Шведский регулятор оштрафовал местную Tele2 на $1,1 млн за использование Google Analytics Статьи редакции
Он считает, что компания передавала данные пользователей за пределы ЕС.
- Шведский надзорный орган по защите данных (IMY) оштрафовал на $1,1 млн местного оператора Tele2 и на $30 тысяч — интернет-магазин CDON, сообщил TechCrunch.
- По данным ведомства, Google передавала данные в США для обработки, а компании не помешали этому. Также регулятор нашёл нарушения правил регламента ЕС по защите данных (GDPR) у шведских Coop и Dagens Industries. Их не оштрафовали из-за предпринятых компаниями «масштабных мер безопасности».
- «Компании сами контролируют, какие данные собирать с помощью Google Analytics и как их использовать», — прокомментировали дело в Google.
- Tele2 «по собственной инициативе» перестала пользоваться Google Analytics, три другие компании получили предписание о запрете от IMY. В сообщении о деле регулятор называет своё решение «руководством и для других компаний».
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С пользователей, будут взимать дополнительную плату
Дед ты что творишь
О как... И ведь даже не слили.
Красиво Гугл съехал (-:
Да и Googl не съехал, тоже верно
Красиво съехал , вернее
Ты мне а я никому. Я? Кому? Ты же сам так говорил!
😈
Тю...сюда бы накидать посты истерики либерастов что в РФ такое сделать нельзя и подло :)
а какие личные данные собирает ga?