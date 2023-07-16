Владимир Путин передал доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» во временное управление Статьи редакции
В апреле 2023-го аналогично сменился контроль в энергетической «Юнипро» и генерирующей «Фортум».
- Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» перейдут Росимуществу.
- Ведомство получит около 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих компании Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций, принадлежащих ООО «Данон трейд».
- Кроме того, Росимуществу перейдут 98,56% уставного капитала ООО «Пивоваренная компания ״Балтика״», которыми владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также 1,35%, принадлежащих ООО «Хоппи Юнион» и доля в 0,9%, принадлежащая Carlsberg Deutschland GmbH.
- В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ позволяет передавать во временное управление имущество, акции и доли в уставном капитале российских компаний, которые контролируются лицам из «недружественных» стран.
- Тогда же во временное управление Росимущества передали доли иностранцев в энергетической компании «Юнипро» и генерирующей «Фортум».
- В феврале 2023-го «Ъ» писал, что французская Danone предложила инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа. По словам собеседников газеты, в сделку должны были войти только российские марки продуктов — среди них «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма».
- В апреле источники «Ъ» сообщили, что Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики». Сделка ожидала одобрения от правкомиссии.
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Любопытно, как такие чисто рыночные сделки оформляются в аппарате Президента, указами? Это вообще легитимно?
А конфисковывать и приватизировать российские компании за рубежом легитимно? Или например золотовалютные резервы?
Что-то непомню такого рвения во время вторжения в Ирак в отношении америки.
это лучше чем в спальне президента или в бане президента
Любопытно, как такие чисто обычные новости читаются комментаторами виси?Указ президента опубликован на портале правовой информации.
А почему нет? В Польше неделю назад у Акрона пакет акций отняли вообще на уровне министерства
Да у нас последнее время много что нелегитимно. Одним больше одним меньше
Указ президента N° 1234.
Цап-царап.
у нас говорят обманули дурачка на четыре кулачка
Занавес опускается
Так бегите, здесь жизни нет...
Зачем нам кефир и пиво, когда есть сидр?
Производители конечно не такие именитые, зато свои..
зачем есть капусту если есть картошка)
не вижу разницы
Мистер сидр 🤌
Пока не вернут мои замороженные акции "добрым Западом", вообще плевать на такие новости. Несчастная страдающая корпорация.
А причему в России все должен делать лично президент?
Потому что бояре плохие.
В силу бумаги из МУС - ему терять нечего :)
Ну а кто? Ты что ли? Да нет. Ты каменты хуяришь, вместо того, чтобы Даноном с Балтикой управлять.
Заголовок звучит так, будто Молодой Энергичный Лидер отныне сам будет управлять "Даноном" и "Балтикой".
Ну что, инвестклимат и так был в одном месте, а потом ещё будет. В будущем явно с граждан компании будут получать компенсацию за такое управление.
Я думаю компании могут устроить перформанс с российскими посольствам.
Там осталось что-то не конфискованное?
Как на долго это временное?
Недолго, пока активы не перельют.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Думается это связано с действиями Польши в отношении доли Акрона в Grupa Azoty
Давно пора было, и не только их
Жаль, конечно, этих добряков
О новый дивный мир...
Про инвестиции можно забыть лет на 50.
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Вопрос: как это на деле будет выглядеть? Как в любимые путинские 90е? Приходят братки-силовики к менеджменту и говорят: "Это теперь наша корова, мы ее будем доить?"
Менеджмент напрямую подчиняется собственникам и все эти филькины грамоты ему до одного места.