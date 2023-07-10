Право
Евгения Евсеева

Срок пребывания основательницы Theranos Элизабет Холмс в тюрьме сократили почти на два года — до 9,5 лет Статьи редакции

Изначально её приговорили к 11 годам и трём месяцам тюрьмы.

  • Информация о тюремном сроке изменилась в Федеральном бюро тюрем (FBP). Внимание на это обратил Insider.
  • Элизабет Холмс в ноябре 2022 года приговорили к 135 месяцам лишения свободы — это 11 лет и ещё три месяца. Отбывать наказание она прибыла 30 мая 2023 года. Выйти она должна была в сентябре 2034-го.
  • Теперь, согласно данным FBP, Холмс выйдет на свободу 29 декабря 2032-го — спустя девять лет, шесть месяцев и 29 дней после прибытия в тюрьму.
  • В июне 2023 года сократили срок и бывшему президенту Theranos Рамешу Балвани — с 13 лет до 11 лет.
  • Причины, по которой изменился тюремный срок, неизвестны. Но Insider отмечает, что его могут уменьшить за хорошее поведение, прохождение специальных программ, либо вычесть время пребывания в тюрьме временного содержания.
  • Основанная в 2003 году компания Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда Theranos обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году оценка компании достигала $9 млрд, в 2015 году упала до $800 млн.
  • В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и журналистами, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путём стартап собрал около $750 млн. В сентябре стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.
  • В июне 2019 года стало известно, что суд над Холмс начнётся в августе 2020-го: ей и Рамешу Балвани грозило по 20 лет тюрьмы. Из-за пандемии и беременности Холмс заседания переносились и начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа рассказала суду, что Холмс знала о проблемах в проекте: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.
  • В январе 2022 года присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве — по четырём из 11 пунктов. В июле присяжные признали виновным также и Рамеша Балвани — по 12 пунктам обвинения.
Деньги
Полина Лааксо
«Не привлеки я столько внимания, произвела бы революцию»: главное из интервью Элизабет Холмс — первого с 2016 года Статьи редакции

Она планирует продолжить работу над новыми проектами даже в тюрьме.

Элизабет Холмс. Источник: NYT — здесь и далее

#новость #theranos #элизабетхолмс

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 Вадим Д.
Причины, по которой изменился тюремный срок, неизвестны

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Илья Попов

Рука руку моет.🤣👍

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Отнюдь

выпила охранникам всю кровь

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Sergey Titov

Выйдет значит через 4.5 года.

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Dima Alexeev

Ворам по УДО нельзя выходить

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Илья Попов

А кто ещё не сидит, что с ними делать?🙄

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Mikhail Ibragimov

а убийцам и насильникам можно?

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Илья Попов

Может и раньше, смотря сколько подмазали.

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КАК НОВОСТИ

да уж, вот такие новости)

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Dima Alexeev

Ах, сердце мое - свечка,
Болит слегка.
Ведь Вы такая ж зечка,
Как я зека.

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Melissa Mata

Видимо, её считают не слишком опасной для окружающих, но... меня тоже тянет сделать вывод о том, что хорошее поведение куплено вполне реальными деньгами. С другой стороны, а что мешает в тюрьме вести себя хорошо? Дальше-то падать всё равно некуда.

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