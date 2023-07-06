Партнёр подал в суд на владельца IKEA из-за отказа от строительства новой «Меги» Статьи редакции
СевНИИГиМ потребовал возместить 2,08 млрд рублей, потраченные при подготовке к строительству.
- Иск к «Ингка сентерс рус проперти Е» в марте 2023 года подал «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ), следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Санкт-Петербурга назначил его рассмотрение на 17 августа.
- Из материалов дела следует, что в 2016 году ответчик за 2,25 млрд рублей выкупил у института участок в районе Красносельского шоссе и КАД площадью 40 га. На нём к 2021 году планировалось построить ТРЦ «Мега новоселье». Но в 2020-м компания изменила стратегию и отказалась от строительства.
- СевНИИГиМ должен был стать соинвестором проекта и взять на себя задачи по проектированию и согласованию с администрацией города, пишут «Ведомости». После отказа от строительства институт потребовал возместить ему 2,08 млрд рублей — затраты, которые он успел понести до того, как компания изменила планы.
- До этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск института к «Ингка сентерс рус проперти Е» на 60 млн рублей за проектирование транспортной развязки для нового ТЦ.
- Оба иска имеют схожую структуру, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Истец выполнял обязательства в рамках заключённых соглашений о сотрудничестве. Однако сумма требований в последнем случае может быть пересмотрена, поскольку договор соинвестирования так и не был заключён. Ответчик также может сослаться на форс-мажорные обстоятельства (пандемию), чтобы снизить размер требований, считает юрист.
- «Ингка сентерс рус проперти Е» управляет 14 торговыми центрами «Мега» в 11 городах России. В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность в России, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне она сообщила, что продаст заводы и предупредила ТЦ о расторжении договоров аренды. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
- В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс».
- Тогда же источники РБК рассказали, что шведский холдинг Ingka Group, владеющий магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега», задумался о продаже всей недвижимости в России. Стоимость активов с учётом дисконта может составлять $2,5-3 млрд.
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Сейчас раздербаним остатки Икеи и как создадим потом русскую Икею (с расстегаями и квасом), ого-го!
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60 млн рублей за проектирование, что ещё СевНИИГиМ успел сделать на 2 лярда?
Или «просто очень денюжки нужны»?
Честно, в вопросе не разбираюсь. А сколько стоит развязку спроектировать?
Ну они за 60 лямов бахнули. Просто откуда ещё 2 лярда прилипли — непонятно.
— А что за пункт "Прокатило" — 10000 руб???
Мастер:
— Не прокатило? Вычеркиваем... (с)
Участок земли купили
Не купил а продал
Анекдот вспомнился:
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл
Ну может они сами хотели импортозаместить икею они же "могут повторить и полно российских компаний не хуже и че вы ноете все и так продаётся и не надо нам эта мега я там не был и вам не советую"
А теперь у них земли нет..
Можно зубоскалить сколько угодно, но по факту бренда ИКЕЯ в РФ больше не будет. Компания продала всю инфраструктуру.
Аналогов по соотношению цена/функциональность/дизайн в мире в принципе нет.
Аналогов в чем? Мелочевку на кухню есть также где купить. Да, там было удобнее, но не без нее мы остались. Мебель там либо дешман качества говно, либо сильно дороже и меньше выбор чем в других местах.
Единственное что было прикольно - хот доги и шведские продукты, в остальном особых причин грустить не вижу
Название конечно потрясающее
Какое из? «Ингка сентерс рус проперти Е» или СевНИИГиМ?
Обе
обои
Так падажжи ёмана!
Они же уже получили 2,25 млрд рублей за проданную землю.
Лесоперерабатывающая отрасль в рф набирает обороты. Химкинский лес не, не слышали