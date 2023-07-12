Суд оштрафовал владельца телеканала «ТНТ Music» на 1 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в клипе с ЛГБТ-контентом Статьи редакции
До этого аналогичные штрафы получили «Триколор», Premier, Start и «Кинопоиск».
- Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщило ТАСС. Оно связано с отсутствием маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us финской певицы Alma.
- Протокол на «Фонбет ТВ», которой принадлежит «ТНТ Music», поступил в суд 13 июня 2023 года. Его составили по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).
- В июне-июле 2023 года по делам о «демонстрации ЛГБТ» штрафы получили онлайн-кинотеатры «Триколор», Premier, Start и «Кинопоиск». Они касались отсутствия маркировки «18+» у фильмов «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и «Жадность».
- Также суд в Санкт-Петербурге рассматривает иск Роскомнадзора к «Ростелекому» из-за «ЛГБТ-пропаганды» в онлайн-кинотеатре Wink.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.
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В будущем, кстати, предлагаю штрафовать телеканалы за отсутствие в клипах православных ценностей, например. Да много чего можно придумать для пополнения казны.
Можно придумать штраф за нескрепность. Это если после просмотра не захотелось пойти березку русскую обнять, водки выпить и к цыганам уехать.
Пойдёшь ко мне замом в министерство духовности?
Девки и выпивка будут?
Лишь бы приплести...
Сегодня день скрепных ботов что ли? С регистрацией.
скрепные боты это как?
Это как ты.
Кстати Вадик, как там с метяжом, прямая трансляция которой у тебя была на странице. Пометежил и хватит?
Наметежился и спит))
Приплетать православие нужно везде и всегда. Ибо оно - суть посконной Руси Православной!
Но штрафов могло бы быть и больше. Милорд кручинится, глядя на казну.
https://www.youtube.com/watch?v=v4uLnie_JyQ
Тут как тут наш пострел
А за ним и сундук, и бурундук. Ага.
Почему ты такая обижуля?
Это другой коммент и потому что ты бот (-:
Ну не дуйся, 15 ₽ твои, иди, купи конфету.
Я не бот, просто иногда скучно, регаюсь чтобы пощемить таких как ты))
Никогда не надоест банить кремлеботов (-:
Регайся почаще!
Комментарий удален модератором
Это не обижуля, просто так настроена эта нейросеть.
потихоньку эту участь настигнут все телеканалы
Комментарий удален модератором
Ужас-то какой! Две девочки поцеловались - это вам не какой-то там жалкий слив персональных данных. Тут понимать надо!
Я бы только за геев штрафовал, а за лесбиянок (если красивые) - нет.
Нужна спец плашка для парада этих новостей.