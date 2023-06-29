СК возбудил уголовное дело против «дочки» «Ростеха» по подозрению в мошенничестве на 300 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции
С заявлением обратился Минпромторг, который заподозрил компанию в обмане при разработке антенных комплексов.
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК — мошенничество в крупном размере, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной стали переданные Минпромторгом материалы.
- 22 июня «Ъ» сообщал, что ведомство заподозрило в мошенничестве «дочку» «Ростеха» — концерн «Автоматика». Тот в 2021 году заключил с Минпромторгом соглашение, по которому должен был разработать аппаратное и программное обеспечение для антенных комплексов, которые позволят пассажирам поездов, самолётов и кораблей пользоваться высокоскоростным интернетом. На это компании выделили 400 млн рублей, но получить она успела только 300 млн рублей.
- В мае 2023 года ведомство выяснило, что «Автоматика» закупала ПО в Китае, доступа к исходному коду у концерна нет, а компоненты разработок — импортные. Тогда Минпромторг обратился в СК с материалами о возможном мошенничестве.
- Как утверждают источники издания, после этого следствие провело обыск в московском офисе «Автоматики». СК интересовали документы, связанные с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Именно на них выделялись субсидии.
- Пока уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц — в нём нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, ни задержанных, пишет «Ъ». По словам источников, СК планирует в рамках расследования допросить руководителей «Автоматики» и «провести ряд экспертиз».
- В Минпромторге, «Ростехе» и СК не стали комментировать изданию факт возбуждения уголовного дела в связи с якобы необоснованным получением «Автоматикой» субсидий.
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Ого, довели до уголовки. Честь и хвала.
Вот бы ещё посадили кого. Хотя, тоже, видимо, показательный урок будет.
Ну и конечно: это же надо! Выдавать чужое купленное за своё разработанное! Экие тунеядцы! Слыханное ли дело?! (-:
Уголовные дела, они ведь разные. Дело делу рознь..))
Это да. А ещё вот уж чудеса бывают - из обвиняемого можно в свидетеля превратиться! Ну не прелесть ли?
* или в пострадавшего
Без перспектив не стали бы открывать на таком уровне
Да ладно. Сердюкова забыли и фарс с Васильевой?
Не поделились с кем надо)
Явно поделились, они же получили деньги. Не помогло.
- У нас в горах есть традиция - воровать невест
- А у нас, воровать - вообще традиция
С учётом откатов и уровня з/п в дочках Ростеха получается смешная сумма.
Думаю скоро Ростеху не сладко придётся.
У Ростеха 800 компаний. Думаете уже скоро?
На днях :-)
Да это как с Крымом (скоро все никак никак не наступит) им главное верить и себя обманывать :)
Ростех ничего разработать не может. Теже беспилотники все создали частные компании
Скоро вообще не останется никого, кто бы мог найти мошенников - все знающие поуезжают, и незнайки будут принимать работы у незнаек и проверять их, оно и сейчас так уже почти на 100%
Случайно (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» из вчерашних новостей, с их "импортозамещённой" 5G антенной, не входит ли в конценр "Автоматика"?
где деньги
Уголовное дело против наших традиционных ценностей. В СК пятая колонна пробралась?
А как по другому сделать?
Ну да. А миллиарды, потраченные из казны на вагнеров это так, херня
Обычно же бесплатно воюют, а тут платить надумали
Кто, бесплатно воюет? Регулярная армия?
Все бесплатно воюют. Зачем платить?
Никто бесплатно не воюет. Всех завлекают боевыми от 200-300к. Совесть продают, на бесплатно даже тупые идиоты из деревень не ведутся.
Правильно
Говорят, товарищ Жюков не только был великим полководцем, но еще и поставлял по госконтрактам питание в школы, в свободное от спасения Родины время, конечно
Не в школы, а в МО. Наверняка, помимо него, есть главные бенефициары этого.
Даже интересно. Автоматика не поделилась с кем-то что ли?
Это ж проблема везде.
Пару лет за это целого генерала задержали.
Основу же обвинения в законченном деле, из которого для продолжения расследования выделили эпизод с хищением 6,7 млрд руб. при закупке для ВС радиостанций «Азарт», составили махинации с АО «Воентелеком».
Здесь речь идет о приобретении маршрутизаторов и другого спецоборудования у российских производителей почти на 1,6 млрд руб. Однако изделия, как полагают в СКР, в нарушение контрактов производились в Китае, а в России их только собирали. К тому же, по мнению следствия, стоимость части из них была завышена по сравнению со среднерыночной ценой.
Как можно быть таким наивным?
Компания получила 300 млн рублей. Уже этот факт значит, что она откатила процентов 20 тем, кто дал.
А вот почему те, кому дала Автоматика, не договорились с тему, кто пришёл расследовать, это уже другой вопрос.