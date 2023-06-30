Право
Полина Лааксо

Минюст внёс в список иноагентов петербургское издание «Бумага» Статьи редакции

За распространение «недостоверной информации» о решениях властей.

  • Министерство расширило список иноагентов: в него, помимо «Бумаги», попали музыкант Борис Гребенщиков, издание Sota.Vision, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, политики Андрей Морев и Михаил Тимонов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт и некоммерческая образовательная организация «Англо-американская школа Москвы».
  • «Бумага» — интернет-издание, которое освещает события в Санкт-Петербурге и России. По мнению Минюста, оно распространяло «информационные материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС России».
  • 24 февраля 2022 года Роскомнадзор потребовал от «Бумаги» писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • Уже 12 марта регулятор заблокировал сайт проекта по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в нём описан порядок блокировки сайтов, содержащих «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
  • После блокировки издание продолжало работать. Помимо публикации новостей и статей, оно запустило свой VPN-сервис с подпиской, а также рекламное агентство.

#новость #бумага

3139 просмотров
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160 комментариев
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 Books 4 Life

Мне кажется или маркировка "иногент" будет в будущем признаком адекватности?))

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Kiss1nger

Почему в будущем?

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1 комментарий
Георгий Шаталов

Боюсь, что нет. Кто из них там адекватный?

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28 комментариев

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3 комментария
Anz

Старая шутка

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Стерлядка Вяленая

кажется

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S.Capusta

Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.
© Фридрих Энгельс *прочитайте его 10 тезисов

https://scientificrussia.ru/citations/10-manifestov-fridriha-engelsa

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Беженцы с TJ

Получается, действуем с 2х кратной скоростью. Россия, вперёд!

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Alexander Golubev

И ещё третий - Марксизм.

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Невероятный Блондин

Это типа все песни Гребенщикова теперь должны убрать из эфиров музыкальных радиостанций?

© Этот поезд в огне

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Griby Lenina

Я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской.

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Юрий Б.

Пошел перечитал список иноагентов после этого комментария. Внатуре, Гребенщиков там

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1 комментарий
Asf

Всем понятно, что это - своеобразный знак качества.)

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Ivan Cato

Узнал об этом сайте только из этой новости.

Зашел, посмотрел. Почитал новости.

Как итог — однобокая подача событий. Перечисляется сколько погибло из-за обстрелов со стороны РФ. Но при этом умалчивается сколько погибло из-за обстрела со стороны УК.

И то и то ужасно. Но при этом на этом сайте однобокая пропагандисткая точка зрения. Никакой объективности и в помине.

То есть признание иноагентом понятно за что.

Некоторые пишут что статус иноагента это знак качества. Не согласен.

Знак качества это объективность, если её нет то это пропаганда и неважно с чьей стороны.

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S1m0ne

Тебя вообще не смущает, что затыкают рот заслуженным учителям России, проводят весной обыски у журналистов, сажают на 8 лет тех, у кого есть своё мнение о происходящих событиях, а на "эстраде" хотят оставить только репертуар советских "ко дню милиции"? такая однобокая подача тебя не смущает?
Ты в курсе, что всё идёт по кругу? Как Фурцева гноила Миансарову, ты, конечно же не помнишь. Как запрещали давать выступления, как вырезали из эфиров, как просто уволили из «Москонцерта». Ведь всё повторяется, как выкинули Зощенко и Ахматову со всей Звездой в своё время - на гибель, да-да, лишив продуктовых карточек и поставив запрет на публикацию - ни прожить, ни заработать, чтобы прожить.
Что тебе "понятно, за что", когда это - живые люди? Тебе будет понятно, если вчера за то, что ты в пальмовой рубашке - ничего не было, а завтра тебе вкатят ППЗ и точно так же, как этих неугодных, заклеймят очередным термином, который лишает человека работы и благ "пусть по новому, но по закону"?
Ты меня поражаешь. А у меня аритмия.

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19 комментариев
Беженцы с TJ

Открываю их телегу, ввожу в поиск Белгород и сразу результат

В конце мая украинская сторона усилила обстрелы Белгородской области. Региональные власти сообщали о 16 пострадавших и 2 погибших. Больше всего оказались затронуты несколько приграничных сел и город Шебекино — 1 июня власти закрыли въезд в него, отключили подачу электричества и воды.
признание иноагентом понятно за что.

Иногенство это вообще то совсем не про точку зрения. Это про финансирвание. Вам Россия съела мозг, вы даже уже не вникаете и считаете статус инагента каким то наказанием неугодных, как и большинство россиян

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9 комментариев
Gre Li

Тут такое дело. Граждан России интересуют прежде всего дела и судьбы России. Про другие страны уже не так интересно. Это только инфантилы оправдываются на манер «почему Васе можно» и «а вот у Саши!» Своими делами надо заниматься прежде всего, а не по сторонам смотреть и сравнивать у кого щи гуще.

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Asf

Пф.....
Статья об иностранных агентах, в текущей редакции букваньго как презерватив XL размера - буквально на все натянуть можно. Изначально было про получение финансирования из зарубежных фондов. А теперь- все кто не согласен с позицией власти в отношении войны == все кто не согласен с боброедкой и пободными- иностранный агент)

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Аrtem Zakotskiy

Хосп-де, да так скоро у нас кроме пары десятков "доверенных" СМИ не останется.

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Беженцы с TJ

Примерно с момента уничтожения редакций ленты и газеты ру их нет

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Books 4 Life

Так в РФ почти никогда и не было независимых СМИ)) по крайней мере, если мне память не изменяет, существовали они крайне не долго.

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7 комментариев
Makar

Их и нет...

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Pavel S

Фонтанка?
Любопытно, кстати, что она заблочена во многих странах мира, но не в РФ

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Crystal с

а не проще всех внести а тех кто заслужит убирать из списка

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Ебений

Если сразу всех внести, то инфоповода и имитации бурной деятельности не будет

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Павел Иванов

Запятую пропустил перед "а тех кто"

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24 комментария
Артем Якимов

Чем хуже тем лучше!

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Denis Azarenko

Иноагенты вообще обнаглели, курс опустили на 89

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Asf

Не, подняли же.... курс)
Чем выше курс $ тем больше денег, ещк же еще в 14 , небольшую лекцию геостратег проводил...

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1E0P4RD

Скоро на 189 поднимут. Тут лето, отпуска у всех...

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Андрей

У них отпуск на полтора месяца. Пока АП не закончит передачу собственности

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Билли Херрингтон

Чтобы уберечься от НАТО
Положите каждому в постель солдата

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Добрый Песец

Симпатичного хоть?

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НаряднаяШайга

Гребенщиков величайший русскоязычный деятель! Минюст совсем шизу поймал

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Pavel S

Погодите, а как же Пушкин?

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3 комментария
C. Steel

А по-моему, Гребенщиков - посредственность. Не пей вина Гертруда.

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Рядовой Шутник

"Тут агент, там агент
Тут агент, там агент
Над свободною отчизной распыляет реагент
Тут агент, там агент
Тут агент, там агент
Над свободною отчизной мы их держим в кулаке"

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C. Steel

У вас сломалась рифма в последней строчке.

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Pavel S

Кстати, а в чем проблема того, что тебя признали иноагентом? Плашка с информацией?

Автоматом же никто ничего не закрывает, а иноагентство - это про финансирование.

Из-за чего весь сыр-бор?

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S1m0ne

То есть сыр-бор не понятен, но минусами прошёлся))
Очередной "Пастернака не читал, на публикацию за рубежом осуждаю", бля, какие же вы все протокольно-однотипные, шеренговые, подсусловские просто, бррр

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9 комментариев
Иван Помидоров

Бггг, что ж вы второй год все пишете одинаково, как под копирку

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Андрей Кайгородов

Старик козлодоев давно заслужил включения в этот список.

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Pavel S

А вот бы певцы занимались тем, что пели. Ну, ещё кроссовки рекламировали. Зачем им политика?

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Henry Hetz

Действительно, зачем им всем политика...

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2 комментария
Henry Hetz

Абсоютно согласен

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Любовь Сотникова

то что не нравится,маркируют иноагентами теперь

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Gre Li

Теперь? С самого начала маркировали, как только придумали ярлык.

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Александр Марк

Аргентина Ямайка - 5 : 0 !

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Айнур

это не БГ

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Светлана Владимирова

БГ- набит талантом, минюст-,... ну вы поняли. Личное мнение.

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Виктор Хоров

Иноагент=знак качества!

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Илья Попов

Лучшую рекламу не сделаешь - сразу начал искать что за издание "Бумага".

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Anton
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Билли Херрингтон

Пошёл вон, Вавилон!

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Oleg Korzhanov

Блин, ссылки не открываются. Наверное потому, что минюст рф признан террористической организацией во всём остальном мире?

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Melissa Mata

Всё же интересно, что руководит людьми, страстно желающими... даже не зарабатывать на политике, а самими ею заниматься? Неужели в жизни недостаточно ниш, интересных и полезных людям, кроме как всё вот это?

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sunblade

Давно уже было, но как-то в памяти у меня отложилось как Грызлов лабызал (и это в прямом смысле) Гребенщикова

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sunblade

это уже от Гребенщикова об'яснения https://youtu.be/cUibTv1wlGI

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Milton Fridman

Знак качества!

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160 комментариев
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