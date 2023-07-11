Суд впервые оштрафовал Dropbox и Discord за неудаление запрещённой информации Статьи редакции
А также повторно оштрафовал Twitch.
- Мировой суд Москвы оштрафовал Dropbox на 2 млн рублей по статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), сообщили «Ведомости». Протокол в отношении компании составлен за отказ удалять «фейки» о российской армии.
- Суд также впервые оштрафовал Discord на 6 млн рублей за неудаление порнографического контента, передаёт «Интерфакс».
- Кроме того, суд рассмотрел два протокола в отношении стримингового сервиса Twitch. Они составлены за отказ удалить «недостоверную информацию» о военных действиях в Украине, а также видеоролики с рекламой азартных игр и казино. По первому протоколу сервис оштрафован на 4 млн рублей. По второму — на 3 млн рублей.
- Twitch ранее уже штрафовали за отказ удалять информацию: в августе 2022-го — на 3 млн рублей, в октябре — на 4 млн рублей.
1185 просмотров
Вот на кой ляд они своим участием (и в принципе обращая внимание на этот комариный писк) легитимизируют балаган?
Потому что осуществляют коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, чье законодательство для продолжения ведения деятельности необходимо соблюдать.
Комментарий удален модератором
Как же задолбала эта идиотия с удалением «фейковой» информации с сайтов организаций, которые уже и так с российскими пользователями даже не здороваются.
Всех убью, один останусь? Тьфу, бляха.
Напомню вам, Вадим, что у сервисов есть альтернатива. Хотите как в Китае)?
Так вот эти меры и толкают ситуацию к тому, чтобы было как в Китае. Потому что выполнять эти... кхм, великолепные требования, никто не станет.
А в Китае тоже не стали?
Не будут выполнять - заблокируют, их выбор
Мне как-то раз шепнули на ушко, что всё подряд делать своё не очень выгодно ближайшие года два, обождать надобно.
Как же задолбало, что кого-то еще задалбывает происходящее. Давно уже пора привыкнуть, что мы живем в дурдоме, адаптироваться и жить дальше.
Комментарий удален модератором
Хотят выдавить абсолютно все оставшиеся платформы в России?
Ну ок, а альтернативы какие - VK?
Так он сдохнет от нагрузки, если туда все придут разом.
Клоуны.
В стране есть законы, и их - внезапно - нужно исполнять. Или платить. Или быть заблокированным. Так все и работает.
А считаешь-ли ты нормальным закон, где, все, что отличается от позиции Кремля называется "фейком" и преследуется?
Это при том, что они сами могут врать одно, а через месяц ровно противоположное?
Во всех странах так, как ни странно
А с цитатой согласен? Очень разумная на мой взгляд.
Я просто хочу напомнить, что юридические нормы — это не Заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали порядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом. (с)
мне цитата не очень нравится, манипулятивная
лол, вот именно что ВНЕЗАПНО ОБНАРУЖЕНЫ ЗАКОНЫ
когда надо собрать бабок по легкому или защемить кого-нибудь то всегда внезапно обнаруживают что есть какие-то законы. А все остальное на законы и на конституцию кладут с прибором.
Так что заливай про законы где-нибудь в другом месте (на дзене или на пикабу), клоун
В стране есть ст. 279 УКи их - внезапно - нужно исполнять
И его внезапно нужно исполнятьИли платить. Или быть заблокированным
Или уйти безнаказанным. Что по 279, что по 280.3.
Но ты продолжай клоунадить
Конституционные законы, закрепляющие гражданские права и свободы, регулярно нарушаются в России по прямому распоряжению. Не вижу ничего дурного в том, что кто-то вытирает ноги об исполнение иных юридических обязательств перед государством, которое ведет правоприменительную деятельность в одни ворота. Человек не может без последствий выйти даже в одиночный пикет без единой буквы лозунга, так пусть же будет все гармонии и балансе.
Ну, если вдруг Discord и Dropbox — зачем-то — захотят заплатить штрафы, то с учетом динамики курса рубля чем дольше они тянут, тем меньше в итоге заплатят. Так что могут пока волыну потянуть.
Но проще сказать, что все деньги на планете Google Малофееву должен, поэтому платить нечем. Разве что борзыми щенками.
Не актуально
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Лишь бы до чего до*******....
Галочку безопасного поиска в Vk-видео убираете. Там на несколько миллиардов штрафов наберется, если не триллионов. Но это наверно другое...
А VK суд не хочет оштрафовать за тонны порнухи?
Это бекап на случай бана пользователей с российских адресов
разбор решения суда по Твичу
https://vc.ru/legal/754945-sud-oshtrafoval-twitch-na-4-mln-za-otkaz-udalit-zapreshchennuyu-informaciyu-razbor-resheniya-suda
Нужно больше штрафов богу штрафов
Штрафы какие-то дохлые ... Где величие, где новые миллиарды каждые сутки? Прямо стыдно, товарищи! /s
Как Люксембург)?
Может кто-то пояснить, по таким штрафам(неудаление информации, пропаганда ЛГБТ и прочее) в итоге деньги-то взыскивают?
Вот оштрафовали недавно Твич на 4 ляма. Все эти организации деньги выплачивают? Или забивают болт?
Мне вот интересно, если на моем заборе напишут "Лутин - пох", то штрафовать меня будут?
Это так работает логика наших властей? Почему даже Dropbox штрафуют? Как они должны модерировать содержимое, если это личные данные пользователя?
Ну примерно как они вызывали полицию на дом к мужику, посчитав медицинский снимок его ребенка за ЦП
https://www.nytimes.com/2022/08/21/technology/google-surveillance-toddler-photo.html
За Путин лох вас наградят, а вот если кто то обклеит ваш забор детской порнографией вас тоже это не касается?
Комментарий удален модератором
По-прежнему хотите ссылочку? Там выше гражданин тоже
интересовался.
Интересно, что там за "фейки"
Разве Дропбокс не был заблокирован на территории РФ?
У меня он последние два года переводит на страницу РКН. Провайдер местный, под ДомСру ходит.
Нет, это инициатива исключительно Вашего провайдера
У РБК какой-то СССР головного мозга, блин. РаБочий и Колхозница. «Комсомольская правда», «Уральский стахановец». Кругом тлетворное влияние Запада да сатанизьм. Ничего, что тот же Midjourney работает в Discord?