Право
Евгения Евсеева

Суд обязал Wildberrries вернуть деньги покупательнице за 93 товара, которые случайно заказал ребёнок Статьи редакции

Она пыталась отменить заказы, но маркетплейс навстречу не пошёл и списал деньги за обратную доставку, рассказали в суде.

  • Мировой судья участка №81 в Санкт-Петербурге рассмотрел и частично удовлетворил требования по иску Екатерины Свинцовой к ООО «Вайлдберриз», сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
  • Как следует из сообщения, в декабре 2022 года пятилетняя дочь Свинцовой случайно заказала в приложении Wildberries 93 товара. Как только Свинцова это обнаружила, она попыталась отменить заказы, а также написала несколько обращений к маркетплейсу и просила отменить заказы в ПВЗ — там ей отказали из-за отсутствия такой возможности.
  • В итоге Свинцова не стала забирать заказы. Но по правилам маркетплейса, тот списывает по 100 рублей за обратную доставку товаров на склад: за 93 заказа он списал с карты 9300 рублей.
  • В суде Свинцова просила вернуть эти деньги и дополнительно взыскать 20 тысяч рублей морального ущерба. Суд удовлетворил требования частично: взыскал с компании 9300 рублей, а также 2000 рублей за компенсацию морального вреда и 5650 рублей штрафа.

#новость #wildberries

13 682 просмотров
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256 комментариев
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 Невероятный Блондин

Судя по размерам компенсаций за моральный вред в российских судах — россияне, самые морально устойчивые люди в мире.

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KK

Исполнительный лист она еще в течение года будет получать и то, если будет пинать судью. Так что, устойчивость еще несколько раз проявится.

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8 комментариев
GRANDZLO

Тут вообще не понятно, почему бизнес должен нести расходы. Это не я вчера Майбах заказал, а мой котик, или моя малышка.

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18 комментариев
Иван Серик

Доказывать его в нашей стране сложнее: связь дешёвая, врачи бесплатные, зарплаты низкие..

Если бы назначил компенсацию больше, Т@#₽&банк её бы стал оспаривать и вот уж неизвестно к чему бы такое привело!

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Zloy Marketolog

Просто россияне могут страдать как никто другой)

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Артур Бойков

суровые реалии жизни в России

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Илья Попов

🤣👍👏👏👏

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Joe Rogan

Ты морально упорчив

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Antonio Johnson

бог терпел и нам велел, как говориться

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Илья Попов

Недобрый дедушка.🙄

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2 комментария

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2 комментария
Александр Попов

мне даже страшно представить какое было наказание...

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Антон Ксендзов

"Как только Свинцова это обнаружила..." Если обнаружила сразу и товары ещё не уехали, то могли бы и отменить заказы бесплатно. Если через три дня - плати по 100 рублей. Люди работали, упаковывали, доставка везла, а ты ещё чего то требуешь. Нехуй детей оставлять без присмотра.

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Anton

Сейчас нет отмены заказов. Раньше давали на отмену 10 минут, но и их отняли.

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4 комментария
Вадим Моржик

интерфейс надо нормальный делать. 1 нажатие и 100 товаров в доставке, и не отменишь.

штраф за херовый ui

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Kiss MySnikers

Ну также можно говорить про бесплатный возврат в течении 14 дней: продавцы работали, помогали выбирать, кассиры пробивали, охрана охраняла и тп. А ты потом пришел и сказал: мне не нравица. Эти законы работают в подавляющем большинстве цивилизованных стран. То, что тут есть логистический расход компенсируется отсутствием аренды торгового помещения, стоимость которого в некоторых случаях космическая.

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Denis Avakumov

в чем то вы все таки правы

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10 комментариев
Андрей Вечерний

Походу судья тоже нарывалась на платные возвраты

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AlSh

Нарывалась бы - впаяла бы штраф в десятикратном размере

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1 комментарий
Леонид Цветков

И как успехи?

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Мистер Блондин

3 загадки вселенной, которые до сих пор остались без ответа:

1 какой возраст вселенной
2 существуют ли другая жизнь во вселенной
3 почему нельзя отменить заказ на вб

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Лесной холод

1 13,8 млрд лет
2 есть косвенные доказательства существования примитивных живых организмов на других планетах
3 мудаки

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8 комментариев
Иван Серик

Справедливость восторжествовала!

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Андрей Ионов

Какая страна такая и справедливость, на пять тысяч рублей и две тысячи на хлеб

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Илья Попов

Не удивительно, везде и во всех сферах торжествует и до такой степени, что она уже начала трещать по швам.

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3 комментария
Mihail Terentiev

Невозможность отменить заказ в первые 30 - 60 минут это свинство. Именно поэтому перестал пользоваться wb.
Ну и на карте привязанной к аккаунту маркетплейса должен быть всегда 0 р. И только в случае получения товара в пвз увеличивать лимит по карте до цены товара.

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Bravemoon

Я хоть на вб ничего и не беру после того, как они стали брать деньги за возврат битого, бракованного, да и просто не того товара. Но в этом случае мне не совсем понятно решение суда. Если мой ребёнок повредит по моему недосмотру чье-то имущество, мне придется платить, это один из рисков родительства, но почему за такой же косяк ребёнка истицы должны платить продавцы? Моё мнение, что бесплатные возвраты должны по умолчанию быть, и исключительно за счет вайлдбериз, они не обеднеют, заодно лучше будут следить за своей доставкой.

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Gre Li

Защита прав потребителей. Истица просила отменить заказы — ей отказали. Получается, это навязанная услуга, а потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент, за вычетом фактически понесённых расходов. Только таковые расходы надо ещё доказать (ВБ ещё никогда это не сделал) и на момент отмены таковых попросту не было. Ну, если сами захотели сделать лишнюю работу, то пожалуйста, только деньги за это нельзя брать.

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12 комментариев
Хозяин

Если ребёнок повредит в магазине ещё не купленный товар - платить за это вам не придётся. Это один из рисков предпринимательства.

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3 комментария
Ray Smith

Я поражаюсь с людей, которые тут пишут, что клиент виноват, и что нужно следить за ребенком, аккаунтом ид итп.
Але, вы что боты вайлберрис чтоли?
Во всех нормальных магазинах законная возможность отказа от заказа реализована.
И только ВБ намеренно эту возможность не реализовал, чтобы были обороты и чтобы клиентов на бабки разводить.
Большинство просто судиться не хочет ради 100 рублей, которые идут в кассу Бакальчук.

Кстати, возможность отказаться от заказа все же есть, но операторы про нее не говорят. В их же правилах, на которые операторы любят ссылаться, есть пункт

7.3.2 Отказаться от доставки товара вы сможете посредством направления заявления об отмене заказа на юридический адрес Агрегатора или официальный E-mail адрес, указанные в разделе «Контакты» официального сайта или при получении.

Все потому что ВБ сам понимает, что это развод, и если бы такого пункта не было - это явное нарушение закона. А так можно просто разводить лохов, рассказывая про техническую невозможность в надежде что лох ради 100 рублей кипиш не будет поднимать.

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Стерлядка Вяленая

Не пойму ваще этих приколов с: "это ребенок заказал". А чьи это проблемы?! Ну не давай значит ему телефон\денег, если он такой тупой. К чему даже приучают? Что можно вот так вот выкинуть 1050505$, и тебе их в любой момент вернут, так что не бойся?

Придумал бизнес-схему. Покупаем лотерейных билетов на миллион. Ждем розыгрыша. Если ничего существенного не выпало, типа квартиры или аналога миллиона - пишем в поддержку, что билеты купил не ты, а твой пиздюк, так что верните мне деньги!!! Повторить со всеми компаниями!

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S1m0ne

Я всё, конечно, понимаю)) И как продавец, упаковщик и отправщик (не МП) - тоже понимаю))
Но блин! Даже в уголовке отсутствия умысла влияет, не полная дееспособность (возраст) влияет, а тут все прям как с цепи сорвались!
Ну блин!

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44 комментария
Zloy Marketolog

Есть статья закона, что до момента вручения можно отказаться в любой момент и магазин обязан это принять.
А в Омериках там вообще жесть какая статья, что можно даже использованное вернуть, поэтому там люди просто покупают инструменты, делают у себя дома ремонт, и несут их обратно в магазин - говорят, не подошло, плохо работает, не пригодилось.

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17 комментариев
Александр Жариков

Она же не роллы заказала, что бы сразу готовить начали. Беспредел сам ВБ устроил с невозможностью отметить заказ.

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Mary Murray

свалила все на ребенка - молодец . а если кот купил тогда как ?

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Iwolga

Какая разница, кто заказал? У покупателя просто должна быть возможность отмены, согласны? Хотя бы несколько часов.

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Хозяин

а если ебарь?

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1 комментарий
Александр Малютин

Например в Финляндии хозяин кота заявил, что именно кот устроил потоп (открыв кран в ванной). Суд согласился с хозяином. https://vc.ru/legal/625060-finlyandiya-i-rossiya-raznyy-pravovoy-podhod-na-primere-kotov

Финляндия и Россия. Разный правовой подход на…
Всем привет! Меня зовут Александр, а это мой первый пост на VC.
vc.ru
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2 комментария
Zloy Marketolog
там ей отказали из-за отсутствия такой возможности

А куда Роспотребнадзор смотрит? Что значит из-за отсутствия возможности? В законе четко прописана возможность отказа в любой момент до передачи заказа. Закрыть их на 90 дней надо, чтоб подумали о своих "возможностях".

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Alexey Arhipov

А Роспотреб не смотрит на тех, у кого всё хорошо на верхах. Учите матчасть, кому принадлежит ВБ и кто аффилирован с этим лицом.

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Let that sink in
она попыталась отменить заказы, а также написала несколько обращений к маркетплейсу и просила отменить заказы в ПВЗ — там ей отказали из-за отсутствия такой возможности.

Это во что вб выродился, что нельзя отменить заказ? Если тебе он не сдался и ты не будешь его забирать, зачем мучать упаковщиков, доставщиков, ПВЗ и т.д., доставлять его до конца только чтобы потом все равно обратно везти? Интересно, какая логика в головах манагеров, которые придумали убрать отмену.

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Anton

Деняк заработать. С клиента денежка и с продавца денежка за обратную логистику.

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Zinaida Sukhanova

Хоть где то восторжествовала справедливость

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Александр Иванов

Что же здесь справедливого?
У человека есть аккаунт, этот аккаунт совершил заказ, всё по правилам сервиса.
… ну и так далее.

Это - халатность человека, в данном случае - владельца аккаунта. А отвечать должны грузчики, логисты, упаковщики, менеджеры магазина продавца.

Кого будет винить, когда промокнет под дождём? - Производителей зонтов [что не оказались рядом]?
Логика примерно такая же.

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19 комментариев
Телячья ярость

"там ей отказали из-за отсутствия такой возможности."
когда сервис разрабатывает Васька на аутсорсе

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Батищев Александр

Это не баг

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1 комментарий
Булка хлеба

До сих пор не понимаю, как вб в штрафах неутонул. По зопп, про платные возвраты ничего не сказано, а покупатель может в любое время до передачи товара отказаться от заказанного товара. Просто огромный болт кладут на целый закон🤦🏼‍♂️

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Иван Петров

Симоньян давеча объяснила, как это работает, если очень хочется.

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Александр Иванов

Со мной выражают несогласие (в виде дизлайков, правда, а не дискуссии) люди, минусующие моё высказывание на тему халатности и ответственности владельца аккаунта. (- как же я не поддерживаю тех кто против тех, против кого мы против?)

Но вот, что меня интересует в этой связи:
Разговор здесь вовсе не о вб.
В руках ребёнка оказался телефон. И отв-ть родителя не принимается ими. Но если бы в руках ребёнка оказался револьвер - кто-нибудь оспаривал бы ненадлежащее хранение и отв-ть родителей?

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Ray Smith

Все рассуждения об ответственности клиента в данном случае неприемлемы.
Возможность отказа от заказа должна быть - тут не о чем спорить.
Если товар уже в ПВЗ, тогда клиент по закону должен компенсировать стоимость доставки - сам виноват что не отказался до его отправки со склада.
А если нажатие кнопки "заказать" необратимо - это явное свинство и развод на бабки со стороны магазина.

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2 комментария
Alexey Arhipov

Когда у ребёнка в руках телефон, и он что-то сделал - давай смотреть что именно.
Если он позвонил 112 условно, там поняли, что это ребёнок, и по звуку вокруг, что ничего не происходит, но всё-же направили наряд/врачей/пожарных - за ложный вызов да, тут надо заплатить.
Если ребёнок ткнул куда-то в экран, и заказалась платная услуга, без подтверждений или ещё чего-бы то ни было, надо ли платить?
Вам не кажется, что немного разные моменты для ответственности?

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1 комментарий
Роллон Пешеход

Когда-то написал комментарий к похожей по смыслу статье, но там в Приемную пришли плакать о такой ситуации, большинство поддержало то, что корзиной надо пользоваться по назначению, а не для складирования.

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Anton

Вообще непонятно когда прикроют этот произвол с платными отказами? Уже не раз региональные Роспотребнадзоры давали комментарии и ответы что это незаконно. Но дальше ничего не происходит. На меня как на продавца тоже приходила жалоба от клиента (через роспотребнадзор) за платный отказ, они чётко мне дали понять что я удерживаю 100₽ незаконно и обязан вернуть, но дело в том что их удерживаю не я, а маркетплейс.

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Константин

вот тебе 2000р, за то что ты 2 месяца тратишь нервы и потратила неделю на суды.

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Anton

Я могу ошибаться, но разве нельзя сейчас подать в суд онлайн через госуслуги, через Почту России через Онлайн-отправку документов, ГАС «Правосудие»? Возможно истец и ответчик даже не появлялись в суде? Яв этом не силен

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Вадим Д.

Деньги-то они вернут, но недоброе точно замыслят. Покупательнице стоило бы обходить даже ПВЗ на всякий случай.

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Павел Селидов

попадет у них в черный список 100 %

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3 комментария
ben gunn

Никогда этим говном не пользовался

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Дмитрий

Не уверен, что ребенок здесь вообще при делах, терпения у пятилетней не хватит 93 раза в кнопки тыкать, даже если товар один, а если разные вообще туши свет, кроме того, читать девочка еще толком скорей всего не умеет, а при разных товарах там часто выбор надо делать, который ребенку не под силу. Родителей я бы штрафанул в любом случае, пойти в суд у них мозгов хватило, а запаролить компьютер (ну или по крайней мере выйти из аккаунтов маркетплейсов, банков и.т.д. и телефон по которому можно войти держать при себе) при такой активной девочке нет.В следующий раз девочка им сотрет папину рабочую базу, цена которой далеко не 9300 рублей, тоже на ребенка кивать будут ?

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Anton

На Дзени сотни статей, как мамаши жалуются на то, что случайно сами или дети заказали всю корзину т.к. используют её как Избранное. Это уже 'фишка' приложения, переходя в корзину все товары выделены для быстрого заказа. Но тут мне кажется вина невнимательных покупателей.

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dru dru

Это же сама истец и нажала. Набрала корзину и забыла, что там было много вещей. В один день хотела купить одну вещь, а купила 93.

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Роллон Пешеход

Да, тут тоже будут виновны дети, провидение, плохие настройки магазина. UGC-сайт бизнесменов, у которых один телефон на семью и у ребенка нет других игровых девайсов.

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Timur Aristov

за моральный ущерб в итоге 2к взыскали только

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Sasha Step

Обычная практика, моралка почти всегда намного меньше чем просишь,....

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1 комментарий
Alon Raven

Потому моралка, обычно, изначально запрашивается просто космическая. Минимум вдвое уменьшит суд.

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Melissa Mata

Площадка, конечно, могла бы быть более удобной для покупателей, но чем думают родители, у которых дети свободно заказывают всё, что хотят в Интернете? Да ещё и пятилетние... Родители вообще за детьми ещё смотрят?

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Александр А.

Госсподя. Я вот паспорт сменил. Ребенку полсекунды хватило реализовать свою идею - проходя мимо стола, черкануть фломастером по раскрытому паспорту. Ему, конечно, потом объяснили...

Видимо, плохо за детьми слежу )

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3 комментария
Николай Заболоцкий

по итогу взыскали деньги за обратную доставку только ,а за сами товары вернули деньги ?не совсем для меня понятен этот момент

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Евгения Евсеева
Автор

она их не стала забирать: в таком случае маркетплейс отменяет заказ как невостребованный и возвращает деньги

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S1m0ne

Она их вернула, но 93 на 100 списалось сверх.

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Александр Иванов

Ахахахха

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Александр Иванов
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7 комментариев
Борис Фёдоров

Ну штраф они им влепили огроменный

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dru dru

Победа года

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Антон Рыбчинский

Было так же, когда работал в этой помойке. Женщина складывала все в корзину, а не избранное, по итогу заказов приехало на 200 с чем-то тысяч (крупногабарит и тд), возврат вышел больше, чем на 20к, ибо за крупногабарит платят больше.

Она просто удалила карточку свою, все данные и её не беспокоили. Суть такова, я лучше куплю где-то в частном интернет магазине у ИПшника с гарантиями и платной доставкой, чем в помойке с товарами с садовода

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Петр Сорокин

вот это мать года!)интересно сколько лет этому ребенку?

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Anton

Из текста: 5 лет

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Иван Митин

Все хорошо ,когда хорошо кончается

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Алексей Луговской

🤣

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Ярослава Науменко

говорю же - дети конченые

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Sam Esq

Нет, ты

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Александр А.

Задним числом думаю, пострадавшей нужно было для начала опротестовать списание через банк, со ссылкой на отказ WB отменять заказ (скриншоты переписки с техподдержкой, ссылка на пункт закона о праве на отказ), это проще чем судиться.

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Владимир Бугорков

Ей богу как маленькая - блокируешь карточку, привязанную к ВБ и забиваешь болт. А потом заводишь новый аккаунт на ВБ. Надеюсь, она же не оплатила товары сразу при заказе?

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Red Hot Wine

Сколько же платят ВБ, чтоб все судебные заседания проходили так

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НаряднаяШайга

Каким образом у ребенка есть доступ к родительским персональным данным? Никакой культуры, никакой личной зоны. Нищета постоянно даёт свои телефоны детям

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Jian-Yang

А че вилдберис привилегированный какойто почему деньги без кода списываются? По-моему это нарушает законодательство..

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256 комментариев
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