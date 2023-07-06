Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Льва Хасиса Статьи редакции
Ограничения ввели в марте 2022 года.
- В уведомлении правительства Великобритании указано, что с 6 июля 2023 года с Льва Хасиса снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.
- Санкции в отношении Хасиса действовали с марта 2022 года. Тогда под ограничения также попал глава «Сбера» Герман Греф, Олег Тиньков и другие.
- Хасис досрочно ушёл из правления «Сбера» в феврале 2022 года, официально срок был назначен на июнь. Он работал в компании с 2013 года и курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка и другими направлениями.
- «Сбер» находится под санкциями США с февраля 2022-го, под ограничениями ЕС — с мая того же года.
- В марте 2023 года Олег Тиньков также попросил правительство Великобритании снять с него санкции, писал Bloomberg. В октябре предприниматель сообщил, что отказалсяот российского гражданства, но затем удалил пост.
1101 просмотров
А у вас отнимут машину в Германии
Не надо...
ну там реально пацан просто под руку попал
Этот Лев - кого надо лев
Ну это крупно повезло.
Сегодня прочел, что даже прислуге Фридмана заблокировали счета.
Такой душка! Как такому не пойти навстречу! Ему и оставшегося после прощения на жизнь хватит.
Ушёл из Сбера — сняли санкции, чист, аки младенец.
Не простой же россиянин, с него-то можно санкции снять.
А много там простых россиян под персональными санкциями?
https://youtu.be/NjQmV8i9BkY
Номенклатура между собой всегда договорится, никаких потерь у них нет.
поздравляем юбиляра!
Чё творят...
Тиньков не поймет и не простит Льва)))