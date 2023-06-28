Право
Полина Лааксо

Суд оштрафовал «Тинькофф» на 70 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных Статьи редакции

В компании пояснили vc.ru, что причиной стала «единичная техническая ошибка по процессу обслуживания одного из клиентов».

  • Суд Савёловского района Москвы признал «Тинькофф» виновным по ч.1 ст.13.11 КоАП, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Максимальная сумма штрафа могла составить 100 тысяч рублей.
  • До этого по той же статье были оштрафованы «Яндекс», VK, Skyeng, «Гемотест», «Туту.ру», структура Роскомнадзора и другие.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
  • В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.
Источник: «РИА Новости»

#новость #утечкиданных #тинькофф

6273 просмотров
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88 комментариев
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 Revenant

Ну все, Тенёк по миру пойдет от таких гигантских штрафов.

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Иван Серик
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3 комментария
Иван Иванов

Это ладно. У них в приложении полно советов, как защитить персональные данные))

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1 комментарий
Malina Krasnaya

увеличение комиссии на swift переводы до 100% суммы

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Николай Ершов

ага, на грани разорения оставят)))

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Алексей

Уже не 60, уже аж 70 тысяч!

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Shkiper

Для них это не подъемная сумма.

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Император Нолимоций

Тинькофф же будет, я надеюсь, подавать на Савеловский районный суд встречный иск за неосновательное обогащение на 10 тысяч рублей?

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Melissa Mata

Это за одного. А представьте, если их будут сотни тысяч?

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Алeкcандр Блoxин

Доллар подорожал.

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Deschain

Тоже что-ли в суд подать на Билайн, СДЭК, Яндекс(Деливери) и Авито 🤔
Если вы имели неосторожность пользоваться их услугами по своему основному моб номеру - ваши данные, паспортные, место жительства, куда заказывали, и даже что было в заказах - находится за 5 мин.

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ZuDwa

Таки вы их добровольно туда слили. В чем претензия?

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5 комментариев
Аарон Витте

Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!

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Shkiper

Пидорасы!! За то гугл можно опускать по полной.

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Вадим Д.

Ого! Ставки растут?! Казна пуста, милорды?

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Илья Попов

60 000 не очень большая сумма, стало стыдно и вот теперь 70 000. Они не думают, что аппетит приходит во время еды и завтра могут попросить 80 000. Народ можно избаловать, но не разбаловать.

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le phatique

Несправедливо!
Другим 60 дают

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Echo

Согласен. За единичный случай дают столько же сколько и за множественный. Где логика? И почему в отношении юрлица такие копейки?

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2 комментария
Shkiper

Согласен))

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Mary Murray

осталась хоть одна компания которая не сливает данные?

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Андрей Вечерний

Частная военная

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3 комментария
Pavel Cree

А деньги ещё получится из Тинькофф вывести? А то их банкротство ждёт после таких штрафов...

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Shkiper

Уже без вариантов(

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Sasha Step

Не вышло у них...

Тинек попытались оплатить штраф но их высокотехнологичная система, заблокировала платеж по 115 и потребовала предоставить документы о законности происхождения средств.

Теперь ломают голову че им ей ответить?

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НаряднаяШайга

Оштрафовал в пользу кого? И кто получил ущерб от слива? Можно более развернуто писать?

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S1m0ne

Штраф государству, клиенту - Премиум и копейки на счёт в виде компенс-комплимента. Как обычно.

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1 комментарий
Anti Anti

Сумма правильная. Только она должна выплачиваться каждому, утечку чьих персональных данных Тинькофф допустил.

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Jian-Yang

Да я бы не сказал что правильная. Что такое 70 тыщ? Свежий смартфон не купить… Слив Персональных данных может навредить, не только тебе лично, семье, детям, личной компании, компании где ты работаешь и тд.. А впервую очередь безопасности. Уголовка тут должна быть и точка, не менее 3 лет.

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Michael Brown

Мда... Вот так и у меня вышло: сперва какие-то коды Тиньков приходили на номер, позвонив на горячую узнала,что к моему личному кабинету привязан чужой номер! И тактично оператор, мол, ничего страшного, мы снова привязали Ваш номер. Я стала судорожно проверять б-ки и просила справку о действующих картах и счетах, пусть будет лишнее доказательство. Хотела пожаловаться, хз куда и стоит ли, чтобы потом из-за жалобы мне не стали предъявлять погасить сумму своей кредитки единовременно

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Тинькофф

Добрый день.

Просто так привязать чужой номер к личному кабинету нельзя. Нужно пройти идентификацию, ответить на наши вопросы. Хотели бы разобраться. Пришлите, пожалуйста, фио и дату рождения в личные сообщения, чтобы мы могли это сделать.

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5 комментариев
Глеб Вержбовский

Мораль хранения денег в BTC

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2 комментария
Алеоп

Почему в обход договора у вас должны просить все деньги с кредитки? Когда вы последний раз отдыхали?

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1 комментарий
Борис Вишневский

Выгоднее массово сливать

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Сергей Я

Ниче ниче, скоро примут штрафы от оборота, заживём!

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Илья Попов

Штраф 70 000 рублей для одного человека - справедливое решение для одного, но будет ещё справедливее если все получат хотя бы по 60 000.🤔

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Алеоп

Согласен, но видимо, пока штрафуют только за факт утечки

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Makar

Не 60 а уже 70тысяч? Вот это да! А в следующий раз вообще 80000будет наверное...

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Denis Azarenko

Суд себя не бережёт, даже на премию не хватит

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Александр Пустовалов

Бля, ну не стыдно ли вообще им такие мизерные штрафы давать такой компании?!

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Goods Trend

Почему по кредиткам минимальная сумма платежа работает не как у всех? У остальных оплатил и живи спокойно до следующего мин платежа. Тинькофф должен внести всю сумму, не внёс идут пени. Что за?

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Тинькофф

Здравствуйте.

По нашей кредитке также можно вносить только минимальный платеж, который каждый месяц указываем в выписке. Но в этом случае не будет действовать льготный период, поэтому спишем проценты по тарифу. Штраф можем начислить, если не внести обязательный платеж вовремя.
Как пользоваться кредиткой, вы решаете сами. Чтобы вовсе не платить проценты, нужно внести весь долг по выписке до даты минимального платежа.

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3 комментария
Jill Can

Вы наверное путаете с большими беспроцентными периодами где платишь 2-3 мес только минималку а потом обязательно все что тратил в первый месяц. А если все время только минималку платить и все, то проценты в любом случае будут у всех банков. Для меня 55 льготный период удобнее,следить за своими финансами проще плюс в тинькове есть переводы без комиссий с льготным периодом до 100тыс руб, вообще удобно

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S D

Почему не 60к?

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Вася Пражкин

Зато на адвокате сэкономили )

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Андрей Вечерний

Это же что такое надо было наворотить на 70 тыщ за одного-то человека?!

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S E

🤡

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debil
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Mary Murray

сколько можно сливать по чайной ложке - пусть все сразу все сольют да и все

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Алеоп

Помочь не хотите? Ну типа сразу тут всё про вас выложите и перестанете волноваться

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GRANDZLO

Интересно, смогут ли оправиться после такого удара.

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Слегка Придурковатый

Чот какой-то разрыв шаблона. Почему 70, а не 60? Или это уже с учётом инфляции?

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Алеоп

Ставки подняты, господа

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Мурад Муртазалиев

А где визги тинька, что они всегда работают в рамках закона и никогда не нарушают законодательство?)

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Сергей Мазур
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Телячья ярость

ну, подумаешь, слили персональные данные всех своих клиентов... даже 70к руб много за такую мелкую провинность

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Руслан Анисимов

Какой суровый штраф!

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Денис Волков

Там минималки под десятки лимонов сейчас, а их на 70к)) и ещё говорят страна ни капли не коррумпирована

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Анастасия Мартынова

Непонятно, что случилось

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Abnatop Sky

Вот это конечно ПОСТРАДАЛИ!!!
Хотя конечно это серьёзнее чем Rндыкс.

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Булка хлеба

Ладно, на учебниках тж заработают в 100 раз больше

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Kot Paslyon

Продали данных на лярды - заплатили меньше тысчонки баксов.

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Robber

И не один острослов, с присущим ему сарказмом на vc, не отметил, что это штраф за одного человека, а не за группу лиц.

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88 комментариев
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