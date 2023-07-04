Право
Евгения Евсеева

«Авито» и другие инвесторы заключили мировое соглашение с сервисом для поиска временных работников GigAnt Статьи редакции

В феврале 2023 года они подали к компании групповой иск, обвинив основателей GigAnt в растратах — они привели к убыткам на 168 млн.

  • Первым об этом сообщил автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов. По его словам, гендиректор GigAnt Денис Решанов и совладелец компании Михаил Вальковский выплатят 30 млн рублей в пользу юрлица сервиса — ООО «Гигант». По условиям, деньги нужно перечислить в течение двух месяцев, пишет Forbes.
  • Представитель истцов подтвердил vc.ru, что соглашение подписано и согласовано судом. Информация об этом появилась и в картотеке суда. По его словам, «основная цель достигнута», и «начался процесс по решению ситуации». Если основатели выполнят все условия мирового соглашения по согласованному плану, истцы откажутся от претензий. В чём они заключаются — истцы не уточнили.

  • Источник vc.ru и эксперт на рынке предположили, что следом начнётся процесс по выходу инвесторов из компании — GigAnt придётся выкупить доли по согласованной цене.

  • GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на инвестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
  • В феврале 2023 года ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо «Авито») подало иск к Решанову и Вальковскому. Истцами также выступили миноритарные владельцы GigAnt — Михаил Кучмент (владеет 6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
  • Инвесторы обвинили основателей сервиса в растратах, которые привели к убыткам ООО «Гигант» в размере 168 млн рублей. По их словам, сервис заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров, а основатели тратили деньги на личные цели.
  • Первое заседание состоялось в апреле 2023 года, а в мае рассмотрение дела перенесли на 4 июля — так как стороны решили договориться во внесудебном порядке.

#новость #авито

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22 комментария
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 Невероятный Блондин

Пока не знаю как комментировать.
Потом зайду.

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Никита Нагибин

Ахахахха

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Телячья ярость

Чувак на хайпе выдумал сервис, впарил его лохам с адской наценкой, после сидел на стуле нихера не делал и все бюджеты сливал на себя любимого, а теперь типа "ну, ладно, договорились"?

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S1m0ne

завидно?

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Хозяин

sounds like a plan

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Случайные фотографии

Патриотизм.ру... ах черт эта идея уже занята:(

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Жак Коллен

https://vc.ru/claim/747548-personalnoe-reshenie-franshiza-strizhki-mamontov Денис серьезный предприниматель. Он тренировался сначала на дичи поменьше, а потом уже кинул авито.

Персональное решение – франшиза стрижки мамонтов…
Из этой статьи вы узнаете, как можно продать воздуха на более чем 500 миллионов рублей за 10 лет и…
vc.ru
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Иван Серик
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Сергей М

шедевр

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Stas Sokolov

Значит признал, что тратил хотя бы 30 млн. на себя любимого. Хотя вроде с самого начала скандала было понятно.

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Тесла-канадец

Не факт. Просто отступные.

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Stas Sokolov

Что значит отступные? Тебе юристы Авито тупо разложили весь расклад. И ты либо идешь на условия Авито, либо остаешься без штанов. Но если я прав и уверен во всех тратах и пр. то юристы Авито идут в известном направлении. Решанов выбрал вариант вернуть деньги, хоть и частично. Значит признал вину, часть вины.

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Тесла-канадец

Откуда ты знаешь. Может ему придётся продать свои доли чтобы выплатить эту сумму. Я думаю что это просто легализация отжима компании.

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Stas Sokolov

Я не знаю конечно. Пока только мысли вслух.

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Jane Willis

скажите а если главный маркетолог Авито переименует его в А - сколько миллионов ему дадут

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Aleks B

жаль

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Jane Willis

"для поиска временных работников" - в переводе на русский - поставка рабов из братских стран и регионов рф

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Случайные фотографии

Очень много русских людей работает там и в сервисах временной подработки.
Эмигранты/ов там не могут демпинговать, там не устроится на что-то постоянное и им это не надо.

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Jane Willis

ну да из урюпинсков за доширак

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Случайные фотографии

Ыыы петросян. Нет из мск условно и области. Жилье есть, а работать им лень. Но и бухать хочется так что проспятся и валят ценники клеить в пятерочку. День поработал потом хоть неделю бухай и никто не уволит.

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Jane Willis

ыыы сказки масквы и области

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Jane Willis

а сколько там зарплата в еврах чтобы на евры покупать импорт - ну там айфоны то се

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22 комментария
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