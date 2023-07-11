Право
Артур Томилко

Суд впервые оштрафовал Dropbox и Discord за неудаление запрещённой информации Статьи редакции

А также повторно оштрафовал Twitch.

  • Мировой суд Москвы оштрафовал Dropbox на 2 млн рублей по статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), сообщили «Ведомости». Протокол в отношении компании составлен за отказ удалять «фейки» о российской армии.
  • Суд также впервые оштрафовал Discord на 6 млн рублей за неудаление порнографического контента, передаёт «Интерфакс».
  • Кроме того, суд рассмотрел два протокола в отношении стримингового сервиса Twitch. Они составлены за отказ удалить «недостоверную информацию» о военных действиях в Украине, а также видеоролики с рекламой азартных игр и казино. По первому протоколу сервис оштрафован на 4 млн рублей. По второму — на 3 млн рублей.
  • Twitch ранее уже штрафовали за отказ удалять информацию: в августе 2022-го — на 3 млн рублей, в октябре — на 4 млн рублей.

#новость #twitch #dropbox

1185 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Император Нолимоций
Присутствовавший на заседании суда представитель Discord сообщил [...] (РБК)

Вот на кой ляд они своим участием (и в принципе обращая внимание на этот комариный писк) легитимизируют балаган?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Потому что осуществляют коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, чье законодательство для продолжения ведения деятельности необходимо соблюдать.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вадим Д.

Как же задолбала эта идиотия с удалением «фейковой» информации с сайтов организаций, которые уже и так с российскими пользователями даже не здороваются.

Всех убью, один останусь? Тьфу, бляха.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Напомню вам, Вадим, что у сервисов есть альтернатива. Хотите как в Китае)?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Глущенко

Так вот эти меры и толкают ситуацию к тому, чтобы было как в Китае. Потому что выполнять эти... кхм, великолепные требования, никто не станет.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

А в Китае тоже не стали?
Не будут выполнять - заблокируют, их выбор

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Мне как-то раз шепнули на ушко, что всё подряд делать своё не очень выгодно ближайшие года два, обождать надобно.

Ответить
Развернуть ветку
Ретроградный Футурист

Как же задолбало, что кого-то еще задалбывает происходящее. Давно уже пора привыкнуть, что мы живем в дурдоме, адаптироваться и жить дальше.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Хотят выдавить абсолютно все оставшиеся платформы в России?
Ну ок, а альтернативы какие - VK?
Так он сдохнет от нагрузки, если туда все придут разом.
Клоуны.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

В стране есть законы, и их - внезапно - нужно исполнять. Или платить. Или быть заблокированным. Так все и работает.

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

А считаешь-ли ты нормальным закон, где, все, что отличается от позиции Кремля называется "фейком" и преследуется?
Это при том, что они сами могут врать одно, а через месяц ровно противоположное?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Во всех странах так, как ни странно

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

А с цитатой согласен? Очень разумная на мой взгляд.

Я просто хочу напомнить, что юридические нормы — это не Заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали порядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом. (с)

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

мне цитата не очень нравится, манипулятивная

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

лол, вот именно что ВНЕЗАПНО ОБНАРУЖЕНЫ ЗАКОНЫ
когда надо собрать бабок по легкому или защемить кого-нибудь то всегда внезапно обнаруживают что есть какие-то законы. А все остальное на законы и на конституцию кладут с прибором.
Так что заливай про законы где-нибудь в другом месте (на дзене или на пикабу), клоун

Ответить
Развернуть ветку
Олег Морозов
В стране есть законы

В стране есть ст. 279 УК

и их - внезапно - нужно исполнять

И его внезапно нужно исполнять

Или платить. Или быть заблокированным

Или уйти безнаказанным. Что по 279, что по 280.3.

Но ты продолжай клоунадить

Ответить
Развернуть ветку
Citizen X
В стране есть законы, и их - внезапно - нужно исполнять.

Конституционные законы, закрепляющие гражданские права и свободы, регулярно нарушаются в России по прямому распоряжению. Не вижу ничего дурного в том, что кто-то вытирает ноги об исполнение иных юридических обязательств перед государством, которое ведет правоприменительную деятельность в одни ворота. Человек не может без последствий выйти даже в одиночный пикет без единой буквы лозунга, так пусть же будет все гармонии и балансе.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Ну, если вдруг Discord и Dropbox — зачем-то — захотят заплатить штрафы, то с учетом динамики курса рубля чем дольше они тянут, тем меньше в итоге заплатят. Так что могут пока волыну потянуть.

Но проще сказать, что все деньги на планете Google Малофееву должен, поэтому платить нечем. Разве что борзыми щенками.

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Не актуально

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Kiss1nger

Лишь бы до чего до*******....
Галочку безопасного поиска в Vk-видео убираете. Там на несколько миллиардов штрафов наберется, если не триллионов. Но это наверно другое...

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

А VK суд не хочет оштрафовать за тонны порнухи?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Это бекап на случай бана пользователей с российских адресов

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Шаталов

разбор решения суда по Твичу
https://vc.ru/legal/754945-sud-oshtrafoval-twitch-na-4-mln-za-otkaz-udalit-zapreshchennuyu-informaciyu-razbor-resheniya-suda

Суд оштрафовал Twitch на 4 млн. за отказ удалить…
Судебный участок мирового судьи №422 (судья Вахрамеев Т.С.) оштрафовал на 4 миллионов рублей…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Елена Зайцева

Нужно больше штрафов богу штрафов

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Штрафы какие-то дохлые ... Где величие, где новые миллиарды каждые сутки? Прямо стыдно, товарищи! /s

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Как Люксембург)?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

Может кто-то пояснить, по таким штрафам(неудаление информации, пропаганда ЛГБТ и прочее) в итоге деньги-то взыскивают?

Вот оштрафовали недавно Твич на 4 ляма. Все эти организации деньги выплачивают? Или забивают болт?

Ответить
Развернуть ветку
Сухой Стояк

Мне вот интересно, если на моем заборе напишут "Лутин - пох", то штрафовать меня будут?
Это так работает логика наших властей? Почему даже Dropbox штрафуют? Как они должны модерировать содержимое, если это личные данные пользователя?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Ну примерно как они вызывали полицию на дом к мужику, посчитав медицинский снимок его ребенка за ЦП
https://www.nytimes.com/2022/08/21/technology/google-surveillance-toddler-photo.html

A Dad Took Photos of His Naked Toddler for the…
Google has an automated tool to detect abusive images of children. But the system can get it…
www.nytimes.com
Ответить
Развернуть ветку
Sasha Step

За Путин лох вас наградят, а вот если кто то обклеит ваш забор детской порнографией вас тоже это не касается?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Император Нолимоций

По-прежнему хотите ссылочку? Там выше гражданин тоже
интересовался.

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Интересно, что там за "фейки"

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Разве Дропбокс не был заблокирован на территории РФ?
У меня он последние два года переводит на страницу РКН. Провайдер местный, под ДомСру ходит.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Нет, это инициатива исключительно Вашего провайдера

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

У РБК какой-то СССР головного мозга, блин. РаБочий и Колхозница. «Комсомольская правда», «Уральский стахановец». Кругом тлетворное влияние Запада да сатанизьм. Ничего, что тот же Midjourney работает в Discord?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
null