Право
Маша Цепелева

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Льва Хасиса Статьи редакции

Ограничения ввели в марте 2022 года.

  • В уведомлении правительства Великобритании указано, что с 6 июля 2023 года с Льва Хасиса снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.
  • Санкции в отношении Хасиса действовали с марта 2022 года. Тогда под ограничения также попал глава «Сбера» Герман Греф, Олег Тиньков и другие.
  • Хасис досрочно ушёл из правления «Сбера» в феврале 2022 года, официально срок был назначен на июнь. Он работал в компании с 2013 года и курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка и другими направлениями.
  • «Сбер» находится под санкциями США с февраля 2022-го, под ограничениями ЕС — с мая того же года.
  • В марте 2023 года Олег Тиньков также попросил правительство Великобритании снять с него санкции, писал Bloomberg. В октябре предприниматель сообщил, что отказалсяот российского гражданства, но затем удалил пост.
Лев Хасис, фото ТАСС

#новость #левхасис

1101 просмотров
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16 комментариев
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 Адам Ньюман

А у вас отнимут машину в Германии

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Илья Заводов

Не надо...

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Ребят вы издеваетесь?

ну там реально пацан просто под руку попал

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Dima Alexeev

Этот Лев - кого надо лев

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Ware Wow

Ну это крупно повезло.
Сегодня прочел, что даже прислуге Фридмана заблокировали счета.

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Angela Litvinenko

Такой душка! Как такому не пойти навстречу! Ему и оставшегося после прощения на жизнь хватит.

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Вадим Д.

Ушёл из Сбера — сняли санкции, чист, аки младенец.

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Иван Серик
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Бублик static void

Не простой же россиянин, с него-то можно санкции снять.

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Shoo

А много там простых россиян под персональными санкциями?

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Serge Schukin

https://youtu.be/NjQmV8i9BkY

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Redmadpanda
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muiren

Номенклатура между собой всегда договорится, никаких потерь у них нет.

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New polymer

поздравляем юбиляра!

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MakaR

Чё творят...

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Сергей Леопольдович

Тиньков не поймет и не простит Льва)))

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16 комментариев
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