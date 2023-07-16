Право
Артур Томилко

Владимир Путин передал доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» во временное управление Статьи редакции

В апреле 2023-го аналогично сменился контроль в энергетической «Юнипро» и генерирующей «Фортум».

  • Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» перейдут Росимуществу.
  • Ведомство получит около 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих компании Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций, принадлежащих ООО «Данон трейд».
  • Кроме того, Росимуществу перейдут 98,56% уставного капитала ООО «Пивоваренная компания ‏״‏‎Балтика‏״‏‎», которыми владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также 1,35%, принадлежащих ООО «Хоппи Юнион» и доля в 0,9%, принадлежащая Carlsberg Deutschland GmbH.
  • В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ позволяет передавать во временное управление имущество, акции и доли в уставном капитале российских компаний, которые контролируются лицам из «недружественных» стран.
  • Тогда же во временное управление Росимущества передали доли иностранцев в энергетической компании «Юнипро» и генерирующей «Фортум».
  • В феврале 2023-го «Ъ» писал, что французская Danone предложила инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа. По словам собеседников газеты, в сделку должны были войти только российские марки продуктов — среди них «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма».
  • В апреле источники «Ъ» сообщили, что Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики». Сделка ожидала одобрения от правкомиссии.

#новость #danone #балтика

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96 комментариев
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 Монохромный Ретропанк

Любопытно, как такие чисто рыночные сделки оформляются в аппарате Президента, указами? Это вообще легитимно?

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Bames Jond

А конфисковывать и приватизировать российские компании за рубежом легитимно? Или например золотовалютные резервы?
Что-то непомню такого рвения во время вторжения в Ирак в отношении америки.

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58 комментариев
Хозяин

это лучше чем в спальне президента или в бане президента

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3 комментария
noname

Любопытно, как такие чисто обычные новости читаются комментаторами виси?

Указ президента опубликован на портале правовой информации.
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Таир Бакиев

А почему нет? В Польше неделю назад у Акрона пакет акций отняли вообще на уровне министерства

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1 комментарий
Сергей Журавлёв

Да у нас последнее время много что нелегитимно. Одним больше одним меньше

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Тесла-канадец

Указ президента N° 1234.
Цап-царап.

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Svyaztozavr 799

у нас говорят обманули дурачка на четыре кулачка

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1 комментарий
Александр Блинов

Занавес опускается

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Aleks Melnik

Так бегите, здесь жизни нет...

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S.Capusta

Зачем нам кефир и пиво, когда есть сидр?
Производители конечно не такие именитые, зато свои..

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Julio Leiataua

зачем есть капусту если есть картошка)

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1 комментарий
Хозяин

не вижу разницы

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Похер

Мистер сидр 🤌

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veryrarepepega

Пока не вернут мои замороженные акции "добрым Западом", вообще плевать на такие новости. Несчастная страдающая корпорация.

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Поручик молчать

А причему в России все должен делать лично президент?

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Владимир Егоров

Потому что бояре плохие.

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Иван

В силу бумаги из МУС - ему терять нечего :)

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Ну а кто? Ты что ли? Да нет. Ты каменты хуяришь, вместо того, чтобы Даноном с Балтикой управлять.

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Слегка Придурковатый

Заголовок звучит так, будто Молодой Энергичный Лидер отныне сам будет управлять "Даноном" и "Балтикой".

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Yan

Ну что, инвестклимат и так был в одном месте, а потом ещё будет. В будущем явно с граждан компании будут получать компенсацию за такое управление.

Я думаю компании могут устроить перформанс с российскими посольствам.

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Таир Бакиев

Там осталось что-то не конфискованное?

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Хозяин

Как на долго это временное?

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Вася Пражкин

Недолго, пока активы не перельют.

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Юрий Карташов
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Комментарий удален модератором

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Таир Бакиев

Думается это связано с действиями Польши в отношении доли Акрона в Grupa Azoty

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Aleks Melnik

Давно пора было, и не только их

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sdhgshehrh

Жаль, конечно, этих добряков

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Радегаст Верижников

О новый дивный мир...

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Kiss1nger

Про инвестиции можно забыть лет на 50.

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Вячеслав Пустохин

Вопрос: как это на деле будет выглядеть? Как в любимые путинские 90е? Приходят братки-силовики к менеджменту и говорят: "Это теперь наша корова, мы ее будем доить?"

Менеджмент напрямую подчиняется собственникам и все эти филькины грамоты ему до одного места.

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96 комментариев
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