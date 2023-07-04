Право
Маша Цепелева

Шведский регулятор оштрафовал местную Tele2 на $1,1 млн за использование Google Analytics Статьи редакции

Он считает, что компания передавала данные пользователей за пределы ЕС.

  • Шведский надзорный орган по защите данных (IMY) оштрафовал на $1,1 млн местного оператора Tele2 и на $30 тысяч — интернет-магазин CDON, сообщил TechCrunch.
  • По данным ведомства, Google передавала данные в США для обработки, а компании не помешали этому. Также регулятор нашёл нарушения правил регламента ЕС по защите данных (GDPR) у шведских Coop и Dagens Industries. Их не оштрафовали из-за предпринятых компаниями «масштабных мер безопасности».

По результатам проверок IMY считает, что данные, переданные в США через Google Analytics, — это личные данные. [...] Технические меры безопасности, которые предприняли компании, недостаточны для обеспечения уровня защиты, гарантированного в ЕС.

из заявления IMY
  • «Компании сами контролируют, какие данные собирать с помощью Google Analytics и как их использовать», — прокомментировали дело в Google.
  • Tele2 «по собственной инициативе» перестала пользоваться Google Analytics, три другие компании получили предписание о запрете от IMY. В сообщении о деле регулятор называет своё решение «руководством и для других компаний».

#новость #швеция #google

1593 просмотров
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 ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ВЕСЕЛОВА

С пользователей, будут взимать дополнительную плату

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Eternal Hate

Дед ты что творишь

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Вадим Д.

О как... И ведь даже не слили.
Красиво Гугл съехал (-:

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ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ВЕСЕЛОВА

Да и Googl не съехал, тоже верно

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ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ВЕСЕЛОВА

Красиво съехал , вернее

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Дмитрий Введенский

Ты мне а я никому. Я? Кому? Ты же сам так говорил!

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ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ВЕСЕЛОВА

😈

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SmoothGrad

Тю...сюда бы накидать посты истерики либерастов что в РФ такое сделать нельзя и подло :)

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Соня

а какие личные данные собирает ga?

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