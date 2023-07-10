Срок пребывания основательницы Theranos Элизабет Холмс в тюрьме сократили почти на два года — до 9,5 лет Статьи редакции
Изначально её приговорили к 11 годам и трём месяцам тюрьмы.
- Информация о тюремном сроке изменилась в Федеральном бюро тюрем (FBP). Внимание на это обратил Insider.
- Элизабет Холмс в ноябре 2022 года приговорили к 135 месяцам лишения свободы — это 11 лет и ещё три месяца. Отбывать наказание она прибыла 30 мая 2023 года. Выйти она должна была в сентябре 2034-го.
- Теперь, согласно данным FBP, Холмс выйдет на свободу 29 декабря 2032-го — спустя девять лет, шесть месяцев и 29 дней после прибытия в тюрьму.
- В июне 2023 года сократили срок и бывшему президенту Theranos Рамешу Балвани — с 13 лет до 11 лет.
- Причины, по которой изменился тюремный срок, неизвестны. Но Insider отмечает, что его могут уменьшить за хорошее поведение, прохождение специальных программ, либо вычесть время пребывания в тюрьме временного содержания.
- Основанная в 2003 году компания Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда Theranos обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году оценка компании достигала $9 млрд, в 2015 году упала до $800 млн.
- В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и журналистами, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путём стартап собрал около $750 млн. В сентябре стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.
- В июне 2019 года стало известно, что суд над Холмс начнётся в августе 2020-го: ей и Рамешу Балвани грозило по 20 лет тюрьмы. Из-за пандемии и беременности Холмс заседания переносились и начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа рассказала суду, что Холмс знала о проблемах в проекте: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.
- В январе 2022 года присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве — по четырём из 11 пунктов. В июле присяжные признали виновным также и Рамеша Балвани — по 12 пунктам обвинения.
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Рука руку моет.🤣👍
выпила охранникам всю кровь
Выйдет значит через 4.5 года.
Ворам по УДО нельзя выходить
А кто ещё не сидит, что с ними делать?🙄
а убийцам и насильникам можно?
Может и раньше, смотря сколько подмазали.
да уж, вот такие новости)
Ах, сердце мое - свечка,
Болит слегка.
Ведь Вы такая ж зечка,
Как я зека.
Видимо, её считают не слишком опасной для окружающих, но... меня тоже тянет сделать вывод о том, что хорошее поведение куплено вполне реальными деньгами. С другой стороны, а что мешает в тюрьме вести себя хорошо? Дальше-то падать всё равно некуда.