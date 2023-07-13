Бывшего гендиректора криптоплатформы Celsius арестовали по обвинению в мошенничестве Статьи редакции
Обвинения предъявили сразу несколько ведомств — в том числе Минюст, SEC и CFTC.
- Алекса Машинского арестовали вместе с финансовым директором Celsius Рони Коэн-Павоном, пишет Bloomberg. Минюст США предъявил им обвинения в завышении стоимости принадлежащего компании токена CEL, а также лжи клиентам о нём, деятельности фирмы и её общем состоянии.
- Машинского обвинили по шести пунктам, Коэн-Павона — по четырём. Среди них сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и манипулирование рынком.
- Одновременно с этим иск к Машинскому и Celsius подала Комиссия по ценным бумагами и биржам США (SEC). Она обвинила их в том числе в том, что они не зарегистрировали токен как ценную бумагу, а Машинского, как самого крупного его держателя, — в мошенничестве и перепродаже криптовалюты с целью искусственного завышения её цены.
- SEC утверждает, что Машинский и его фирма «искажали» основные данные о бизнесе компании и скрывали риски для инвесторов. Комиссия потребовала запретить Машинскому прямо или косвенно предлагать, покупать или продавать криптовалюты или продвигать эти услуги другим. Также к обвинению в мошенничестве присоединились Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
- FTC оштрафовала Машинского на $4,7 млн — но взыскание этой суммы приостановят в рамках мирового соглашения, чтобы Celsius смогла в рамках банкротства вернуть клиентам их активы. Также комиссия обвинила гендиректора и ещё двух руководителей в обмане: они рекламировали платформу как «безопасную» и обещали, что клиенты могут в любой момент вывести деньги. При этом компания предоставила необеспеченные кредиты на сумму $1,2 млрд
- Кроме того, Celsius и её дочерним компаниям навсегда запретят «предлагать, продавать или продвигать продукты и услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».
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Мои комменты удаляют. Первосортный сайт, ничего не скажешь.
Что за комменты?
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По моему не похож на мошенника.🙄