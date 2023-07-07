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Право
DTF

Twitter пригрозил Meta* судом, обвинив в краже коммерческих тайн для создания Threads Статьи редакции

В компании считают сервис «копией Twitter».

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  • Письмо с угрозой подать в суд, которое юрист Twitter Алекс Спиро направил главе Meta* Марку Цукербергу 5 июля, обнародовало издание Semafor.
  • Компания обвинила создателей Threads в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности» Twitter.
  • В письме утверждают, что Meta* якобы переманивала к себе сотрудников соцсети, которые владели доступом к коммерческой тайне, и ставила им задачу создать «клон» Twitter — или, по меньшей мере, ускорить разработку такого приложения.
  • В Meta* пока не комментировали ситуацию, но источник журналистов в компании утверждает, что обвинения не обоснованы.

В команде инженеров-программистов Threads нет ни одного бывшего сотрудника Twitter.

источник Semafor
  • Владелец Twitter Илон Маск также пока никак не прокомментировал запуск Threads. Однако гендиректор соцсети Линда Яккарино опубликовала пост, в котором сказала: «Нам часто подражают, но другого такого же сообщества, как в Twitter, больше нет нигде».
Соцсети
Таня Боброва
Приложение Threads от Meta* возглавило топ российского App Store в день запуска Статьи редакции

Марк Цукерберг говорил, что у его аналога Twitter уже больше 30 млн регистраций.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads

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 Вадим Д.

И тут в Twitter начали что-то подозревать...

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S.Capusta

Трахнул бы Маск жену у Цукерберга, и считай поквитались..
Тем более, что он уже так делал ))

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Вадим Д.

Вин-вин, так сказать (-:

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Отнюдь
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Слегка Придурковатый

Эксклюзивный кадр передачи письма Маска звероящеру.

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Павел Шкутко

Когда ты занялся монетизацией, а конкуренты создали бесплатного клона. Печаль, Илон, придется привычно на зарплату к рыжей мочалке Трампу ползти.

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Юрий Аристов

Сами интерес к этому тридс подогревают, вон сколько уже в сети обсуждений

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7 комментариев
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