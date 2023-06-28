Суд обязал Wildberrries вернуть деньги покупательнице за 93 товара, которые случайно заказал ребёнок Статьи редакции
Она пыталась отменить заказы, но маркетплейс навстречу не пошёл и списал деньги за обратную доставку, рассказали в суде.
- Мировой судья участка №81 в Санкт-Петербурге рассмотрел и частично удовлетворил требования по иску Екатерины Свинцовой к ООО «Вайлдберриз», сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
- Как следует из сообщения, в декабре 2022 года пятилетняя дочь Свинцовой случайно заказала в приложении Wildberries 93 товара. Как только Свинцова это обнаружила, она попыталась отменить заказы, а также написала несколько обращений к маркетплейсу и просила отменить заказы в ПВЗ — там ей отказали из-за отсутствия такой возможности.
- В итоге Свинцова не стала забирать заказы. Но по правилам маркетплейса, тот списывает по 100 рублей за обратную доставку товаров на склад: за 93 заказа он списал с карты 9300 рублей.
- В суде Свинцова просила вернуть эти деньги и дополнительно взыскать 20 тысяч рублей морального ущерба. Суд удовлетворил требования частично: взыскал с компании 9300 рублей, а также 2000 рублей за компенсацию морального вреда и 5650 рублей штрафа.
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Судя по размерам компенсаций за моральный вред в российских судах — россияне, самые морально устойчивые люди в мире.
Исполнительный лист она еще в течение года будет получать и то, если будет пинать судью. Так что, устойчивость еще несколько раз проявится.
Тут вообще не понятно, почему бизнес должен нести расходы. Это не я вчера Майбах заказал, а мой котик, или моя малышка.
Доказывать его в нашей стране сложнее: связь дешёвая, врачи бесплатные, зарплаты низкие..
Если бы назначил компенсацию больше, Т@#₽&банк её бы стал оспаривать и вот уж неизвестно к чему бы такое привело!
Просто россияне могут страдать как никто другой)
суровые реалии жизни в России
🤣👍👏👏👏
Ты морально упорчив
бог терпел и нам велел, как говориться
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Недобрый дедушка.🙄
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мне даже страшно представить какое было наказание...
"Как только Свинцова это обнаружила..." Если обнаружила сразу и товары ещё не уехали, то могли бы и отменить заказы бесплатно. Если через три дня - плати по 100 рублей. Люди работали, упаковывали, доставка везла, а ты ещё чего то требуешь. Нехуй детей оставлять без присмотра.
Сейчас нет отмены заказов. Раньше давали на отмену 10 минут, но и их отняли.
интерфейс надо нормальный делать. 1 нажатие и 100 товаров в доставке, и не отменишь.
штраф за херовый ui
Ну также можно говорить про бесплатный возврат в течении 14 дней: продавцы работали, помогали выбирать, кассиры пробивали, охрана охраняла и тп. А ты потом пришел и сказал: мне не нравица. Эти законы работают в подавляющем большинстве цивилизованных стран. То, что тут есть логистический расход компенсируется отсутствием аренды торгового помещения, стоимость которого в некоторых случаях космическая.
в чем то вы все таки правы
Походу судья тоже нарывалась на платные возвраты
Нарывалась бы - впаяла бы штраф в десятикратном размере
И как успехи?
3 загадки вселенной, которые до сих пор остались без ответа:
1 какой возраст вселенной
2 существуют ли другая жизнь во вселенной
3 почему нельзя отменить заказ на вб
1 13,8 млрд лет
2 есть косвенные доказательства существования примитивных живых организмов на других планетах
3 мудаки
Справедливость восторжествовала!
Какая страна такая и справедливость, на пять тысяч рублей и две тысячи на хлеб
Не удивительно, везде и во всех сферах торжествует и до такой степени, что она уже начала трещать по швам.
Невозможность отменить заказ в первые 30 - 60 минут это свинство. Именно поэтому перестал пользоваться wb.
Ну и на карте привязанной к аккаунту маркетплейса должен быть всегда 0 р. И только в случае получения товара в пвз увеличивать лимит по карте до цены товара.
Я хоть на вб ничего и не беру после того, как они стали брать деньги за возврат битого, бракованного, да и просто не того товара. Но в этом случае мне не совсем понятно решение суда. Если мой ребёнок повредит по моему недосмотру чье-то имущество, мне придется платить, это один из рисков родительства, но почему за такой же косяк ребёнка истицы должны платить продавцы? Моё мнение, что бесплатные возвраты должны по умолчанию быть, и исключительно за счет вайлдбериз, они не обеднеют, заодно лучше будут следить за своей доставкой.
Защита прав потребителей. Истица просила отменить заказы — ей отказали. Получается, это навязанная услуга, а потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент, за вычетом фактически понесённых расходов. Только таковые расходы надо ещё доказать (ВБ ещё никогда это не сделал) и на момент отмены таковых попросту не было. Ну, если сами захотели сделать лишнюю работу, то пожалуйста, только деньги за это нельзя брать.
Если ребёнок повредит в магазине ещё не купленный товар - платить за это вам не придётся. Это один из рисков предпринимательства.
Я поражаюсь с людей, которые тут пишут, что клиент виноват, и что нужно следить за ребенком, аккаунтом ид итп.
Але, вы что боты вайлберрис чтоли?
Во всех нормальных магазинах законная возможность отказа от заказа реализована.
И только ВБ намеренно эту возможность не реализовал, чтобы были обороты и чтобы клиентов на бабки разводить.
Большинство просто судиться не хочет ради 100 рублей, которые идут в кассу Бакальчук.
Кстати, возможность отказаться от заказа все же есть, но операторы про нее не говорят. В их же правилах, на которые операторы любят ссылаться, есть пункт7.3.2 Отказаться от доставки товара вы сможете посредством направления заявления об отмене заказа на юридический адрес Агрегатора или официальный E-mail адрес, указанные в разделе «Контакты» официального сайта или при получении.
Все потому что ВБ сам понимает, что это развод, и если бы такого пункта не было - это явное нарушение закона. А так можно просто разводить лохов, рассказывая про техническую невозможность в надежде что лох ради 100 рублей кипиш не будет поднимать.
Не пойму ваще этих приколов с: "это ребенок заказал". А чьи это проблемы?! Ну не давай значит ему телефон\денег, если он такой тупой. К чему даже приучают? Что можно вот так вот выкинуть 1050505$, и тебе их в любой момент вернут, так что не бойся?
Придумал бизнес-схему. Покупаем лотерейных билетов на миллион. Ждем розыгрыша. Если ничего существенного не выпало, типа квартиры или аналога миллиона - пишем в поддержку, что билеты купил не ты, а твой пиздюк, так что верните мне деньги!!! Повторить со всеми компаниями!
Я всё, конечно, понимаю)) И как продавец, упаковщик и отправщик (не МП) - тоже понимаю))
Но блин! Даже в уголовке отсутствия умысла влияет, не полная дееспособность (возраст) влияет, а тут все прям как с цепи сорвались!
Ну блин!
Есть статья закона, что до момента вручения можно отказаться в любой момент и магазин обязан это принять.
А в Омериках там вообще жесть какая статья, что можно даже использованное вернуть, поэтому там люди просто покупают инструменты, делают у себя дома ремонт, и несут их обратно в магазин - говорят, не подошло, плохо работает, не пригодилось.
Она же не роллы заказала, что бы сразу готовить начали. Беспредел сам ВБ устроил с невозможностью отметить заказ.
свалила все на ребенка - молодец . а если кот купил тогда как ?
Какая разница, кто заказал? У покупателя просто должна быть возможность отмены, согласны? Хотя бы несколько часов.
а если ебарь?
Например в Финляндии хозяин кота заявил, что именно кот устроил потоп (открыв кран в ванной). Суд согласился с хозяином. https://vc.ru/legal/625060-finlyandiya-i-rossiya-raznyy-pravovoy-podhod-na-primere-kotov
А куда Роспотребнадзор смотрит? Что значит из-за отсутствия возможности? В законе четко прописана возможность отказа в любой момент до передачи заказа. Закрыть их на 90 дней надо, чтоб подумали о своих "возможностях".
А Роспотреб не смотрит на тех, у кого всё хорошо на верхах. Учите матчасть, кому принадлежит ВБ и кто аффилирован с этим лицом.
Это во что вб выродился, что нельзя отменить заказ? Если тебе он не сдался и ты не будешь его забирать, зачем мучать упаковщиков, доставщиков, ПВЗ и т.д., доставлять его до конца только чтобы потом все равно обратно везти? Интересно, какая логика в головах манагеров, которые придумали убрать отмену.
Деняк заработать. С клиента денежка и с продавца денежка за обратную логистику.
Хоть где то восторжествовала справедливость
Что же здесь справедливого?
У человека есть аккаунт, этот аккаунт совершил заказ, всё по правилам сервиса.
… ну и так далее.
Это - халатность человека, в данном случае - владельца аккаунта. А отвечать должны грузчики, логисты, упаковщики, менеджеры магазина продавца.
Кого будет винить, когда промокнет под дождём? - Производителей зонтов [что не оказались рядом]?
Логика примерно такая же.
"там ей отказали из-за отсутствия такой возможности."
когда сервис разрабатывает Васька на аутсорсе
Это не баг
До сих пор не понимаю, как вб в штрафах неутонул. По зопп, про платные возвраты ничего не сказано, а покупатель может в любое время до передачи товара отказаться от заказанного товара. Просто огромный болт кладут на целый закон🤦🏼♂️
Симоньян давеча объяснила, как это работает, если очень хочется.
Со мной выражают несогласие (в виде дизлайков, правда, а не дискуссии) люди, минусующие моё высказывание на тему халатности и ответственности владельца аккаунта. (- как же я не поддерживаю тех кто против тех, против кого мы против?)
Но вот, что меня интересует в этой связи:
Разговор здесь вовсе не о вб.
В руках ребёнка оказался телефон. И отв-ть родителя не принимается ими. Но если бы в руках ребёнка оказался револьвер - кто-нибудь оспаривал бы ненадлежащее хранение и отв-ть родителей?
Все рассуждения об ответственности клиента в данном случае неприемлемы.
Возможность отказа от заказа должна быть - тут не о чем спорить.
Если товар уже в ПВЗ, тогда клиент по закону должен компенсировать стоимость доставки - сам виноват что не отказался до его отправки со склада.
А если нажатие кнопки "заказать" необратимо - это явное свинство и развод на бабки со стороны магазина.
Когда у ребёнка в руках телефон, и он что-то сделал - давай смотреть что именно.
Если он позвонил 112 условно, там поняли, что это ребёнок, и по звуку вокруг, что ничего не происходит, но всё-же направили наряд/врачей/пожарных - за ложный вызов да, тут надо заплатить.
Если ребёнок ткнул куда-то в экран, и заказалась платная услуга, без подтверждений или ещё чего-бы то ни было, надо ли платить?
Вам не кажется, что немного разные моменты для ответственности?
Когда-то написал комментарий к похожей по смыслу статье, но там в Приемную пришли плакать о такой ситуации, большинство поддержало то, что корзиной надо пользоваться по назначению, а не для складирования.
Вообще непонятно когда прикроют этот произвол с платными отказами? Уже не раз региональные Роспотребнадзоры давали комментарии и ответы что это незаконно. Но дальше ничего не происходит. На меня как на продавца тоже приходила жалоба от клиента (через роспотребнадзор) за платный отказ, они чётко мне дали понять что я удерживаю 100₽ незаконно и обязан вернуть, но дело в том что их удерживаю не я, а маркетплейс.
вот тебе 2000р, за то что ты 2 месяца тратишь нервы и потратила неделю на суды.
Я могу ошибаться, но разве нельзя сейчас подать в суд онлайн через госуслуги, через Почту России через Онлайн-отправку документов, ГАС «Правосудие»? Возможно истец и ответчик даже не появлялись в суде? Яв этом не силен
Деньги-то они вернут, но недоброе точно замыслят. Покупательнице стоило бы обходить даже ПВЗ на всякий случай.
попадет у них в черный список 100 %
Никогда этим говном не пользовался
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Не уверен, что ребенок здесь вообще при делах, терпения у пятилетней не хватит 93 раза в кнопки тыкать, даже если товар один, а если разные вообще туши свет, кроме того, читать девочка еще толком скорей всего не умеет, а при разных товарах там часто выбор надо делать, который ребенку не под силу. Родителей я бы штрафанул в любом случае, пойти в суд у них мозгов хватило, а запаролить компьютер (ну или по крайней мере выйти из аккаунтов маркетплейсов, банков и.т.д. и телефон по которому можно войти держать при себе) при такой активной девочке нет.В следующий раз девочка им сотрет папину рабочую базу, цена которой далеко не 9300 рублей, тоже на ребенка кивать будут ?
На Дзени сотни статей, как мамаши жалуются на то, что случайно сами или дети заказали всю корзину т.к. используют её как Избранное. Это уже 'фишка' приложения, переходя в корзину все товары выделены для быстрого заказа. Но тут мне кажется вина невнимательных покупателей.
Это же сама истец и нажала. Набрала корзину и забыла, что там было много вещей. В один день хотела купить одну вещь, а купила 93.
Да, тут тоже будут виновны дети, провидение, плохие настройки магазина. UGC-сайт бизнесменов, у которых один телефон на семью и у ребенка нет других игровых девайсов.
за моральный ущерб в итоге 2к взыскали только
Обычная практика, моралка почти всегда намного меньше чем просишь,....
Потому моралка, обычно, изначально запрашивается просто космическая. Минимум вдвое уменьшит суд.
Площадка, конечно, могла бы быть более удобной для покупателей, но чем думают родители, у которых дети свободно заказывают всё, что хотят в Интернете? Да ещё и пятилетние... Родители вообще за детьми ещё смотрят?
Госсподя. Я вот паспорт сменил. Ребенку полсекунды хватило реализовать свою идею - проходя мимо стола, черкануть фломастером по раскрытому паспорту. Ему, конечно, потом объяснили...
Видимо, плохо за детьми слежу )
по итогу взыскали деньги за обратную доставку только ,а за сами товары вернули деньги ?не совсем для меня понятен этот момент
она их не стала забирать: в таком случае маркетплейс отменяет заказ как невостребованный и возвращает деньги
Она их вернула, но 93 на 100 списалось сверх.
Ахахахха
Ну штраф они им влепили огроменный
Победа года
Было так же, когда работал в этой помойке. Женщина складывала все в корзину, а не избранное, по итогу заказов приехало на 200 с чем-то тысяч (крупногабарит и тд), возврат вышел больше, чем на 20к, ибо за крупногабарит платят больше.
Она просто удалила карточку свою, все данные и её не беспокоили. Суть такова, я лучше куплю где-то в частном интернет магазине у ИПшника с гарантиями и платной доставкой, чем в помойке с товарами с садовода
вот это мать года!)интересно сколько лет этому ребенку?
Из текста: 5 лет
Все хорошо ,когда хорошо кончается
🤣
говорю же - дети конченые
Нет, ты
Задним числом думаю, пострадавшей нужно было для начала опротестовать списание через банк, со ссылкой на отказ WB отменять заказ (скриншоты переписки с техподдержкой, ссылка на пункт закона о праве на отказ), это проще чем судиться.
Ей богу как маленькая - блокируешь карточку, привязанную к ВБ и забиваешь болт. А потом заводишь новый аккаунт на ВБ. Надеюсь, она же не оплатила товары сразу при заказе?
Сколько же платят ВБ, чтоб все судебные заседания проходили так
Каким образом у ребенка есть доступ к родительским персональным данным? Никакой культуры, никакой личной зоны. Нищета постоянно даёт свои телефоны детям
А че вилдберис привилегированный какойто почему деньги без кода списываются? По-моему это нарушает законодательство..