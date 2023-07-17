Я глубоко убеждён, что Тинькова ошибочно включили в список подпадающих под санкции россиян. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был «олигархом». Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который всего добился сам. Поэтому он мне и нравится, и я поддерживал и буду поддерживать его.