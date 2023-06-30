Минюст внёс в список иноагентов петербургское издание «Бумага» Статьи редакции
За распространение «недостоверной информации» о решениях властей.
- Министерство расширило список иноагентов: в него, помимо «Бумаги», попали музыкант Борис Гребенщиков, издание Sota.Vision, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, политики Андрей Морев и Михаил Тимонов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт и некоммерческая образовательная организация «Англо-американская школа Москвы».
- «Бумага» — интернет-издание, которое освещает события в Санкт-Петербурге и России. По мнению Минюста, оно распространяло «информационные материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС России».
- 24 февраля 2022 года Роскомнадзор потребовал от «Бумаги» писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- Уже 12 марта регулятор заблокировал сайт проекта по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в нём описан порядок блокировки сайтов, содержащих «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
- После блокировки издание продолжало работать. Помимо публикации новостей и статей, оно запустило свой VPN-сервис с подпиской, а также рекламное агентство.
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Мне кажется или маркировка "иногент" будет в будущем признаком адекватности?))
Почему в будущем?
Боюсь, что нет. Кто из них там адекватный?
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Старая шутка
кажется
Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.
© Фридрих Энгельс *прочитайте его 10 тезисов
https://scientificrussia.ru/citations/10-manifestov-fridriha-engelsa
Получается, действуем с 2х кратной скоростью. Россия, вперёд!
И ещё третий - Марксизм.
Это типа все песни Гребенщикова теперь должны убрать из эфиров музыкальных радиостанций?
© Этот поезд в огне
Я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской.
Пошел перечитал список иноагентов после этого комментария. Внатуре, Гребенщиков там
Всем понятно, что это - своеобразный знак качества.)
Узнал об этом сайте только из этой новости.
Зашел, посмотрел. Почитал новости.
Как итог — однобокая подача событий. Перечисляется сколько погибло из-за обстрелов со стороны РФ. Но при этом умалчивается сколько погибло из-за обстрела со стороны УК.
И то и то ужасно. Но при этом на этом сайте однобокая пропагандисткая точка зрения. Никакой объективности и в помине.
То есть признание иноагентом понятно за что.
Некоторые пишут что статус иноагента это знак качества. Не согласен.
Знак качества это объективность, если её нет то это пропаганда и неважно с чьей стороны.
Тебя вообще не смущает, что затыкают рот заслуженным учителям России, проводят весной обыски у журналистов, сажают на 8 лет тех, у кого есть своё мнение о происходящих событиях, а на "эстраде" хотят оставить только репертуар советских "ко дню милиции"? такая однобокая подача тебя не смущает?
Ты в курсе, что всё идёт по кругу? Как Фурцева гноила Миансарову, ты, конечно же не помнишь. Как запрещали давать выступления, как вырезали из эфиров, как просто уволили из «Москонцерта». Ведь всё повторяется, как выкинули Зощенко и Ахматову со всей Звездой в своё время - на гибель, да-да, лишив продуктовых карточек и поставив запрет на публикацию - ни прожить, ни заработать, чтобы прожить.
Что тебе "понятно, за что", когда это - живые люди? Тебе будет понятно, если вчера за то, что ты в пальмовой рубашке - ничего не было, а завтра тебе вкатят ППЗ и точно так же, как этих неугодных, заклеймят очередным термином, который лишает человека работы и благ "пусть по новому, но по закону"?
Ты меня поражаешь. А у меня аритмия.
Открываю их телегу, ввожу в поиск Белгород и сразу результатВ конце мая украинская сторона усилила обстрелы Белгородской области. Региональные власти сообщали о 16 пострадавших и 2 погибших. Больше всего оказались затронуты несколько приграничных сел и город Шебекино — 1 июня власти закрыли въезд в него, отключили подачу электричества и воды.
признание иноагентом понятно за что.
Иногенство это вообще то совсем не про точку зрения. Это про финансирвание. Вам Россия съела мозг, вы даже уже не вникаете и считаете статус инагента каким то наказанием неугодных, как и большинство россиян
Тут такое дело. Граждан России интересуют прежде всего дела и судьбы России. Про другие страны уже не так интересно. Это только инфантилы оправдываются на манер «почему Васе можно» и «а вот у Саши!» Своими делами надо заниматься прежде всего, а не по сторонам смотреть и сравнивать у кого щи гуще.
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Пф.....
Статья об иностранных агентах, в текущей редакции букваньго как презерватив XL размера - буквально на все натянуть можно. Изначально было про получение финансирования из зарубежных фондов. А теперь- все кто не согласен с позицией власти в отношении войны == все кто не согласен с боброедкой и пободными- иностранный агент)
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Хосп-де, да так скоро у нас кроме пары десятков "доверенных" СМИ не останется.
Примерно с момента уничтожения редакций ленты и газеты ру их нет
Так в РФ почти никогда и не было независимых СМИ)) по крайней мере, если мне память не изменяет, существовали они крайне не долго.
Их и нет...
Фонтанка?
Любопытно, кстати, что она заблочена во многих странах мира, но не в РФ
а не проще всех внести а тех кто заслужит убирать из списка
Если сразу всех внести, то инфоповода и имитации бурной деятельности не будет
Запятую пропустил перед "а тех кто"
Чем хуже тем лучше!
Иноагенты вообще обнаглели, курс опустили на 89
Не, подняли же.... курс)
Чем выше курс $ тем больше денег, ещк же еще в 14 , небольшую лекцию геостратег проводил...
Скоро на 189 поднимут. Тут лето, отпуска у всех...
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У них отпуск на полтора месяца. Пока АП не закончит передачу собственности
Чтобы уберечься от НАТО
Положите каждому в постель солдата
Симпатичного хоть?
Гребенщиков величайший русскоязычный деятель! Минюст совсем шизу поймал
Погодите, а как же Пушкин?
А по-моему, Гребенщиков - посредственность. Не пей вина Гертруда.
"Тут агент, там агент
Тут агент, там агент
Над свободною отчизной распыляет реагент
Тут агент, там агент
Тут агент, там агент
Над свободною отчизной мы их держим в кулаке"
У вас сломалась рифма в последней строчке.
Кстати, а в чем проблема того, что тебя признали иноагентом? Плашка с информацией?
Автоматом же никто ничего не закрывает, а иноагентство - это про финансирование.
Из-за чего весь сыр-бор?
То есть сыр-бор не понятен, но минусами прошёлся))
Очередной "Пастернака не читал, на публикацию за рубежом осуждаю", бля, какие же вы все протокольно-однотипные, шеренговые, подсусловские просто, бррр
Бггг, что ж вы второй год все пишете одинаково, как под копирку
Старик козлодоев давно заслужил включения в этот список.
А вот бы певцы занимались тем, что пели. Ну, ещё кроссовки рекламировали. Зачем им политика?
Действительно, зачем им всем политика...
Абсоютно согласен
то что не нравится,маркируют иноагентами теперь
Теперь? С самого начала маркировали, как только придумали ярлык.
Аргентина Ямайка - 5 : 0 !
это не БГ
БГ- набит талантом, минюст-,... ну вы поняли. Личное мнение.
Иноагент=знак качества!
Лучшую рекламу не сделаешь - сразу начал искать что за издание "Бумага".
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Пошёл вон, Вавилон!
Блин, ссылки не открываются. Наверное потому, что минюст рф признан террористической организацией во всём остальном мире?
Всё же интересно, что руководит людьми, страстно желающими... даже не зарабатывать на политике, а самими ею заниматься? Неужели в жизни недостаточно ниш, интересных и полезных людям, кроме как всё вот это?
Давно уже было, но как-то в памяти у меня отложилось как Грызлов лабызал (и это в прямом смысле) Гребенщикова
это уже от Гребенщикова об'яснения https://youtu.be/cUibTv1wlGI
Знак качества!