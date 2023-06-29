Суд заочно приговорил медиаменеджера и бывшего главу «Яндекс Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии Статьи редакции
Уголовное дело против него возбудили в апреле 2022 года.
- Уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) против него возбудили в апреле 2022 года. Поводом стали публикации Красильщика в соцсетях «об использовании российских военных для убийства мирного населения Украины».
- В июле МВД объявило медиаменеджера в розыск, а приставы наложили арест на его российские счета. В марте 2023 года следствие предъявило ему обвинения в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ», Красильщика заочно арестовали.
- Илья Красильщик — сооснователь «Медузы» (объявлена нежелательной организацией в России) и бывший глава сервиса «Яндекс Лавка» (ушёл с поста в ноябре 2021-го, официально покинул компанию в апреле 2022-го).
- После 24 февраля 2022 года он осудил «спецоперацию», уехал из России и запустил издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают. В октябре 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Службы поддержки».
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Илья молодец, всячески поддерживаю
Не ну Илья реально нормальный продакт считай.
а в чем именно молодец и за что поддерживаете? мне правда интересно
Знаете его лично?
Я бы поддержал, не ёрзай он туда-сюда Москва-Рига-Москва, Медуза-Лавка.
Теперь вот снова издателем стал, хоть и говорил что надоело это всё, когда к Воложу в кабинет удалось попасть ))
"Свобода слова" в действии. Админы трут все комменты, в которых Красильщик НЕ молодец, а подлец.
Свободу слова - Красильщику, а всех остальных заткнуть.
Очередной Медузятник. Админам VC.ру - привет!
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Как поддерживаешь?
Что тут скажешь ещё, очередной самый опасный элемент объявлен в розыск (достойный срока - больше чем за убийство), но мы конечно дальше уголовников будем использовать в спец волшебной операции...ГОЙДА товарищи!
В то время как эти уголовники еще недавно взяли Воронеж
Уже достаточно давно уголовников не берут на СВО, так и ЧВК переехала в Беларусь
Ну вот, послужит Родине и выйдет на свободу с чистой совестью.
Заочно и срок отбудет.
😂
онлайн теперь не только работа ,но и сроки мотать можно
Клевый чел,знаю лично,Лавку он качнул в свое время норм так,срулил из за своей позиции по понятному вопросу.
Дальше бы качал, не нужно было фейки гнать под соусом какого-то авторитета
Лавка отстой.
А лично где познакомились?
Подогнал вооруженных пацанов к Москвабаду - аж сам прэзидент дает тебе свое "Бля буду" на закрытие дела
Чет написал про политику - ну все, родной, шконка и петушиный угол
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Все мы заочно сидим в тюрьме
Ой блять, всем вам кто-то виноват… давай уже раскрути свой блог, а не пизди мимо кассы
Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы, тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?..
Надо решать эту загадку каждый день, каждый час..
© Григорий Померанц, 1966 год
Одним из возможных решений данной задачи может быть следующий план:
1. Сначала нужно подумать о том, как усмирить стадо обезьян, чтобы оно не нападало на группу людей. Можно попробовать найти какие-то предметы в клетке, которые можно использовать для отвлечения обезьян, например, пищу или игрушки.
2. Пока обезьяны будут заняты этими предметами, группа людей может начать медленно и осторожно двигаться в сторону ключей. Важно не вызывать подозрений у обезьян и не пытаться атаковать их.
3. Если обезьяны начинают проявлять агрессию или обращают внимание на группу людей, нужно остановиться и показать им, что они не представляют угрозы. Необходимо сохранять спокойствие и не двигаться резко.
4. Когда группа людей приближается к ключам, нужно использовать быстрые и ловкие движения, чтобы схватить ключи. Важно делать это таким образом, чтобы не задеть ни одну из обезьян и не стать одной из них.
5. Как только ключи будут захвачены, группа людей должна быстро вернуться к двери клетки и освободить себя, отпирая ее с помощью ключей.
Важно помнить, что это только одно из возможных решений задачи, и в реальной ситуации может потребоваться анализировать и приспосабливаться к конкретным условиям и поведению обезьян.
Походу Григорий с обезьянами мало тусил. Они за нехуй бы клетку открыли. Вот собаки какие нибудь да, не откроют. Там надо на клетку смотреть. Прутья ломать, подкоп делать и тп
Люди живут дольше обезьян.
Ждать и жрать обезьян, не трогая ключи.
чо тут думать 57 лет?
Обучить постепенно самую понятливую обезъяну, у которой есть зачатки интеллекта и не очень высокий уровень агрессии, научить открывать ее дверь)
Начать против них СВО.
Пост в интернете - срок
Захватил Ростов - уголовное дело закрыто
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Ну за коммент изи срок в поять, коли боевых подразделений нет)
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Модератор зачем удаляешь адекватные комменты? Вы тут с ума посходили.
Чтобы народ правду не читал.
Чтобы не отправиться в СИЗО к другим обвиняемым по делам о дискредитации чего-то там.
Чтобы их заочно не приговорили
да сделай свой сайт и резвись на нём.
нет больше анонимности в сети, мимо проходи
Нахуй комменты трете, они же законные и не под одну статью не попадают
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Может они просто считают мысли автора коментов настолько ценными для сообщества, что автору лучше оставить их при себе?
Это он с армией на Москву в субботу шел?
с армией на москву ходить можно, дискредитировать армию нельзя
Трут комменты так, что не успеваешь читать %)
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Вдруг кто-то правду прочитает.
Заочно приговорил — заочно отсидит
Навальный тоже так говорил....
трут безбожно комменты....
В Белоруссию не всех отправляют?
Минимум 5 сбитых вертолетов нужно насобирать. Тогда можно и в Беларусь
Не все достойны.
Сурово, однако. Хреново, что эти "дискредитации" только множатся.
Дак не множьте, все в ваших руках.
Там амнистию по ним готовят, приуроченную к 100-летию СССР
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с первым комментарием!
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@Патруль
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Чет они затянули с вынесением приговора. Обычно сейчас день в день клепают 🙈👌😎
Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
– Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
– Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...
Давно пора было. Мерзкий тип и базарил много не того.
я точку на фото, с экрана 5 минут оттирал -(
У меня тоже не оттирается.
Ну, если заочно, то пусть хоть расстреливают)
пфф, ну утром приговорили, а если что произойдет, то вечером уже отменят и даже путин по ящику выступит и назовет краисльщика героем
лично я так воспринимаю все эти новости
У него ж боевых подразделений нет. Переиначивая Полонского: у кого нет штурмовой дивизии — идите нахуй
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Вот никак не пойму, Яндекс вроде "стратегический" ресурс России, но баблос выводит, госдотации пилит неэффективно. да еще говно в менеджменте
Красильщик тот еще ебл*н, помню его истерики в лавке, рогоносец чистых прудов намбе1. После его рассказов о Буче без подтверждениях фактов какими либо видео-аудио записями, я потерял всякое уважение к этому человеку
Ну ну. Есть не только видеозаписи но и свидельские показания и заключения судмедэкспертов. Голословное отрицание этих событий в суде не прокатит.
Вся суть развития ИТ в России.
доооо, без Красильщика всё айти загнется
В России есть 2 забавы:
- говорить про дураков и дороги
- переживать за любого челика, а не свою жизнь
Хоть что-то хорошее про яндекс
а повел айтишников на Москву,уже бы в ПВТ обустраивался
Даже от минского ПВТ почти ничего не осталось, все разъехались
И чтобы эти пять человек по пути из Тбилиси натворили бы?
Так Пригожин в Питере все это время тусил
а что такое медиаменеджер и сколько он получает и за что
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Медиа-менеджер занимается развитием СМИ, разработкой стратегии, привлечением инвестиций.
Пилит гранты и донаты
а в какой момент фейки Красильщика стали правдой? его утверждения о Буче до сих пор ничем и никем не подтверждены.
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Настоящий продажник 👨💼
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Ништяк, будет гейропу качать туда сюда
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Мы живем в матрице. ИИ переписал сюжет всем известного фильма: Бывшая элита коммандос – под видом сопровождения рок-группы, которая должна выступить перед военными моряками, пробираются на корабль с ядерным оружием. Расправившись с основной частью команды, они пытаются шантажировать правительство США.
Все для захватчиков судна складывалось благополучно до тех пор, пока они не решили изолировать повара – бывшего морского пехотинца. Кок не мог стерпеть такого издевательства: он практически в одиночку хоронит планы подонков один за другим.
Интересно с Красильщиком какой сюжет взять ИИ на переработку?
В итоге, кок стерпел все издевательства и пошел на корм акулам. Конец
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Ну вот, нормальный чел. Свалил и продолжает. Не то что эти доморощенные великомученики, добровольно отправившиеся в лагеря в надежде на канонизацию своей сектой оппозиционеров, видимо.
8 лет за фейки, какой ужас
Есть люди, которые действительно восхищают.
А их даже заочно «осуждают»…
Предприниматели, в частности Virgin Galactic полеты в космос совершают. А у нас светлые умы - за решетку. Потом не удивляйтесь, что от страны одна труха только осталась.
Нужно быть крайне альтернативно одаренным "светлым умом", чтобы не осознавать последствий своих публичных заявлений.
Настоящий светлый ум бы развивал бизнесы, улучшая качество жизни потребителей и сотрудников, и потихоньку шел бы в политику, безо всяких бурь в стакане и сотрясаний воздуха в видосиках.
страшно жить в наше время ,свободы слова нет
Ну это очень грустно
То есть через 8 лет он уже будет заочно освобождён?
Что то не то с этой компанией
Походу в Лахте реорганизация закончилась, все на вахту))