Право
Евгения Евсеева

Ричард Брэнсон призвал правительство Великобритании снять санкции с Олега Тинькова Статьи редакции

Он считает, что ограничения против предпринимателя ввели «ошибочно».

  • Письмо основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона приложили к официальной апелляции Тинькова на решение МИД Великобритании о санкциях, сообщила The Times. В нём Брэнсон заявил, что знает Тинькова уже 20 лет, и назвал введённые против него ограничения «необоснованными».

Я глубоко убеждён, что Тинькова ошибочно включили в список подпадающих под санкции россиян. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был «олигархом». Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который всего добился сам. Поэтому он мне и нравится, и я поддерживал и буду поддерживать его.

Ричард Брэнсон
  • Тиньков находится под санкциями Великобритании с марта 2022 года. Против него ввели транспортные ограничения: его яхтам запретили заходить в порты Великобритании, а самолётам — приземляться на территории страны или пролетать в её воздушном пространстве. Санкции обосновали тем, что Тиньков был акционером «Тинькофф».
  • В апреле того же года он осудил «спецоперацию» в Украине. В «Тинькофф» его высказывания назвали «личным мнением» и подчеркнули, что предприниматель — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
  • После этого «Интеррос» Владимира Потанина заявила, что купит долю Тинькова в 35% в TCS Group. В интервью NYT последний заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн. В октябре Тиньков отказался от российского гражданства.
  • В марте 2023-го Bloomberg сообщил, что Олег Тиньков подал прошение в МИД Великобритании об исключении его из санкционных списков. В письме к ведомству о снятии ограничений с Тинькова просил и Михаил Ходорковский.

#новость #virgin #ричардбрэнсон #олегтиньков

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 Вас заметили

Брат за брата

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Хозяин

поддерживаю

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Михаил

А снять санкции с 5 миллионов обособленных россиян , которые в том числе покупали акции через банк тинькофф и платили этому динамичному предприниматели проценты он не призвал?

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Хозяин

Немцов и Цой тоже бы за него попросили.

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Слегка Придурковатый

Вот поэтому Брэнсон никогда и не обгонит Маска в своих амбициях. Потому что вписывается за всяких мудаков. Хехе.

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Alex GODERATOR

Хорошо Олежа занёс)

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