000 не очень большая сумма, стало стыдно и вот теперь 70 000. Они не думают, что аппетит приходит во время еды и завтра могут попросить 80 000. Народ можно избаловать, но не разбаловать.
Несправедливо!
Другим 60 дают
Согласен. За единичный случай дают столько же сколько и за множественный. Где логика? И почему в отношении юрлица такие копейки?
Согласен))
осталась хоть одна компания которая не сливает данные?
Частная военная
А деньги ещё получится из Тинькофф вывести? А то их банкротство ждёт после таких штрафов...
Уже без вариантов(
Не вышло у них...
Тинек попытались оплатить штраф но их высокотехнологичная система, заблокировала платеж по 115 и потребовала предоставить документы о законности происхождения средств.
Теперь ломают голову че им ей ответить?
Оштрафовал в пользу кого? И кто получил ущерб от слива? Можно более развернуто писать?
Штраф государству, клиенту - Премиум и копейки на счёт в виде компенс-комплимента. Как обычно.
Сумма правильная. Только она должна выплачиваться каждому, утечку чьих персональных данных Тинькофф допустил.
Да я бы не сказал что правильная. Что такое 70 тыщ? Свежий смартфон не купить… Слив Персональных данных может навредить, не только тебе лично, семье, детям, личной компании, компании где ты работаешь и тд.. А впервую очередь безопасности. Уголовка тут должна быть и точка, не менее 3 лет.
Мда... Вот так и у меня вышло: сперва какие-то коды Тиньков приходили на номер, позвонив на горячую узнала,что к моему личному кабинету привязан чужой номер! И тактично оператор, мол, ничего страшного, мы снова привязали Ваш номер. Я стала судорожно проверять б-ки и просила справку о действующих картах и счетах, пусть будет лишнее доказательство. Хотела пожаловаться, хз куда и стоит ли, чтобы потом из-за жалобы мне не стали предъявлять погасить сумму своей кредитки единовременно
Добрый день.
Просто так привязать чужой номер к личному кабинету нельзя. Нужно пройти идентификацию, ответить на наши вопросы. Хотели бы разобраться. Пришлите, пожалуйста, фио и дату рождения в личные сообщения, чтобы мы могли это сделать.
Мораль хранения денег в BTC
Почему в обход договора у вас должны просить все деньги с кредитки? Когда вы последний раз отдыхали?
Выгоднее массово сливать
Ниче ниче, скоро примут штрафы от оборота, заживём!
Штраф 70 000 рублей для одного человека - справедливое решение для одного, но будет ещё справедливее если все получат хотя бы по 60 000.🤔
Согласен, но видимо, пока штрафуют только за факт утечки
Не 60 а уже 70тысяч? Вот это да! А в следующий раз вообще 80000будет наверное...
Суд себя не бережёт, даже на премию не хватит
Бля, ну не стыдно ли вообще им такие мизерные штрафы давать такой компании?!
Почему по кредиткам минимальная сумма платежа работает не как у всех? У остальных оплатил и живи спокойно до следующего мин платежа. Тинькофф должен внести всю сумму, не внёс идут пени. Что за?
Здравствуйте.
По нашей кредитке также можно вносить только минимальный платеж, который каждый месяц указываем в выписке. Но в этом случае не будет действовать льготный период, поэтому спишем проценты по тарифу. Штраф можем начислить, если не внести обязательный платеж вовремя.
Как пользоваться кредиткой, вы решаете сами. Чтобы вовсе не платить проценты, нужно внести весь долг по выписке до даты минимального платежа.
Вы наверное путаете с большими беспроцентными периодами где платишь 2-3 мес только минималку а потом обязательно все что тратил в первый месяц. А если все время только минималку платить и все, то проценты в любом случае будут у всех банков. Для меня 55 льготный период удобнее,следить за своими финансами проще плюс в тинькове есть переводы без комиссий с льготным периодом до 100тыс руб, вообще удобно
Почему не 60к?
Зато на адвокате сэкономили )
Это же что такое надо было наворотить на 70 тыщ за одного-то человека?!
🤡
сколько можно сливать по чайной ложке - пусть все сразу все сольют да и все
Помочь не хотите? Ну типа сразу тут всё про вас выложите и перестанете волноваться
Интересно, смогут ли оправиться после такого удара.
Чот какой-то разрыв шаблона. Почему 70, а не 60? Или это уже с учётом инфляции?
Ставки подняты, господа
А где визги тинька, что они всегда работают в рамках закона и никогда не нарушают законодательство?)
ну, подумаешь, слили персональные данные всех своих клиентов... даже 70к руб много за такую мелкую провинность
Какой суровый штраф!
Там минималки под десятки лимонов сейчас, а их на 70к)) и ещё говорят страна ни капли не коррумпирована
Непонятно, что случилось
Вот это конечно ПОСТРАДАЛИ!!!
Хотя конечно это серьёзнее чем Rндыкс.
Ладно, на учебниках тж заработают в 100 раз больше
Продали данных на лярды - заплатили меньше тысчонки баксов.
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И не один острослов, с присущим ему сарказмом на vc, не отметил, что это штраф за одного человека, а не за группу лиц.