Право
Евгения Евсеева

Суд заочно приговорил медиаменеджера и бывшего главу «Яндекс Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии Статьи редакции

Уголовное дело против него возбудили в апреле 2022 года.

  • Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщает «Медиазона» из зала суда.
  • Обвинение просило приговорить Красильщика к девяти годам лишения свободы.
  • Уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) против него возбудили в апреле 2022 года. Поводом стали публикации Красильщика в соцсетях «об использовании российских военных для убийства мирного населения Украины».
  • В июле МВД объявило медиаменеджера в розыск, а приставы наложили арест на его российские счета. В марте 2023 года следствие предъявило ему обвинения в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ», Красильщика заочно арестовали.
  • Илья Красильщик — сооснователь «Медузы» (объявлена нежелательной организацией в России) и бывший глава сервиса «Яндекс Лавка» (ушёл с поста в ноябре 2021-го, официально покинул компанию в апреле 2022-го).
  • После 24 февраля 2022 года он осудил «спецоперацию», уехал из России и запустил издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают. В октябре 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Службы поддержки».

#новость #ильякрасильщик

13 780 просмотров
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186 комментариев
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 Piu-piu

Илья молодец, всячески поддерживаю

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Mr Black

Не ну Илья реально нормальный продакт считай.

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1 комментарий
Nickname

а в чем именно молодец и за что поддерживаете? мне правда интересно

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5 комментариев
Алекс

Знаете его лично?

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2 комментария
Аккаунт отморожен

Я бы поддержал, не ёрзай он туда-сюда Москва-Рига-Москва, Медуза-Лавка.
Теперь вот снова издателем стал, хоть и говорил что надоело это всё, когда к Воложу в кабинет удалось попасть ))

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1 комментарий
Татьяна Г.

"Свобода слова" в действии. Админы трут все комменты, в которых Красильщик НЕ молодец, а подлец.

Свободу слова - Красильщику, а всех остальных заткнуть.
Очередной Медузятник. Админам VC.ру - привет!

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okman

Как поддерживаешь?

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Riddick

Что тут скажешь ещё, очередной самый опасный элемент объявлен в розыск (достойный срока - больше чем за убийство), но мы конечно дальше уголовников будем использовать в спец волшебной операции...ГОЙДА товарищи!

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Гер Шмитт

В то время как эти уголовники еще недавно взяли Воронеж

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19 комментариев
dx

Уже достаточно давно уголовников не берут на СВО, так и ЧВК переехала в Беларусь

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5 комментариев
Alexander Golubev

Ну вот, послужит Родине и выйдет на свободу с чистой совестью.

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Pavel Cree

Заочно и срок отбудет.

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ыыб

😂

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Валерий Краснов

онлайн теперь не только работа ,но и сроки мотать можно

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Mr Black

Клевый чел,знаю лично,Лавку он качнул в свое время норм так,срулил из за своей позиции по понятному вопросу.

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nobodyreally

Дальше бы качал, не нужно было фейки гнать под соусом какого-то авторитета

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12 комментариев
Свежевыжатый Душ Нила

Лавка отстой.

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10 комментариев
Георгий Карасёв

А лично где познакомились?

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4 комментария
Ник К.

Подогнал вооруженных пацанов к Москвабаду - аж сам прэзидент дает тебе свое "Бля буду" на закрытие дела
Чет написал про политику - ну все, родной, шконка и петушиный угол

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mgmt SASH

Все мы заочно сидим в тюрьме

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Sergio Molotkoni

Ой блять, всем вам кто-то виноват… давай уже раскрути свой блог, а не пизди мимо кассы

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1 комментарий
S.Capusta

Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы, тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?..
Надо решать эту загадку каждый день, каждый час..
© Григорий Померанц, 1966 год

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Юрий Б.

Одним из возможных решений данной задачи может быть следующий план:

1. Сначала нужно подумать о том, как усмирить стадо обезьян, чтобы оно не нападало на группу людей. Можно попробовать найти какие-то предметы в клетке, которые можно использовать для отвлечения обезьян, например, пищу или игрушки.

2. Пока обезьяны будут заняты этими предметами, группа людей может начать медленно и осторожно двигаться в сторону ключей. Важно не вызывать подозрений у обезьян и не пытаться атаковать их.

3. Если обезьяны начинают проявлять агрессию или обращают внимание на группу людей, нужно остановиться и показать им, что они не представляют угрозы. Необходимо сохранять спокойствие и не двигаться резко.

4. Когда группа людей приближается к ключам, нужно использовать быстрые и ловкие движения, чтобы схватить ключи. Важно делать это таким образом, чтобы не задеть ни одну из обезьян и не стать одной из них.

5. Как только ключи будут захвачены, группа людей должна быстро вернуться к двери клетки и освободить себя, отпирая ее с помощью ключей.

Важно помнить, что это только одно из возможных решений задачи, и в реальной ситуации может потребоваться анализировать и приспосабливаться к конкретным условиям и поведению обезьян.

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5 комментариев
Kiss MySnikers

Походу Григорий с обезьянами мало тусил. Они за нехуй бы клетку открыли. Вот собаки какие нибудь да, не откроют. Там надо на клетку смотреть. Прутья ломать, подкоп делать и тп

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Иван Грозный

Люди живут дольше обезьян.
Ждать и жрать обезьян, не трогая ключи.
чо тут думать 57 лет?

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1 комментарий
Иван Помидоров

Обучить постепенно самую понятливую обезъяну, у которой есть зачатки интеллекта и не очень высокий уровень агрессии, научить открывать ее дверь)

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Alexander Golubev

Начать против них СВО.

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Мурад Муртазалиев

Пост в интернете - срок
Захватил Ростов - уголовное дело закрыто

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4 комментария
Kiss MySnikers

Ну за коммент изи срок в поять, коли боевых подразделений нет)

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Мимо проходивший

Модератор зачем удаляешь адекватные комменты? Вы тут с ума посходили.

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Kiss1nger

Чтобы народ правду не читал.

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3 комментария
Гер Шмитт

Чтобы не отправиться в СИЗО к другим обвиняемым по делам о дискредитации чего-то там.

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2 комментария
Garmonbon

Чтобы их заочно не приговорили

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Иван Грозный

да сделай свой сайт и резвись на нём.
нет больше анонимности в сети, мимо проходи

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Мимо проходивший

Нахуй комменты трете, они же законные и не под одну статью не попадают

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Sasha Step

Может они просто считают мысли автора коментов настолько ценными для сообщества, что автору лучше оставить их при себе?

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4 комментария
ingeniare

Это он с армией на Москву в субботу шел?

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Аккаунт отморожен

с армией на москву ходить можно, дискредитировать армию нельзя

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Трут комменты так, что не успеваешь читать %)

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Тесла-канадец

Вдруг кто-то правду прочитает.

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MEGAtraXXXer666

Заочно приговорил — заочно отсидит

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Sasha Step

Навальный тоже так говорил....

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3 комментария
Nikolai O

трут безбожно комменты....

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Артем Якимов

В Белоруссию не всех отправляют?

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Oleg Samoil

Минимум 5 сбитых вертолетов нужно насобирать. Тогда можно и в Беларусь

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2 комментария
Сергей Я

Не все достойны.

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Вадим Д.

Сурово, однако. Хреново, что эти "дискредитации" только множатся.

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Сергей Я

Дак не множьте, все в ваших руках.

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3 комментария
Sergei Timofeyev

Там амнистию по ним готовят, приуроченную к 100-летию СССР

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Посторонним В

с первым комментарием!

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Riddick
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S D

@Патруль

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Denis Shaykin (Denchis)

Чет они затянули с вынесением приговора. Обычно сейчас день в день клепают 🙈👌😎

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Куртуазный маньерист

Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
– Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
– Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...

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Свежевыжатый Душ Нила

Давно пора было. Мерзкий тип и базарил много не того.

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Airtemium

я точку на фото, с экрана 5 минут оттирал -(

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Aleksei2000

У меня тоже не оттирается.

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Никита Трифонов

Ну, если заочно, то пусть хоть расстреливают)

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Даниил Слесарчук

пфф, ну утром приговорили, а если что произойдет, то вечером уже отменят и даже путин по ящику выступит и назовет краисльщика героем
лично я так воспринимаю все эти новости

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Kiss MySnikers

У него ж боевых подразделений нет. Переиначивая Полонского: у кого нет штурмовой дивизии — идите нахуй

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Телячья ярость

Вот никак не пойму, Яндекс вроде "стратегический" ресурс России, но баблос выводит, госдотации пилит неэффективно. да еще говно в менеджменте

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Господин с Камчатки

Красильщик тот еще ебл*н, помню его истерики в лавке, рогоносец чистых прудов намбе1. После его рассказов о Буче без подтверждениях фактов какими либо видео-аудио записями, я потерял всякое уважение к этому человеку

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Тесла-канадец

Ну ну. Есть не только видеозаписи но и свидельские показания и заключения судмедэкспертов. Голословное отрицание этих событий в суде не прокатит.

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2 комментария
Serge Demichev

Вся суть развития ИТ в России.

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Пук Среньк

доооо, без Красильщика всё айти загнется

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2 комментария
Artem

В России есть 2 забавы:
- говорить про дураков и дороги
- переживать за любого челика, а не свою жизнь

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Случайные фотографии

Хоть что-то хорошее про яндекс

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dixi

а повел айтишников на Москву,уже бы в ПВТ обустраивался

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Илья Фридман

Даже от минского ПВТ почти ничего не осталось, все разъехались

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Alexander Golubev

И чтобы эти пять человек по пути из Тбилиси натворили бы?

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Kiss MySnikers

Так Пригожин в Питере все это время тусил

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Crystal с

а что такое медиаменеджер и сколько он получает и за что

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Кирилл Таран

Медиа-менеджер занимается развитием СМИ, разработкой стратегии, привлечением инвестиций.

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18 комментариев
Alexander Golubev

Пилит гранты и донаты

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Владимир Иващенко
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Татьяна Г.

а в какой момент фейки Красильщика стали правдой? его утверждения о Буче до сих пор ничем и никем не подтверждены.

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2 комментария

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Ринат Сибгатуллин

Настоящий продажник 👨‍💼

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schengen.reisen versicherung

Ништяк, будет гейропу качать туда сюда

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Aleksei2000

Мы живем в матрице. ИИ переписал сюжет всем известного фильма: Бывшая элита коммандос – под видом сопровождения рок-группы, которая должна выступить перед военными моряками, пробираются на корабль с ядерным оружием. Расправившись с основной частью команды, они пытаются шантажировать правительство США.
Все для захватчиков судна складывалось благополучно до тех пор, пока они не решили изолировать повара – бывшего морского пехотинца. Кок не мог стерпеть такого издевательства: он практически в одиночку хоронит планы подонков один за другим.
Интересно с Красильщиком какой сюжет взять ИИ на переработку?

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Монохромный Ретропанк

В итоге, кок стерпел все издевательства и пошел на корм акулам. Конец

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Монохромный Ретропанк

Ну вот, нормальный чел. Свалил и продолжает. Не то что эти доморощенные великомученики, добровольно отправившиеся в лагеря в надежде на канонизацию своей сектой оппозиционеров, видимо.

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Алексей Колобков

8 лет за фейки, какой ужас

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Li AV

Есть люди, которые действительно восхищают.
А их даже заочно «осуждают»…

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Даниил Романов

Предприниматели, в частности Virgin Galactic полеты в космос совершают. А у нас светлые умы - за решетку. Потом не удивляйтесь, что от страны одна труха только осталась.

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Алекс Никифоров

Нужно быть крайне альтернативно одаренным "светлым умом", чтобы не осознавать последствий своих публичных заявлений.
Настоящий светлый ум бы развивал бизнесы, улучшая качество жизни потребителей и сотрудников, и потихоньку шел бы в политику, безо всяких бурь в стакане и сотрясаний воздуха в видосиках.

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Герман Боднар

страшно жить в наше время ,свободы слова нет

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Other

Ну это очень грустно

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Ann B.

То есть через 8 лет он уже будет заочно освобождён?

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Rokia Acirbal
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Эдуард Тотоев

Что то не то с этой компанией

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Алексей Акимов

Походу в Лахте реорганизация закончилась, все на вахту))

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186 комментариев
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