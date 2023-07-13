СК попросил суд арестовать замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о взятке Статьи редакции
Он задержан с поличным, утверждают источники «Ъ».
- Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Следствие просит суд взять чиновника под стражу.
- Источники «Ъ» в СК подтвердили, что речь идёт о коррупционном преступлении. Собеседник в правительстве сообщил, что заместитель министра задержан с поличным при получении взятки.
- В Минцифры заявили, что ведомство оказывает правоохранительным органам всё необходимое содействие «в связи с проводящимся расследованием в отношении замминистра Максима Паршина»
- Максим Паршин работает в правительстве с 2016 года. В 2018-м его назначили заместителем главы Минцифры, которое с 2020 года возглавляет Максут Шадаев. В ведомстве Паршин руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
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вышли на себя
Главное не... Ах, ну блииин.
Взятка надеюсь биткоинами? А то что за Минцифры тогда....
Цифровыми рублями
Паршин был задержан с поличным, сообщил Хинштейн.
По его словам, задержание произошло в одном из московских ресторанов «в момент получения взятки в 3,5 млн» (Хинштей не уточнил — чего).
«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — написал депутат.
Надо было взять 3,5 миллиарда и не задержали бы. Просто надо знать.🙄
В чём это очень интересно, хотелось бы знать какие валюты на самом деле чиновники считают дружественными.
Хотя бы в £?
Максут, как дела? Ёкнуло поди? Ну ты не расслабляйся - есть инфа, что ты уже в разработке. И зам твой прямо сейчас уже много чего интересного рассказывает. Хехе.
щас он придет в комменты и ответит по существу
Ещё и с поличным, ещё и задержан. Но в любой момент может стать ценным свидетелем. Плавали, знаем.
Скажи пожалуйста, жирный кот на мышей охотиться? До меня не дошло.
Максут, вылазь сюда. VC требует разъяснений.
А вообще это предсказуемо. Сейчас на этих "сделаем свАё" денег попилят кучу.
Ох ребята, не похерьте теперь ведомство целиком из за этого. Даже если он виноват.
Нормально же работают люди
Кто именно нормально работает, уточните.
Минцифры и работает хорошо в одном предложении, звучит как сюр
Последняя его цитата про гранты. На этом и погорел:
"Основная форма поддержки ключевых решений была грантовой. Только за прошлый год подалось больше 1 100 проектов. Получили не все..."
15.06.2023 ПМЭФ 2023
https://roscongress.org/speakers/parshin-maksim/quotes/
А-а-а-а так вот оно что! Получили не все!
Я так понимаю, гранты выписывает Максут, а задержали только его зама? А сам Максут что?
ну подписывают то всё замы, для того они и существуют, чтобы сидеть в случае чего
Слили ради кого то другого
"сообщил Хинштейн."
Ясно...
Если взятка крупная, значит отделается условной.
министр был не в курсе
был, но своих не трогают
Как то маловато
Какую то мелочь брал, крохобор.
Ему должно быть стыдно.
Что вы хотите от суммы? Это госИТ, а не silicone valley
скрепное, соломенное, своё
Возможно у него просто не было денег за ресторан заплатить, он попросил соседа и тот выручил. Какая взятка, чисто в долг!
Вот прям мы проверим в то, что остались ещё такие идиоты, что готовы брать 3.5 лямов кэшем прям в ресторане?
они настолько безнаказанными себя считают, что да. поверю
Ты думаешь это первый раз?
до этого было раз 50. ничего не случилось. Они уже начинают считать себя бессмертными.
Если рублей, то не так много. Вполне, не в рабочем кабинете же
Ну Хинштейн же сказал...вы что ему не верите...
А что Максут?
глазки в сторону
Он делился!
Замминистра взяли на взятке, это так неожиданно!
корзинки с колбасой?
Отменить бы эти все гранты, потому что их в большинстве своем полумертвым компаниям по знакомству и за долю. Рассадник коррупции
Сейчас его повысят и переведут во вновь созданное Минчисла
@Максут Шадаев прокомментируйте, читателям интересно.
он в деле
как в анекдоте про встречу с динозавром, будет либо ноу комментс либо ноу регретс.
Да и разве вправе он комментировать? Не общаться со СМИ - первый запрет, наверное.
А что вообще Минцифры для страны хорошего вообще сделало? Вижу только идиотские решения, самопиар, разбазаривание и развал отрасли.
Как это чего? Создало Роскомнадзор и кучу других структур, поменяло закон о ит 4 или более раз за год
Максут, то есть Максим, © Тикай с городу
Задержан с поличным - но чтобы арестовать СК просит разрешения? 🤯 У КОГО?
А у нас шо не отменили уголовку за коррупцию? Вроде были же новости после 24 февраля)
Но суд отказал? Странный заголовок)
Ага, уговаривать надо.
Развился получается сам до коррупционера. Ну чтож и такое случается в рф
А не в РФ?
Госсервисы работают через пень колоду, как надо было бесконечно подписывать бумажки и носить паспорт - так и носим, поддержка цифровых стартапов нулевая. Максут Шадаев не просто не выполняет своих обязанностй, он все развалил... откатил страну еще на 20 лет назад своими блокировками и инициативами.
Внутренние разборки как всегда. К антикоррупционной борьбе это, конечно, не имеет никакого отношения.