Ричард Брэнсон призвал правительство Великобритании снять санкции с Олега Тинькова Статьи редакции
Он считает, что ограничения против предпринимателя ввели «ошибочно».
- Письмо основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона приложили к официальной апелляции Тинькова на решение МИД Великобритании о санкциях, сообщила The Times. В нём Брэнсон заявил, что знает Тинькова уже 20 лет, и назвал введённые против него ограничения «необоснованными».
- Тиньков находится под санкциями Великобритании с марта 2022 года. Против него ввели транспортные ограничения: его яхтам запретили заходить в порты Великобритании, а самолётам — приземляться на территории страны или пролетать в её воздушном пространстве. Санкции обосновали тем, что Тиньков был акционером «Тинькофф».
- В апреле того же года он осудил «спецоперацию» в Украине. В «Тинькофф» его высказывания назвали «личным мнением» и подчеркнули, что предприниматель — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
- После этого «Интеррос» Владимира Потанина заявила, что купит долю Тинькова в 35% в TCS Group. В интервью NYT последний заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн. В октябре Тиньков отказался от российского гражданства.
- В марте 2023-го Bloomberg сообщил, что Олег Тиньков подал прошение в МИД Великобритании об исключении его из санкционных списков. В письме к ведомству о снятии ограничений с Тинькова просил и Михаил Ходорковский.
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Брат за брата
поддерживаю
А снять санкции с 5 миллионов обособленных россиян , которые в том числе покупали акции через банк тинькофф и платили этому динамичному предприниматели проценты он не призвал?
Немцов и Цой тоже бы за него попросили.
Вот поэтому Брэнсон никогда и не обгонит Маска в своих амбициях. Потому что вписывается за всяких мудаков. Хехе.
Хорошо Олежа занёс)