Право
Артур Томилко

СК попросил суд арестовать замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о взятке Статьи редакции

Он задержан с поличным, утверждают источники «Ъ».

Дополнено в 18:42 мск. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Паршин задержан при получении взятки в 3,5 млн рублей в одном из московских ресторанов. По предварительной версии, деньги предназначались за помощь в получении грантов.
Дополнено в 19:39 мск. РБК опубликовало карточку уголовного дела в отношении замминистра. Telegram-канал «Нецифровая экономика», обратил внимание, что дела о мерах пресечения рассматриваются отдельно по каждому фигуранту, а следующая за Паршиным карточка — Моносова А.Н., которого обвиняют в даче взятки. Его инициалы совпадают с инициалами гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова Александра Наумовича.
Максим Паршин, фото РБК
  • Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Следствие просит суд взять чиновника под стражу.
  • Источники «Ъ» в СК подтвердили, что речь идёт о коррупционном преступлении. Собеседник в правительстве сообщил, что заместитель министра задержан с поличным при получении взятки.
  • В Минцифры заявили, что ведомство оказывает правоохранительным органам всё необходимое содействие «в связи с проводящимся расследованием в отношении замминистра Максима Паршина»
  • Максим Паршин работает в правительстве с 2016 года. В 2018-м его назначили заместителем главы Минцифры, которое с 2020 года возглавляет Максут Шадаев. В ведомстве Паршин руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

#новость #минцифры

4577 просмотров
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87 комментариев
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 Отнюдь

вышли на себя

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Vova Zhevnov

Главное не... Ах, ну блииин.

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Сергей Я

Взятка надеюсь биткоинами? А то что за Минцифры тогда....

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Bacceti Sphodromantis

Цифровыми рублями

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4 комментария
Zoringer

Паршин был задержан с поличным, сообщил Хинштейн.
По его словам, задержание произошло в одном из московских ресторанов «в момент получения взятки в 3,5 млн» (Хинштей не уточнил — чего).
«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — написал депутат.

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Илья Попов

Надо было взять 3,5 миллиарда и не задержали бы. Просто надо знать.🙄

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2 комментария
Андрей Иванов

В чём это очень интересно, хотелось бы знать какие валюты на самом деле чиновники считают дружественными.

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1 комментарий
Александр Кудин

Хотя бы в £?

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6 комментариев
Слегка Придурковатый

Максут, как дела? Ёкнуло поди? Ну ты не расслабляйся - есть инфа, что ты уже в разработке. И зам твой прямо сейчас уже много чего интересного рассказывает. Хехе.

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Андрей Михальчук

щас он придет в комменты и ответит по существу

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1 комментарий
Вадим Д.

Ещё и с поличным, ещё и задержан. Но в любой момент может стать ценным свидетелем. Плавали, знаем.

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Илья Попов

Скажи пожалуйста, жирный кот на мышей охотиться? До меня не дошло.

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2 комментария
Kiss1nger

Максут, вылазь сюда. VC требует разъяснений.

А вообще это предсказуемо. Сейчас на этих "сделаем свАё" денег попилят кучу.

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Боровков Евгений

Ох ребята, не похерьте теперь ведомство целиком из за этого. Даже если он виноват.
Нормально же работают люди

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Uncle Gluk

Кто именно нормально работает, уточните.

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7 комментариев
Vitality

Минцифры и работает хорошо в одном предложении, звучит как сюр

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4 комментария
Альберт Мягков

Последняя его цитата про гранты. На этом и погорел:
"Основная форма поддержки ключевых решений была грантовой. Только за прошлый год подалось больше 1 100 проектов. Получили не все..."
15.06.2023 ПМЭФ 2023
https://roscongress.org/speakers/parshin-maksim/quotes/

Максим Паршин
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
roscongress.org
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MakaR

А-а-а-а так вот оно что! Получили не все!

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Вася Пражкин
деньги предназначались за помощь в получении грантов

Я так понимаю, гранты выписывает Максут, а задержали только его зама? А сам Максут что?

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неформат

ну подписывают то всё замы, для того они и существуют, чтобы сидеть в случае чего

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2 комментария
Александр Кудин

Слили ради кого то другого

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MakaR

"сообщил Хинштейн."
Ясно...

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Eddie II

Если взятка крупная, значит отделается условной.

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George Parker

министр был не в курсе

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Чукча в танке

был, но своих не трогают

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Водяной

Как то маловато

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Chinko

Какую то мелочь брал, крохобор.
Ему должно быть стыдно.

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Vasis bouillon

Что вы хотите от суммы? Это госИТ, а не silicone valley
скрепное, соломенное, своё

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Вася Пражкин

Возможно у него просто не было денег за ресторан заплатить, он попросил соседа и тот выручил. Какая взятка, чисто в долг!

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Alex Dem

Вот прям мы проверим в то, что остались ещё такие идиоты, что готовы брать 3.5 лямов кэшем прям в ресторане?

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Vangelis

они настолько безнаказанными себя считают, что да. поверю
Ты думаешь это первый раз?
до этого было раз 50. ничего не случилось. Они уже начинают считать себя бессмертными.

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Андрей Панов

Если рублей, то не так много. Вполне, не в рабочем кабинете же

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MakaR

Ну Хинштейн же сказал...вы что ему не верите...

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MakaR

А что Максут?

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Поручик молчать

глазки в сторону

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Васисуалий Лоханкин

Он делился!

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Константин

Замминистра взяли на взятке, это так неожиданно!

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неформат

корзинки с колбасой?

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Андрей Панов

Отменить бы эти все гранты, потому что их в большинстве своем полумертвым компаниям по знакомству и за долю. Рассадник коррупции

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Лена Головач

Сейчас его повысят и переведут во вновь созданное Минчисла

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Алекс Д.

@Максут Шадаев прокомментируйте, читателям интересно.

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Чукча в танке

он в деле

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S1m0ne

как в анекдоте про встречу с динозавром, будет либо ноу комментс либо ноу регретс.
Да и разве вправе он комментировать? Не общаться со СМИ - первый запрет, наверное.

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1 комментарий
Чукча в танке

А что вообще Минцифры для страны хорошего вообще сделало? Вижу только идиотские решения, самопиар, разбазаривание и развал отрасли.

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Дмитрий Зима

Как это чего? Создало Роскомнадзор и кучу других структур, поменяло закон о ит 4 или более раз за год

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2 комментария
Невероятный Блондин

Максут, то есть Максим, © Тикай с городу

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Serge Schukin

Задержан с поличным - но чтобы арестовать СК просит разрешения? 🤯 У КОГО?

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НаряднаяШайга

А у нас шо не отменили уголовку за коррупцию? Вроде были же новости после 24 февраля)

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Сергей Я
СК попросил суд арестовать замглавы Минцифры

Но суд отказал? Странный заголовок)

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Кирилл Садовой

Ага, уговаривать надо.

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MK

Развился получается сам до коррупционера. Ну чтож и такое случается в рф

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Сергей Я

А не в РФ?

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Поручик молчать

Госсервисы работают через пень колоду, как надо было бесконечно подписывать бумажки и носить паспорт - так и носим, поддержка цифровых стартапов нулевая. Максут Шадаев не просто не выполняет своих обязанностй, он все развалил... откатил страну еще на 20 лет назад своими блокировками и инициативами.

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muiren

Внутренние разборки как всегда. К антикоррупционной борьбе это, конечно, не имеет никакого отношения.

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