Госдума обязала банки возвращать деньги клиентам, если те перевели их мошенникам Статьи редакции
Банки должны будут проверять и приостанавливать транзакции, а если деньги переведут даже несмотря на сведения о мошенническом счёте — их придётся вернуть.
- Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о защите от финансовых мошенников. В первом чтении его одобрили в марте 2023 года. Он касается только переводов между физлицами.
- Он обяжет операторов по переводу денег — банки и платёжные системы — проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические переводы, даже если на них есть согласие клиента. В том числе они будут сверять данные с базой ЦБ о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.
- Как объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь о случаях, когда мошенники обманом получают согласие на перевод денег — тогда оно не считается «добровольным».
- Проверять перевод будут и банк-отправитель, и банк-получатель. Если возникнут подозрения на мошенничество, средства заморозят на два дня, а клиента предупредят об этом не позднее чем через день и попросят подтвердить транзакцию. Если тот просит продолжить операцию, деньги могут перевести, либо банк предложит повторить перевод.
- При этом, если клиент настаивает на транзакции, но у банка есть сведения, что деньги переводят мошенникам, он обязан пресечь перевод. Если он этого не сделает, то обязан в течение 30 дней возместить похищенные средства. В случае трансграничного перевода — в течение 60 дней. Сейчас по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.
- Закон вступит в силу спустя год после подписания его президентом и официального опубликования — то есть не раньше июля 2024 года.
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Надеюсь из-за этого не пострадают рядовые клиенты, которым понадобилось перевести деньги:)) (ха-ха)
Они в первую очередь и пострадают) А мошенники только выиграют.
А как без этого? Естественным решением со стороны банка будет ужесточение триггеров для проверки и требований по проведению переводов.
тут-то мне карта и попёрла
О да. По большому счету все получатели мошенники. Коммуналка = завышенные счета из за коррупции и неэффективного управления; маркетплейсы = на@балово как продавцов, так и покупателей; сотовые операторы = картельные сговоры и некачественные услуги; работники = хотят ничего не делать и получать миллионы; акционеры = открыто ничего не делают и получают миллионы; содержанки = с ними и так всё понятно, ну и т.д. 😂
Вот это правильно! Поддерживаю!
Когда у Вас заморозят счёт и все деньги на нём из-за того, что в какой-то базе оказался Ваш счёт или счёт человека, который или которому Вы переводите 3000р, Вы быстро измените своё мнение. А если думаете, что в базу могут попасть только мошенники, то очень сильно ошибаетесь.
Так мошенники будут этим и пользоваться, вы не понимаете?)
Один другому будет переводить деньги, тот обналичивать а первый возмещать сумму от банка.
Есть целые фермы которые уже тестируют эту схему
А что правильно? За год много чего поменяется. Конкретные условия и ситуации ещё смоделируют, нужно ещё это банкам на пользу обратить, например это явное правило могут замаскировать под страховку счетов клиента, которую можно за деньги выпаривать. Вариантов много. Поэтому радоваться будешь, когда условия будут в пользу клиента
Неужели что-то хорошее с заголовком «Госдума обязала»
Что именно тут хорошего? Пользователей теперь 10 рез переспрашивает будут, пользоваться будет сложнее банком и что-то переводить
Банк получил очередную ответственность за которую заплатит пользователь со своего кармана
Людей как обманывали так и будут обманывать
Это не хорошее. Это прямая мошенническая схема с помощью которой псевдомошеники будут выставлять банки на сотни миллионов.
Сами подумайте, допустим приняли закон о том что все украденное должно компенсировать государство.
Завтра возникнет целая индустрия псевдокраж.
Sounds like a plan
задумка хорошая, интересно как будет реализовано...
И на этом мошеннические действия ещё построятся. Адаптируются, ушлепки.
Мошенники будут выдавать себя за жертв и доить банки
Вот это номер
«А что, так можно было»?
Неоднозначность решения в том, что вы не сможете просто так переводить деньги особенно большие суммы куда захотите, потому что банк считает их мошенническим))) практика и без закона была подобная…лично столкнулось с блокировкой транзакций и далее счетов (находясь за границей на пмж..) из-за «подозрительных операций», совершенных мною лично))) при покупке фиатов…. Так что это Борьба не столько с мошенниками, сколько с децентрализацией…и может превратиться в ограничение прав на распоряжение СОБСТВЕННЫМИ ЖЕ деньгами на счетах…еще раз убеждаюсь, что лежит на вашем счету в банке - это не ваше, это банка) спасибо Госдуме за напоминание🫡
Ну как фиатные деньги могут быть вашими собственными, акститесь))
Банк Вам напомнил, что все операции с криптой - в серой зоне.
Надо обязала банки забирать деньги клиентов, если те были заработаны неправидным путём.
То есть, у мошенников теперь совесть будет чиста, да??)
Я ничего не понял. Пояснительную бригаду пожалуйста) что значит платеж заморозят, даже если отправитель дал повторное согласие. Этот закон явно не для борьбы с мошенниками, тогда для чего?
Для того, чтобы контролировать и одобрять ваши переводы..не вы теперь принимаете решение, что делать с вашими деньгами))
Максимально неоднозначное решение.
Из серии - а за чей счёт банкет, господа? ))
Переходим на крипту - там взад ничего не вернёшь.
Так как раз ради этого и приняли, чтобы морозить p2p в крипту
Почему такой срок ввода.нвдо дать мошенникам приготовиться.этр фуфло перед выборами потом отменят
Ваши деньги всегда под контролем @госдума
Ох как неоднозначно.... подозреваю, что это в значительной степени будет 115фз теперь и для физиков.
Это рубит на корню р2р
Именно…..
Закон вступит в силу спустя год после подписания его президентом…
Тинькофф на всякий случай заблокировал всем счета по 115 фз. Нет переводов — нет мошенничества, прокомментировали в банке
Я так понимаю дойдут в регулировании до того, что платеж будет неделю доходить. Пришел за цитатником Путина в книжный магазин, приложил карточку к терминалу и через неделю зашёл за книгой после подтверждения всех этапов транзакции. Гойда.
Просто дают доп. возможность мошенникам. Как обычно, впрочем.
Старикам, прочим легкодоверчивым гражданам и просто мамонтам - это хорошо. А вот остальным - не очень хорошо. Как-то будет не весело, когда у тебя приключится внезапная заморозка на два дня из-за... да просто из-за того, что банку что-то там показалось.
Особенно когда находишься заграницей и как разблокировать счёта?:) не делать никаких переводов? А на кой черт мне тогда ваши счета нужны, спрашивается?)))
Это отличная мера, а те кто заранее уже уверен, что это плохо, больше вызывают вопросов
Задавайте возникшие вопросы
У вас похоже не блокировали счет по 115фз при переводе крупной суммы, теперь у банка есть еще один инструмент репрессиий 😬 Что хорошего в доп блокировки счета ? Мне не 14 лет что бы за меня решали как мне распоряжаться своими деньгами. Если у вас пожилые родственники, подключите им проверку переводов и контролируйте их сами!
Не-а...
Хорошо
Так и от ФССП можно отбиваться
Ну лучше уж от банков отнимать чем народ уму разуму учить действительно
Идём от обратно как обычно
Нужно принять закон о микрокредитах поступающих на счет хотя человек кредитов не брал.
Узаконить трату этих денег, как своих собственных и в случае если кредитная организация не сможет подтвердить с помощью видео и подписи, что клиент в МФО обращался признать схему благотворительным взносом . Этоо решит проблему раз и на всегда.
Антону повезло. А некоторые возвращают навязанные кредиты.
Ну что думаете друзья? Где н...т? Ясно что тарифы и время переводов вырастет...
Лох не мамонт. Все будет тоже самое. Только х3 проверок от Банков.
- вам уже 80, вы уверены что средства по только что взятому кредиту вы хотите перечислить на карту..., вы знаете кому перечисляете деньги?
- что за ейджизм, я на вас в суд подам за такое хамство! И вообще это спецоперация ФСБ по поимке мошенников
- а, ну ок
...
- верните деньги меня на@#&₽!!!
Кажется у меня созрела идея для стартапа
Вчера перевёл деньги в бюджет. Налоговая очень просила, SMS-ки слала, затем уговаривала, потом угрожала.
Требую вернуть.
Хороший закон приняли.
Так, а полиция нам зачем тогда? Зачем мы неё налоги платим?
Теперь это проблема банка и годное решение найдется быстро
Не верю, что эти упыри заботу решили проявить для борьбы с мошенниками, проблем больше чем с 115фз будет… Для защиты близких есть проверка переводов.
Очень люблю подобные формулировки.
Мне тут Сбер с нового телефона (устройства) блокнул перевод на свой же вклад в пределах своего же счета, но минуту назад до этого пропустил перевод в другой банк другому человеку на сумму в 3 раза больше.
по сути бесполезно, дропы не перестанут существовать, а онлайн обменники и p2p торговцы сделают больше проверок/идентификации, от чего страдают рядовые клиенты.
они написали раньше вас.
https://vc.ru/legal/755724-gosduma-obyazala-banki-vozvrashchat-grazhdanam-pohishchennye-s-ih-bankovskih-schetov-denezhnye-sredstva
На сайте гораздо больше успешных и трудолюбивых писателей. К сожалению, они не имеют возможности проявить себя.
Так обстоят дела в России?