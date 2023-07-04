«Авито» и другие инвесторы заключили мировое соглашение с сервисом для поиска временных работников GigAnt Статьи редакции
В феврале 2023 года они подали к компании групповой иск, обвинив основателей GigAnt в растратах — они привели к убыткам на 168 млн.
- Первым об этом сообщил автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов. По его словам, гендиректор GigAnt Денис Решанов и совладелец компании Михаил Вальковский выплатят 30 млн рублей в пользу юрлица сервиса — ООО «Гигант». По условиям, деньги нужно перечислить в течение двух месяцев, пишет Forbes.
- Представитель истцов подтвердил vc.ru, что соглашение подписано и согласовано судом. Информация об этом появилась и в картотеке суда. По его словам, «основная цель достигнута», и «начался процесс по решению ситуации». Если основатели выполнят все условия мирового соглашения по согласованному плану, истцы откажутся от претензий. В чём они заключаются — истцы не уточнили.
Источник vc.ru и эксперт на рынке предположили, что следом начнётся процесс по выходу инвесторов из компании — GigAnt придётся выкупить доли по согласованной цене.
- GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на инвестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
- В феврале 2023 года ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо «Авито») подало иск к Решанову и Вальковскому. Истцами также выступили миноритарные владельцы GigAnt — Михаил Кучмент (владеет 6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
- Инвесторы обвинили основателей сервиса в растратах, которые привели к убыткам ООО «Гигант» в размере 168 млн рублей. По их словам, сервис заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров, а основатели тратили деньги на личные цели.
- Первое заседание состоялось в апреле 2023 года, а в мае рассмотрение дела перенесли на 4 июля — так как стороны решили договориться во внесудебном порядке.
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Пока не знаю как комментировать.
Потом зайду.
Ахахахха
Чувак на хайпе выдумал сервис, впарил его лохам с адской наценкой, после сидел на стуле нихера не делал и все бюджеты сливал на себя любимого, а теперь типа "ну, ладно, договорились"?
завидно?
sounds like a plan
Патриотизм.ру... ах черт эта идея уже занята:(
https://vc.ru/claim/747548-personalnoe-reshenie-franshiza-strizhki-mamontov Денис серьезный предприниматель. Он тренировался сначала на дичи поменьше, а потом уже кинул авито.
шедевр
Значит признал, что тратил хотя бы 30 млн. на себя любимого. Хотя вроде с самого начала скандала было понятно.
Не факт. Просто отступные.
Что значит отступные? Тебе юристы Авито тупо разложили весь расклад. И ты либо идешь на условия Авито, либо остаешься без штанов. Но если я прав и уверен во всех тратах и пр. то юристы Авито идут в известном направлении. Решанов выбрал вариант вернуть деньги, хоть и частично. Значит признал вину, часть вины.
Откуда ты знаешь. Может ему придётся продать свои доли чтобы выплатить эту сумму. Я думаю что это просто легализация отжима компании.
Я не знаю конечно. Пока только мысли вслух.
скажите а если главный маркетолог Авито переименует его в А - сколько миллионов ему дадут
жаль
"для поиска временных работников" - в переводе на русский - поставка рабов из братских стран и регионов рф
Очень много русских людей работает там и в сервисах временной подработки.
Эмигранты/ов там не могут демпинговать, там не устроится на что-то постоянное и им это не надо.
ну да из урюпинсков за доширак
Ыыы петросян. Нет из мск условно и области. Жилье есть, а работать им лень. Но и бухать хочется так что проспятся и валят ценники клеить в пятерочку. День поработал потом хоть неделю бухай и никто не уволит.
ыыы сказки масквы и области
а сколько там зарплата в еврах чтобы на евры покупать импорт - ну там айфоны то се