Право
Евгения Евсеева

СК возбудил уголовное дело против «дочки» «Ростеха» по подозрению в мошенничестве на 300 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции

С заявлением обратился Минпромторг, который заподозрил компанию в обмане при разработке антенных комплексов.

  • Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК — мошенничество в крупном размере, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной стали переданные Минпромторгом материалы.

  • 22 июня «Ъ» сообщал, что ведомство заподозрило в мошенничестве «дочку» «Ростеха» — концерн «Автоматика». Тот в 2021 году заключил с Минпромторгом соглашение, по которому должен был разработать аппаратное и программное обеспечение для антенных комплексов, которые позволят пассажирам поездов, самолётов и кораблей пользоваться высокоскоростным интернетом. На это компании выделили 400 млн рублей, но получить она успела только 300 млн рублей.
  • В мае 2023 года ведомство выяснило, что «Автоматика» закупала ПО в Китае, доступа к исходному коду у концерна нет, а компоненты разработок — импортные. Тогда Минпромторг обратился в СК с материалами о возможном мошенничестве.
  • Как утверждают источники издания, после этого следствие провело обыск в московском офисе «Автоматики». СК интересовали документы, связанные с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Именно на них выделялись субсидии.
  • Пока уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц — в нём нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, ни задержанных, пишет «Ъ». По словам источников, СК планирует в рамках расследования допросить руководителей «Автоматики» и «провести ряд экспертиз».
  • В Минпромторге, «Ростехе» и СК не стали комментировать изданию факт возбуждения уголовного дела в связи с якобы необоснованным получением «Автоматикой» субсидий.

#новость #ростех #минпромторг

1865 просмотров
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31 комментарий
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 Вадим Д.

Ого, довели до уголовки. Честь и хвала.

Вот бы ещё посадили кого. Хотя, тоже, видимо, показательный урок будет.

Ну и конечно: это же надо! Выдавать чужое купленное за своё разработанное! Экие тунеядцы! Слыханное ли дело?! (-:

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S.Capusta

Уголовные дела, они ведь разные. Дело делу рознь..))

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Вадим Д.

Это да. А ещё вот уж чудеса бывают - из обвиняемого можно в свидетеля превратиться! Ну не прелесть ли?

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S.Capusta

* или в пострадавшего

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Andrey Grishin

Без перспектив не стали бы открывать на таком уровне

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Вадим Д.

Да ладно. Сердюкова забыли и фарс с Васильевой?

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Zloy Marketolog

Не поделились с кем надо)

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Dima Alexeev

Явно поделились, они же получили деньги. Не помогло.

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Zoringer

- У нас в горах есть традиция - воровать невест
- А у нас, воровать - вообще традиция

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Куртуазный маньерист

С учётом откатов и уровня з/п в дочках Ростеха получается смешная сумма.

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Алексей С

Думаю скоро Ростеху не сладко придётся.

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Алеоп

У Ростеха 800 компаний. Думаете уже скоро?

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Алексей С

На днях :-)

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Сергей Д.

Да это как с Крымом (скоро все никак никак не наступит) им главное верить и себя обманывать :)

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Слегка Придурковатый
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Иван Саблин

Ростех ничего разработать не может. Теже беспилотники все создали частные компании

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Наталья Антошина

Скоро вообще не останется никого, кто бы мог найти мошенников - все знающие поуезжают, и незнайки будут принимать работы у незнаек и проверять их, оно и сейчас так уже почти на 100%

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Алекс Д.
22 июня «Ъ» сообщал, что ведомство заподозрило в мошенничестве «дочку» «Ростеха» — концерн «Автоматика». Тот в 2021 году заключил с Минпромторгом соглашение, по которому должен был разработать аппаратное и программное обеспечение для антенных комплексов, которые позволят пассажирам поездов, самолётов и кораблей пользоваться высокоскоростным интернетом. На это компании выделили 400 млн рублей, но получить она успела только 300 млн рублей.

Случайно (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» из вчерашних новостей, с их "импортозамещённой" 5G антенной, не входит ли в конценр "Автоматика"?

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Mary Murray

где деньги

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Eddie II

Уголовное дело против наших традиционных ценностей. В СК пятая колонна пробралась?

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Vlad

А как по другому сделать?

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Alex Sander

Ну да. А миллиарды, потраченные из казны на вагнеров это так, херня

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Dima Alexeev

Обычно же бесплатно воюют, а тут платить надумали

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Andrew Simon

Кто, бесплатно воюет? Регулярная армия?

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Dima Alexeev

Все бесплатно воюют. Зачем платить?

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RobinzonCruzo

Никто бесплатно не воюет. Всех завлекают боевыми от 200-300к. Совесть продают, на бесплатно даже тупые идиоты из деревень не ведутся.

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Dima Alexeev

Правильно

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Иван Иванов

Говорят, товарищ Жюков не только был великим полководцем, но еще и поставлял по госконтрактам питание в школы, в свободное от спасения Родины время, конечно

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Dima Alexeev

Не в школы, а в МО. Наверняка, помимо него, есть главные бенефициары этого.

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Фоксик

Даже интересно. Автоматика не поделилась с кем-то что ли?
Это ж проблема везде.
Пару лет за это целого генерала задержали.

Основу же обвинения в законченном деле, из которого для продолжения расследования выделили эпизод с хищением 6,7 млрд руб. при закупке для ВС радиостанций «Азарт», составили махинации с АО «Воентелеком».

Здесь речь идет о приобретении маршрутизаторов и другого спецоборудования у российских производителей почти на 1,6 млрд руб. Однако изделия, как полагают в СКР, в нарушение контрактов производились в Китае, а в России их только собирали. К тому же, по мнению следствия, стоимость части из них была завышена по сравнению со среднерыночной ценой.

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Dima Alexeev

Как можно быть таким наивным?
Компания получила 300 млн рублей. Уже этот факт значит, что она откатила процентов 20 тем, кто дал.
А вот почему те, кому дала Автоматика, не договорились с тему, кто пришёл расследовать, это уже другой вопрос.

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31 комментарий
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