Twitter пригрозил Meta* судом, обвинив в краже коммерческих тайн для создания Threads Статьи редакции
В компании считают сервис «копией Twitter».
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- Письмо с угрозой подать в суд, которое юрист Twitter Алекс Спиро направил главе Meta* Марку Цукербергу 5 июля, обнародовало издание Semafor.
- Компания обвинила создателей Threads в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности» Twitter.
- В письме утверждают, что Meta* якобы переманивала к себе сотрудников соцсети, которые владели доступом к коммерческой тайне, и ставила им задачу создать «клон» Twitter — или, по меньшей мере, ускорить разработку такого приложения.
- В Meta* пока не комментировали ситуацию, но источник журналистов в компании утверждает, что обвинения не обоснованы.
- Владелец Twitter Илон Маск также пока никак не прокомментировал запуск Threads. Однако гендиректор соцсети Линда Яккарино опубликовала пост, в котором сказала: «Нам часто подражают, но другого такого же сообщества, как в Twitter, больше нет нигде».
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
И тут в Twitter начали что-то подозревать...
Трахнул бы Маск жену у Цукерберга, и считай поквитались..
Тем более, что он уже так делал ))
Вин-вин, так сказать (-:
Эксклюзивный кадр передачи письма Маска звероящеру.
Когда ты занялся монетизацией, а конкуренты создали бесплатного клона. Печаль, Илон, придется привычно на зарплату к рыжей мочалке Трампу ползти.
Сами интерес к этому тридс подогревают, вон сколько уже в сети обсуждений